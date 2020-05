Con Lenovo y CompuSoluciones, convierte cualquier espacio en la mejor oficina

Durante estos días de aislamiento obligatorio, Lenovo y CompuSoluciones ponen en el mercado con entrega inmediata y a los precios más competitivos, equipos de cómputo personal innovadores, robustos y seguros, para no interrumpir operaciones en cualquier tipo de organización y empresa. La industria TIC registra un aumento en la demanda de computadoras personales, ante el aislamiento obligatorio motivado por la Contingencia COVID-19, comentan voceros de Lenovo en su mayorista de valor, CompuSoluciones.

Y esta demanda, se proyecta, seguirá en el mercado durante los siguientes meses; por lo que CompuSoluciones ha reabastecido su inventario con los equipos que hoy más necesita el canal. “Tenemos suficiente volumen en portátiles, equipos de escritorio, monitores y estaciones de trabajo, en una gran variedad de configuraciones, robustas y adaptables a las necesidades que se van presentando por parte de todos nuestros clientes, asegura Mario Ortega Gerente responsable de la marca Lenovo dentro de CompuSoluciones.

Se trata de diferentes formatos para computadoras de escritorio, portátiles, estaciones de trabajo y accesorios, diseñados para todos los perfiles de usuarios, y complementados por software de administración y seguridad, que permiten que los usuarios cuenten con plataformas seguras para garantizar la continuidad de sus negocios trabajando desde casa.

Sin duda, en todo tipo de cliente y mercado se están generando oportunidades, pues la mayoría no está preparada para operar en un esquema de Home Office. Ahí es donde los productos Lenovo y las soluciones de CompuSoluciones buscan ayudar al canal TIC a aterrizar las propuestas de equipo de cómputo que son indispensables en la Contingencia Covid-19, e incluso para lo que viene después de la pandemia: la nueva realidad donde las TIC serán indiscutibles indispensables herramientas para la vida diaria en todo ámbito, productivo, económico, social, educativo, familiar, cultural y más.

“En tiempos de trabajo remoto nos hemos dado cuenta, que un porcentaje alto de empresas no están preparadas. Muchos no tienen la infraestructura adecuada para garantizar la continuidad de sus operaciones ante una contingencia como la que estamos viviendo, y se les ha complicado el poder enviar a sus colaboradores a trabajar desde casa.”

Todo habitante en el país requiere un equipo de cómputo en nuestras casas o donde estemos resguardados, con la capacidad necesaria para seguir laborando y apoyando al sector productivo del país, sin importar el lugar o el tamaño del nuevo espacio de trabajo en casa. En este sentido, Lenovo y CompuSoluciones apoyan al canal a elegir el mejor equipo, la mejor e indicada configuración, para cada tipo de cliente.

“En Lenovo/CompuSoluciones queremos mostrarles cómo con los diferentes modelos de Lenovo podemos convertir su espacio en la mejor oficina, de acuerdo con las necesidades que el comprador requiera, es decir, que si busca movilidad, podrían adaptarse y apostar por equipos Tinys que brindan un gran performance y productividad”, comenta el responsable de Lenovo en CompuSoluciones.

Entrega inmediata y capacitación virtual

Desde el año pasado, CompuSoluciones cuenta un stock bastante amplio de productos, cotizados en pesos y de entrega inmediata con configuraciones exclusivas, que los asociados pueden consultar a través de su plataforma de comercio electrónico Siclik, en donde también se publican promociones exclusivas. “Ahí el canal puede revisar todo el inventario, elegir el equipo, la forma de pago, solicitud de crédito y la dirección de entrega, todo de forma automática. También pueden revisar sus estados de cuenta, las facturas… en fin, todo su historial, además del directorio de cada marca”, advierte Mario Ortega.

Los equipos en el inventario de CompuSoluciones tienen la garantía de entrega inmediata (de 1 a 3 días), a cualquier parte del país, lo cual no todos los mayoristas puedan hacer en estos momentos. Adicionalmente, CompuSoluciones sigue apostando por el entrenamiento, para que sus socios de canal se vuelven expertos en el portafolio y sean más competitivos en cuanto al conocimiento del producto.

Cada trimestre se publica su calendario de entrenamientos virtuales, donde no sólo se habla de producto Lenovo, sino también de soluciones a través de componentes de Microsoft e Intel, y de financiamiento a través de su área de servicios financieros.

En este sentido, seguirán las actividades de habilitamiento y comunicación productiva con los partners durante estas semanas que aún faltan de resguardo social y trabajo a distancia en casa. Para ello se realizarán webinars y capacitaciones en línea que se difundirán por medio de correo electrónico y redes sociales.

Por lo pronto, ya se tienen agendados 2 reuniones virtuales:

Martes 19 de mayo – No detengas tu operación. Sesión para Partners interesados en las soluciones Lenovo. Se mostrarán los servicios y apoyos de la marca con CompuSoluciones en esta contingencia y después de la contingencia. Se hablará sobre su equipo de inventario, especializado en productos de tendencia, los más buscados y para proyectos. Registro, https://bit.ly/2WEsUsL

Miércoles 27 de mayo – Habilita el trabajo remoto. Sesión para presentar cómo implementar trabajo remoto con la tecnología de Lenovo, donde se hablará de configuraciones recomendadas para las diversas profesiones y actividades productivas. Registro, https://bit.ly/3dzVS49

Cabe mencionar que, paralelamente a estos esfuerzos de comunicación y capacitación, se lanzarán promociones y descuentos.

Por su parte, Lenovo también está realizando webinars enfocados a los mercados de educación, salud, retail, etc. Y está promoviendo algunas configuraciones especiales para el trabajo a distancia, a fin de incrementar la productividad desde casa, así como accesorios.

Sobre el tema de estímulos al canal, CompuSoluciones tiene en línea programas comerciales donde, a través del cumplimiento de objetivos trimestrales, sus asociados acceden a incentivos adicionales a los que ofrece el fabricante, como bonos, fondos de marketing y equipo demo, entre otros.

De esta forma, con CompuSoluciones y Lenovo los partners participarán en los programas de lealtad conjuntos, es decir, tendrán doble beneficio:

Lenovo Partner Engage, que busca promover el crecimiento de su negocio, focalizando estrategias para la generación de demanda y proporcionando beneficios diferenciados de acuerdo a los productos Lenovo adquiridos.

Lenovo Moves, que compensa a la fuerza de ventas, ofrece capacitaciones en línea, información actualizada de tendencias del mercado y asistencia comercial.

Integrador ConSentido, que da beneficios exclusivos y oportunidades que impulsan el desarrollo de las empresas.

Vendedor ConSentido, que compensa la fuerza de ventas de la empresa, para reconocer su efectividad, compromiso y lealtad con el mayorista.

Estos programas contemplan también descuentos especiales para tomar diplomados y seminarios en el Tec de Monterrey y en el IPADE.

“CompuSoluciones se destaca por ser un mayorista de valor y de valores. Hemos recibido premios importantes por parte de nuestras marcas. Somos cien por ciento mexicanos, con una historia de 35 años, acompañando siempre a nuestros asociados, sin importar su tamaño, con capacitación y herramientas para apoyarlos en su curva de crecimiento por cada marca, y siempre vemos el cómo sí, en una relación ganar-ganar.”

Alta tecnología en precios nunca antes vistos

Es un hecho que Lenovo está paso delante de la competencia. Sustenta el primer lugar en venta de equipos de cómputo en los últimos 2 años, con el 23% de participación de mercado, desplazando cada año más de 62 mil millones de cajas en todo el mundo. Se trata de una de las marcas más reconocidas y premiadas por su experiencia en innovación tecnológica. Por ejemplo, fue el primero en lanzar el formato all in one, tiny, nano y los 2 en 1, como su modelo Yoga.

Actualmente, CompuSoluciones cuenta con las nuevas generaciones de familias de producto Lenovo, como Thinkpad, ThinkCenter ThinkStation y ThinkBook, que integran los más recientes lanzamientos de procesadores Intel de décima generación, que mejoran, hacen más rápidos y alargan la vida de los equipos.

Las computadoras Lenovo son probadas bajo estándares militares y bajo cualquier ambiente extremo, como temperaturas altas o bajas, altitud, humedad, contra hongos, contra choques electroestáticos, etcétera.

Otro gran diferenciador de Lenovo está en sus muchas patentes registradas a lo largo de su historia, como las bisagras y el ventilador más silencioso que enfría mejor al equipo.

La empresa cuenta con varios centros de investigación y desarrollo en China y Estados Unidos. México tiene el beneficio de contar con una de sus 9 plantas de fabricación, donde se producen equipos para la NASA y el ejército de USA.

Para esta temporada de contingencia, Lenovo y CompuSoluciones recomiendan tener especial atención en los equipos de escritorio, ThinkCenter Tiny y Nano, pues son pequeños y transportables, ideales para estos momentos de resguardo obligatorio y trabajo en casa.

También se promoverán de manera especial sus portátiles, desde la más básica hasta la más robusta, y especializadas en el sector de diseño y desarrollo visual.

Otra ventaja de los equipos Lenovo está en las herramientas de seguridad y administración que vienen incluidas en sus equipos, sobre todo para el trabajo móvil, como la aplicación llamada Lenovo Vantage, que ayuda a identificar y mantener redes seguras, tanto alámbricas como inalámbricas.

“Lenovo se anticipa a las necesidades de seguridad y ofrece todas estas opciones que vienen de fábrica y a la carta, para ofrecer la solución adecuada a cada cliente. Por ello, los equipos incluyen una aplicación para mantener siempre actualizado, de forma automática, el sistema operativo y los drivers de operación de los equipos”, explica el Gerente de la marca Lenovo dentro de CompuSoluciones.

Además, integran reconocimiento de huella digital, en el botón de encendido, lo cual hace que el arranque del equipo sea más rápido y autenticado en segundos; la lectura se hace por medio de un chip que identifica pulso y temperatura.

Algunos modelos cuentan con reconocimiento facial y el SmartUSB, que restringe los dispositivos USB y un módulo de plataforma de confianza para cifrar datos.

“Una ventaja significativa es que a todos los equipos Lenovo se les pueden agregar soluciones de seguridad adicionales, como las de Microsoft, con el área de servicios profesionales de CompuSoluciones. Y se pueden ajustar las configuraciones en componentes.”

Cabe resaltar también el servicio Thinkshield, un conjunto de soluciones entre las que destaca Privacy Guard, que realiza un efecto espejo cuando detecta a alguien detrás del usuario; la pestaña Thinkshutter, que tapa y desactiva la cámara de las portátiles, y aplicaciones de terceros, con características de seguridad que en caso de robo o extravío, se bloquee el equipo de manera temporal o definitiva, hasta el caso de dejarla inservible.

“El portafolio de Lenovo es extenso. Prácticamente tenemos un equipo diseñado para cada perfil de usuario. Por ejemplo, para tareas administrativas están las portátiles de 15 pulgadas, con teclados extendidos o numéricos; o para diseño o programadores, se recomiendan estaciones de trabajo certificadas para soportar tareas que demandan muchos recursos en componente, como procesadores de última generación, tarjetas de video especializadas, discos de estado sólido y memoria RAM de 16 GB para adelante. De hecho, CompuSoluciones tiene en inventario los modelos ThinkCenter Tiny, con rendimiento superior y con mayor posibilidad de movilidad que una PC tradicional, además de ser seguros y fáciles de configurar”, concluye Mario Ortega.

CompuSoluciones recomienda Windows Pro.

