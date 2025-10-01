CompuSoluciones entra al mayoreo de energía en datarcenters. Las grandes tendencias tecnológicas, IA, Nube y Ciberseguridad, hoy demandan una enorme capacidad de procesamiento en los centros de datos, lo cual abre nuevas oportunidades para los canales de distribución. Por esta razón, CompuSoluciones suma a APC APC by Schneider Electric a su portafolio de energía, a fin de complementar la oferta de sus partners.

“Energía era un espacio importante por llenar en nuestra oferta –explica el director comercial de CompuSoluciones, José Luis Cortés–, y encontramos en APC la marca líder en todas las categorías de energía: UPS, monofásicos, trifásicos, enfriamiento, racks y software, con lo cual llevamos a nuestro canal soluciones integrales con atractivos márgenes y garantía de calidad y servicio.”

Los productos de APC se encuentran ya en el catálogo del mayorista, quien tendrá foco especial en proyectos, aunque dispone con inventario para agilizar tiempos de entrega. También se abrirán programas de desarrollo comercial, con certificaciones en verticales que más interesen a los partners, como finanzas, retail, educación y manufactura.

“Ante la llegada creciente de la Inteligencia Artificial se demanda cada vez más poder de cómputo, y estos data centers requieren alta disponibilidad y soluciones de energía, enfriamiento, racks, software para mantener esa operación.”

Para ello, CompuSoluciones cuenta ya con ingenieros certificados por APC en cuestiones técnicas y comerciales, quienes proporcionarán entrenamientos que requieran los canales para aprender a cotizar y entregar servicios.

“Queremos que los distribuidores tomen ventaja de un mercado que este año crece 12.5%, que además se alinea a otros segmentos rentables como cableado estructurado y infraestructura física, y donde CompuSoluciones está construyendo un portafolio con las mejores marcas”, comentó Mario Ortega, gerente de Unidad de APC en el mayorista durante conferencia con la prensa especializada.

De acuerdo con Ortega, esta alianza complementa su portafolio de infraestructura de datacenter y cómputo con productos de IBM, HPE/Aruba, Lenovo, Dell, Apple, Asus y Samsung, donde se demandan también soluciones de energía.

Por lo pronto, este contrato de distribución aplica sólo para el canal del mayorista en México, aunque el plan es extenderlo posteriormente a los otros países donde tiene presencia.

Para concluir, el director comercial comentó que a pesar de la incertidumbre económica y los desafíos de la geopolítica arancelaria, el mayorista proyecta cerrar este año con un crecimiento arriba del 20%, mientras que analistas pronostican que el mercado TIC general crecerá 5 por ciento.