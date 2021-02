Comunicación satelital permite conexión permanente

Para las tendencias que vienen este 2021 en cuanto a la tecnología satelital, Globalstar llega como aliado para proveer cobertura global a una amplia base de clientes en sectores industriales, energía, petróleo y gas, telecomunicaciones, infraestructura, minería, marítimo, comercio, agricultura, gobierno y organizaciones no gubernamentales con operaciones críticas en lugares remotos donde la confiabilidad y seguridad del servicio es de trascendental importancia.

En México, la compañía atiende a estos sectores, ahora de manera más cercana con la reciente apertura de su oficina en el país. Con un equipo de expertos mexicanos, que además de un profundo conocimiento del mercado local, tienen una atención más cercana y personalizada para cada sector. “Nos sentimos muy satisfechos de tener la nueva oficina en México, ya que, si bien ya contábamos con presencia en el país, contar con un equipo local, es muy relevante para el crecimiento de la compañía y una mejora del servicio”, señaló el Gerente de Canales en México.

La comunicación satelital se ha convertido en una necesidad crítica para muchos sectores productivos como la minería, el petróleo, el transporte y la ganadería por mencionar algunos. Si no fuera por la capacidad de seguimiento y cobertura global de los satélites, el transporte marítimo no tendría manera de comunicarse, lo mismo pasa con el transporte de mercancías en carreteras remotas de México, lugares donde no llega la telefonía celular o las señales wi-fi. Las empresas requieren comunicación constante con sus equipos remotos y la tecnología satelital es la única capaz de proveer este servicio.

Retomando el ejemplo del sector agrícola, hay evidencias de los beneficios que arroja el uso de la conectividad y las nuevas tecnologías, se pueden incrementar hasta en 33% las ganancias de los agricultores; en Jalisco, el programa Agricultura digital, permitió a los productores de aguacate plantar y cuidar de mejor manera sus cultivos mediante drones, robots y sensores.

Es muy importante saber diferenciar entre la tecnología satelital, como la que ofrece Globalstar, a una simple señal GPS como con la reciben los celulares. La tecnología satelital tiene dos componentes principales: el segmento terrestre, que consta de equipos de transmisión, recepción y auxiliares fijos o móviles, y el segmento espacial, que es principalmente el propio satélite. Un enlace por satélite implica la transmisión o enlace ascendente de una señal desde una estación terrestre a un satélite. Luego, el satélite recibe, amplifica la señal y la transmite de regreso a la Tierra, donde es recibe y re amplificada por las estaciones y terminales terrestres.

De aquí se deriva una de las principales tendencias de uso para este año: el tener mejor comunicación ante cualquier situación. Hoy en día, la tecnología satelital está mejor adaptada para brindar comunicaciones de voz y datos en cualquier escenario. Al estar en el espacio y mirando hacia la tierra, permiten brindar una amplia cobertura de servicio de forma permanente para los usuarios, y así, una pronta respuesta ante cualquier emergencia en donde la comunicación terrestre convencional no sería posible.