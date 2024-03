Conmemoran 40 años digitalizado a las PyMEs

Acompañando a fundadores, directivos y colaboradores de CONTPAQi, algunos partners de canal y amigos de industria se celebró el 40ta aniversario de esta empresa mexicana de software contable y administración.

Fue en la ciudad de Guadalajara el pasado 22 de marzo que su presidente ejecutivo, René Torres, y la directora Marlene García, convocaron a su comunidad empresarial para conmemorar cuatro décadas de historia digitalizando al sector productivo de México, las MyPyMES.

Pionera en la creación de software empresarial y contable, CONTPAQi se fundó en 1984 en Guadalajara, Jalisco. “Todo comenzó con un sueño. Uno que se materializó en pequeñas tertulias en un departamento con un grupo de amigos que luego nos convertimos en socios. Desde aquellos años sabíamos que el esfuerzo y el trabajo en equipo eran fundamentales. Y comprendimos que la visión tecnológica era crucial en un contexto en el que conceptos como ‘software’ o ‘herramientas digitales’ no tenían la popularidad de hoy, pero que las empresas sí necesitaban, ante la fricción que permeaba en una actividad fundamental como la contabilidad, la cual era prácticamente manual, entonces se trataba de resolver, de darle valor a los clientes”, rememoró su presidente ejecutivo, quien también es cofundador.

Por ello, “la misión se concentró en contribuir al desarrollo de las personas y las empresas mediante los mejores productos y servicios tecnológicos, para crear utilidad, sí, pero no sólo eso, sino centrarse en lo humano, en ser una empresa de personas, con valores y principios como la empatía, servicio, colaboración y el desarrollo de un liderazgo para la generación de resultados en el sector de la contabilidad empresarial”.

Hoy, aseguran sus directivos, la empresa es el principal proveedor autorizado de certificación (PAC) autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que timbra a más de 1 millón 440 mil contribuyentes a nivel nacional. Cuenta en su portafolio con más de 15 soluciones y servicios, y es respaldada por una red de más de 6 mil canales de distribución.

“La fuerza emprendedora siempre ha tenido un reconocimiento especial en México. En los últimos años ésta se ha posicionado como un motor económico, al aportar la mayoría de los empleos y ser una gran base del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Los emprendedores nacionales han creado una forma de abordar los negocios con visión, espíritu y experiencia digital, donde CONTPAQi ha sido un aliado clave. Acompañarlas en su crecimiento con herramientas contables y administrativas es parte de la celebración de este aniversario”, comentó Marlene García, quien en el 2023 se incorporó como directora general, pero quien lleva ya más de 30 años de experiencia dentro de la empresa.

Durante el último año, la compañía consolidó 13 años consecutivos como uno de los mejores lugares para trabajar™️ (Great Place to Work – GPTW) en México, y durante seis años ha sido distinguida como Best Place to Code, demostrando ser una opción atractiva para los desarrolladores de software, lo que refleja su compromiso y pasión por el código.

Gracias a su labor en materia de inclusión, en 2023 la compañía recibió por primera vez el galardón de “Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en México”, como un reflejo de su compromiso con la equidad de género. También ingresó al ranking de GPTW de Los Mejores Lugares para Trabajar Sectoriales 2023, en el sector de Tecnologías de la Información (TI).

La compañía promueve un ambiente laboral satisfactorio, reflejado en su filosofía de “Happytalismo”, donde se valora el bienestar de los colaboradores como prioridad. El talento humano trabaja en colaboración como un equipo sólido, convirtiendo su labor en la fórmula del crecimiento y el éxito. Al priorizar el bienestar de todos, se cosechan los frutos tanto en la comunidad como en la empresa, siendo un ejemplo inspirador para otras organizaciones.

Con miras al año 2024, la visión de CONTPAQi se centra en continuar apoyando la transformación digital de las MiPyMEs hacia la Nube. Asimismo, la compañía busca fomentar esta transformación mediante la adopción de tecnologías innovadoras y avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA), el Machine Learning, el Internet de las Cosas, la ciberseguridad y el análisis de datos. Estas tecnologías potencian la agilidad y eficiencia de una organización en la toma de decisiones, influyendo en procesos, cultura, estrategia e infraestructura.

“Así, llegamos a este aniversario con gran pasión y emoción. Hoy reafirmamos nuestra misión de transformar los procesos empresariales de los emprendedores, ofreciéndoles herramientas inteligentes que les permitan renovarse digitalmente. Con un corazón azul que late fuerte, nos adentramos en un horizonte de nuevos desafíos, marcando un paso cada vez más firme hacia un emocionante camino de crecimiento e innovación. Esta travesía ha dejado sin duda una huella imborrable en el vibrante mundo organizacional del país”, concluyó Marlene García.