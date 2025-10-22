Conexión a internet en hogares mexicanos crece en 2024

El acceso a internet en los hogares mexicanos continúa en expansión. De acuerdo con los resultados más recientes de la ENDUTIH 2024, elaborada por el INEGI, muestran que la penetración de internet en los hogares mexicanos alcanzó el 73.6%, lo que representa un incremento de 1.9 puntos porcentuales respecto a 2023 (71.7%). Este avance refleja el esfuerzo sostenido por ampliar el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, pero aún persisten brechas importantes entre regiones.

Las entidades con mayor penetración de internet en 2024 fueron Sonora (84.4%), Nuevo León (83.7%), Coahuila (83.1%) y Aguascalientes (82.4%), todas por encima del promedio nacional. La Ciudad de México, que en 2023 encabezaba la lista con 89.5%, registró una baja a 84.4%, aunque se mantiene entre los primeros lugares.

Avances desiguales en el país

En el otro extremo, Chiapas (50.7%), Oaxaca (55.5%) y Guerrero (58.9%) presentan los niveles más bajos, si bien todos mostraron avances importantes respecto al año anterior. Destaca el caso de Chiapas, que aumentó 6.4 puntos porcentuales, el mayor crecimiento en el país. También sobresalen los incrementos de Veracruz (+5.8) e Hidalgo (+5.4), lo que refleja esfuerzos por mejorar la conectividad en zonas con menor acceso.

En total, 21 estados registraron mejoras en su nivel de conectividad, mientras que algunos, como Baja California (-4.8), Ciudad de México (-5.1) y Sinaloa (-2.5), mostraron retrocesos.

Reflexiones

El incremento nacional confirma el avance del acceso digital en los hogares, impulsado por la expansión de la infraestructura y la mayor adopción de dispositivos conectados. No obstante, las cifras también evidencian las desigualdades territoriales que aún son evidentes en el país.

Mientras el norte y el centro mantienen niveles de acceso superiores al 80%, el sur continúa rezagado, con varios estados por debajo del 60%.

Cerrar estas brechas es esencial para garantizar una inclusión digital más equitativa, que pueda traducirse en mejores oportunidades para todo el país.

Erick de la Cruz Rojas