Connect Aruba 2022: revolucionando a la industria turística

Aruba anunció el evento Connect Aruba para la industria de hospitalidad, el cual lo realizará en conjunto con The Hospitality Financial and Technology Professionals, asociación internacional sin fines de lucro, cuya misión es comprender de manera única los problemas apremiantes de la industria de la hospitalidad y ayudar a las partes interesadas a encontrar soluciones a los desafíos de manera eficiente e innovadora.

El 25 de marzo, Cancún será la sede en la cual expertos expondrán y debatirán las tendencias, avances, retos y logros tecnológicos para el sector turístico, industria que por temas de Covid se ha tenido que renovar adoptando distintas tecnologías para cumplir tanto con las normas de seguridad como con la satisfacción del turista y a su vez mantener la operación del negocio.

“Actualmente el turista y me atrevería a decir que cualquiera de nosotros, no entendemos un viaje sin estar conectados y en especial en esta época en donde no solo se viaja por placer sino también por negocio o una combinación de ambos, por lo que ya no solo es esencial contar con una red Wi-Fi básica, sino que además el poder interactuar de forma digital ya sea con un hotel, con un restaurante o con otro establecimiento, demanda tener una buena infraestructura de red. Todo esto orilla a la industria a innovar y desarrollar estrategias más fuertes de TI”, señaló Everth Hernández, director general en Aruba México, una empresa de Hewlett Packard Enterprise.

La actividad turística en México repuntó un 53.2% en el segundo trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, que estuvo fuertemente afectado por la pandemia de coronavirus, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Siendo así una industria importante dentro del país, las empresas dedicadas a brindar servicios dentro del sector de hospitalidad han buscado diferentes formas de adaptarse para reducir el contacto físico.

Durante el evento, Aruba presentará la conferencia “Acelerando la transformación de la hospitalidad”, impartida por Everth Hernández, director general en Aruba México, una empresa de Hewlett Packard Enterprise y Marco Tena, director de Ingeniería en Aruba México. Sesión en la cual los asistentes podrán conocer más a detalle cómo es que la tecnología impulsa el presente y futuro de los servicios para huéspedes a medida que el sector busca encontrar un equilibrio entre la seguridad del personal y los visitantes, así como del servicio al cliente.

A través de Aruba ESP (Edge Services Platform), Aruba proporciona una base de red en la que el sector de hospitalidad puede confiar para permitir las iniciativas de recuperación empresariales y los proyectos de transformación digital. Esta plataforma del borde a la nube, que proporciona soluciones de conectividad, WAN, seguridad y administración, le brinda al área de TI la capacidad de ser ágil y escalar con rapidez, lo que le permite seguir el ritmo de un entorno vertiginoso y satisfacer las exigencias del sector de hospitalidad.

“Para Aruba, estar presente en una industria tan importante como es el sector de hospitalidad es una oportunidad de compartir no solo nuestra experiencia sino nuestro portafolio de soluciones que hoy en día logran cubrir las necesidades para convertirse en empresas digitales y a su vez brindar al usuario una calidad inigualable de servicio”, finalizó Everth Hernández.