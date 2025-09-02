Cloudflare colabora con GenAI para reforzar seguridad. Cloudflare se ha convertido en el primer agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) en integrarse con las tres principales herramientas de IA generativa: ChatGPT Enterprise, Claude de Anthropic y Google Gemini, para ofrecer aún más visibilidad y control sobre el uso de la IA generativa en el entorno laboral.

Con estas integraciones, los clientes de Cloudflare que también usen estas aplicaciones de IA generativa podrán reforzar la seguridad de la IA empresarial en tiempo real y sin necesidad de configuraciones complejas.

Las herramientas de IA generativa como ChatGPT, Claude y Gemini de Google están transformando la manera de operar de las empresas. En la actualidad, tres de cada cuatro empleados utilizan herramientas de IA generativa para tareas que van desde la edición de contenido y la síntesis de datos hasta la asistencia en tareas de diseño y la depuración de código. Al mismo tiempo, las empresas trabajan para proteger la confidencialidad de los datos corporativos, evitar fugas accidentales y garantizar el cumplimiento normativo de las regulaciones en constante evolución.Esto exige visibilidad en tiempo real y controles preventivos para que los equipos de seguridad puedan habilitar de manera segura el uso de la IA generativa en toda la empresa.

“Los empleados siempre están buscando una ventaja: formas de ahorrar tiempo, estimular la creatividad o incrementar la eficiencia. El uso de herramientas de la IA generativa les ofrece esa ventaja”, afirmó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. “Pero a menudo suele faltar un vínculo entre la innovación rápida y la seguridad. Cloudflare ya ha incorporado una serie de medidas de seguridad para que las empresas puedan adoptar la IA, y ahora somos la única empresa que ha creado integraciones directamente en las tres herramientas más populares para elevar el nivel de la seguridad de la IA empresarial para todo el sector”.

Estas integraciones ofrecen a los clientes una nueva manera de administrar la seguridad de la IA empresarial a medida que más empleados usan herramientas de IA generativa. CASB de Cloudflare supervisa de manera continua ChatGPT Enterprise, Claude y Gemini de Google, ofreciendo visibilidad automatizada y en tiempo real, junto con alertas preventivas, para proteger la información confidencial de los clientes. Esto ofrece a los equipos de seguridad mayor control y confianza de que los datos de la empresa cumplen con las normas y estan protegidos mientras los empleados utilizan las herramientas de IA.