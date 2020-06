¿Cómo la tecnología ha ayudado al sector salud?

A medida que la tecnología avanza, nuevas herramientas y soluciones digitales se van incorporando a nuestras vidas, ya sea porque mejoran la experiencia en la que compramos algo, nos comunicamos o trabajamos. En este sentido, uno de los sectores que más se ha visto beneficiado es el de la salud.

De hecho, tan sólo durante el primer trimestre del 2019, la inversión en empresas de salud digital en Estados Unidos fue de 4.2 mil millones de dólares, según el informe Rock Health. Mientras que en los últimos seis años se han invertido casi 2.7 mil millones de dólares en nuevas empresas digitales de salud mental a nivel mundial, de acuerdo con el análisis de Octopus Ventures de los datos de Pitchbook.

La tecnología ha optimizado la atención médica durante mucho tiempo, desde los dispositivos wearables que ofrecen la posibilidad de recoger una amplia gama de datos relativos a la salud de una persona, hasta los robots que permiten realizar cirugías sumamente precisas de manera remota. Esto no sólo ha ayudado a que la gente pueda vivir más tiempo, sino que también está mejorando una variedad de problemas en la atención médica, como la falta de cobertura, calidad o seguridad.

“La innovación impacta en cada uno de los aspectos de nuestra vida, y el sector salud es uno de los más beneficiados gracias a la tecnología, ya que los avances brindan a los proveedores médicos nuevas herramientas para trabajar, así como mejoras en los medicamentos y tratamientos”, comenta Gustavo Parés, director general de la empresa especializada en Inteligencia Artificial, NDS Cognitive Labs. “Esto se traduce en una atención médica mejorada, ofreciendo una experiencia más agradable y optimizada tanto para los pacientes como para los profesionales médicos, al utilizar nuevas tecnologías digitales que les ayuden con su labor, tales como la telemedicina o los dispositivos wearables”, señala.

Con el paso del tiempo, estas tecnologías mejorarán y se crearán otras completamente nuevas que ayudarán a resolver problemas específicos en el mundo de la salud. Pero, mientras eso sucede, de acuerdo con NDS Cognitive Labs, éstos son algunos ejemplos de cómo la tecnología ha ayudado al sector salud:

Mejores tratamientos

La tecnología ayuda al sector salud a través de la innovación en máquinas, medicamentos y tratamientos los cuales ayudan a salvar vidas y mejoran la calidad de vida de las personas.

Por ejemplo, la operación de estimulación cerebral profunda es un estándar para tratar a los pacientes con Parkinson que no corresponden a los medicamentos, pero implica el uso de electrodos en el cerebro mediante una operación que los médicos no recomiendan para pacientes de alto riesgo. Sin embargo, la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un nuevo tratamiento no invasivo llamado Exablate Neuro, usa resonancia magnética para guiar las ondas de ultrasonido directamente a las áreas más afectadas del cerebro, destruyendo las células cerebrales defectuosas en el área objetivo sin requerir la apertura del cráneo.

Gracias a que las prácticas médicas no sólo ayudan a los pacientes a sanar directamente, las nuevas tecnologías también han mejorado la investigación para que los expertos puedan hacer que la atención médica sea aún más efectiva.

Telemedicina

La telemedicina está surgiendo como un elemento indispensable en la solución de la crisis de salud, ya que puede impactar significativamente en algunos de los problemas más desafiantes del sistema, como el acceso a la atención médica. La telesalud puede cambiar el paradigma actual de atención y permitir un mejor acceso y mejores resultados de manera más rentable.

La telemedicina se lleva a cabo de varias maneras que van desde lo más básico, como una videollamada que permite al paciente comunicar sus síntomas al médico o monitorearlo a distancia. Pero también hay quienes utilizan kits de telemedicina portátiles que incluyen un ordenador, un fonendoscopio digital, una cámara de exploración y otros dispositivos que ayudan a tener un diagnóstico más certero.

Dispositivos médicos fáciles de usar

El mercado de dispositivos médicos portables está creciendo; siendo la tecnología wearable la que más llama la atención, pues la sociedad cada vez está más interesada en cuidar y adoptar hábitos más saludables. Estos dispositivos recopilan datos, lo que ayuda a médicos y pacientes a controlar y evaluar la salud del usuario.

Estos dispositivos están disponibles en forma de relojes o pulseras que son fáciles de utilizar, y que sirven para conocer el rendimiento físico del usuario, así como el ritmo y la calidad de sueño de éste. Lo cual resulta útil para conocer información médica relevante de un paciente.

Ayuda a predecir brotes de enfermedades

Dado que muchas personas buscan respuestas en Internet cuando tienen algún malestar, esos datos se suman para crear una imagen más grande sobre el número de consultas. Los brotes anuales de gripe son un gran ejemplo de esto.

Las ubicaciones se pueden determinar a partir de las búsquedas en línea y se puede crear una base de datos que muestre el aumento en los posibles casos, así como la propagación de la enfermedad. Este es un un paso importante para prevenir y prepararse para posibles brotes la de gripe, u otras enfermedades, en los próximos años.

Bluedot, por ejemplo, es una empresa canadiense que se dedica a monitorear la propagación de enfermedades infecciosas con la ayuda de la Inteligencia Artificial. A través de un algoritmo que recopila y analiza información de noticias publicadas en páginas web, la empresa logró predecir con éxito que el virus del Zika se propagara por Florida, Estados Unidos, seis meses antes de que esto ocurriera en el 2016.

Este avance ayuda a los expertos médicos y a los gobiernos a responder a los brotes rápidamente, así como a tomar medidas preventivas. Entre más personas usan la web para buscar sus propios problemas médicos, se podrá contar con más información para aplicar en los estudios científicos.