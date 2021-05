Construyendo el centro de datos del futuro

Como las expectativas crecen a partir de los centros de datos debido a la digitalización y transformación impulsados por la pandemia, el puente de la gran cantidad de subsistemas es el camino a seguir para hacerlos futuros listos. explica Sayaji Shinde, director empresarial global, ciudades e infraestructura inteligentes de AVEVA.

A medida que el tráfico en Internet crece y las empresas continúan digitalizando, la infraestructura requerida para respaldar la transición, desde sin conexión a las instalaciones en línea, en las instalaciones en la nube, debe avanzar también. Si bien es bien sabido que la energía requerida para el centro de datos de mañana es probable que coincida con la de una ciudad de tamaño mediano, también hay otros desafíos que se avecinan que le dan a los jefes de tecnología noches de insomnio.

Un centro de datos moderno consiste en muchos subsistemas. El uso simultáneo de la distribución de energía, los sistemas de agua, la copia de seguridad de emergencia, las comunicaciones, la seguridad y la vigilancia, y otros sistemas de soporte, crean complejidad agregada. Para un desempeño efectivo y la gestión de costos, estos subsistemas deben hablar y trabajar en concierto entre sí.

La pandemia provocó una realización global de que el mundo en línea es real, viable y el camino a seguir para mañana. Con el énfasis cambiando al mundo virtual, desde la colaboración, el comercio y el comercio en línea hasta las cadenas de suministro y enrutamiento en línea, los clientes del centro de datos son cada vez más exigentes en sus expectativas.

Quieren 100% de disponibilidad y no hay indecentes. Esperan poder ser reparados a pedido, y poder pagar a medida que avanzan. El aumento del desempeño y la eficiencia, con costos reductores, son expectativas clave de los centros avanzados de datos. En teoría, los centros de datos de hoy en día se construyen con tecnologías digitales, por lo que estas expectativas evolucionadas no están sin apoyo. Pero mientras que las infraestructuras de cómputo y las aplicaciones superpuestas, como las plataformas en la nube, han innovado para convertirse en elásticos, los centros de datos aún no están allí.

Hay al menos tres desafíos principales del Centro de Datos que pueden rectificarse al tener un sistema de gestión integrado unificado, que brilla el lado industrial y digital de las operaciones de manera efectiva.

Tiempo de inactividad y corte

El tiempo de inactividad de un centro de datos o partes de ella puede resultar muy perjudicial para los clientes. Una reciente encuesta global de 1,500 clientes de centros de datos encontró que el 34% experimentó un tiempo de inactividad con un costo promedio de $ 1 millón. Una de las razones principales para esta es la falta de herramientas de gestión de activos que no permiten que se acumulen modelos de mantenimiento predictivo.

Los administradores del centro de datos no pueden asignar recursos o ejecutar el mantenimiento preventivo porque carecen de visibilidad en tiempo real en activos industriales. El 60% de los encuestados en la misma encuesta reconoció que sus interrupciones más recientes podrían haberse impedido con mejores prácticas de gestión de activos en su lugar.

Costos de energía en espiral

Más del 50% del costo operativo de un centro de datos moderno es impulsado por el consumo de energía. El control del consumo de energía a través del monitoreo de activos puede ayudar de inmediato a reducir los costos operativos generales. Controlar y mantener el consumo en las losas inferiores puede ayudar a reducir las facturas de consumo de energía. Los administradores de centros de datos pueden esforzarse por controlar sus facturas de energía al tener análisis y modelos operativos en tiempo real para todos los subsistemas y activos.

Complejidad del subsistema

La computa, la virtualización y las infraestructuras de redes tienen su propia complejidad y requieren sus propios sistemas de gestión. El resto de los sistemas de apoyo dentro de un centro de datos también tienen su conjunto único de desafíos. Hay muchos sistemas internos especializados que coexisten y, sin embargo, están separados en silos, como las soluciones de gestión de la infraestructura del centro de datos, los sistemas de gestión de edificios, los sistemas de automatización de edificios, la construcción de sistemas de gestión de energía, entre otros. El 77% de los encuestados de la misma encuesta desean una mejor integración de estos sistemas.

A medida que cada sistema está compartimentado, es muy difícil generar una sola ventana para visualizar las operaciones de extremo a extremo y tomar decisiones holísticas para mejorar el rendimiento. Debido a la falta de un solo tablero de instrumentos para las decisiones de administración, los administradores del centro de datos también están atascados con un diluvio de datos que emergen de cada subsistema.

La creciente eficiencia del Internet industrial de los sensores de las cosas (IIot) y la montaña resultante de datos no estructurados, también están aumentando la urgencia de integrar, construir paneles, crear información significativa y crear operaciones proactivas.

La creación de un centro de operaciones unificadas es una forma de converger equipos de subsistemas y aplicaciones en un entorno de gestión cohesivo único. Una operación unificada también facilita la gestión de múltiples centros de datos dispersos y la capacidad de administrarlos de forma remota.

Estos son algunos de los otros beneficios de adoptar un enfoque de un centro de operaciones unificadas:

Integrar IT, OT y IIoT en una sola interfaz

Proporcionar visibilidad de rendimiento de varios sitios.

Detectar ineficiencias y desarrollar defectos.

Activar acción correctiva para optimizar el rendimiento.

Integrar negocios y clientes SLAs.

Entregar una vista consistente de todas las operaciones.

Administrar múltiples centros de datos de una ubicación

Como las cargas de trabajo en los centros de datos globales y regionales no muestran signos de desaceleración, centro de datos.

Como las cargas de trabajo en los centros de datos globales y regionales no muestran signos de desaceleración, los administradores del centro de datos deben priorizar la unificación para que se mantengan cada vez más rentables y, a la vez, satisfacer las expectativas de los clientes.