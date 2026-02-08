Clip presenta terminal punto de venta móvil más completa. Clip
anunció Clip Total 3, la nueva generación de su terminal más icónica. Tras el éxito de Clip Total y Clip Total 2, con cientos de miles de dispositivos impulsando negocios en todo el país, la compañía da un paso decisivo para redefinir el punto de venta móvil en México.
Este lanzamiento consolida el segmento premium de Clip, que incluye también Clip Stand 2, con soluciones todo-en-uno para negocios que necesitan mucho más que aceptar pagos.
Clip Total 3 es una terminal todo-en-uno creada para negocios que necesitan mucho más que aceptar pagos: permite administrar inventarios con Catálogo Clip, órdenes y ventas desde un solo dispositivo. Su lanzamiento, junto con Clip Stand 2, consolida el segmento premium de Clip.
Entre sus características clave destacan:
- Excelente visibilidad en interiores y exteriores, gracias a su pantalla HD IPS de 6.7” con bordes delgados y protección Gorilla Glass 5.
- Transparencia total para el cliente durante el cobro mediante su segunda pantalla interactiva integrada.
- Tickets al instante, con su impresora térmica de alta velocidad que no requiere tinta.
- Reducción en los tiempos de espera y cobros más ágiles gracias al procesador de última generación con 6 GB RAM y 64 GB de almacenamiento.
- Operación continua durante toda la jornada con una batería 20% más grande que la generación anterior.
- Libertad para trabajar en cualquier lugar con conectividad total: 4G, WiFi y Bluetooth.
- Captura ágil de productos y códigos con su sistema de cámara frontal y trasera.
Clip Total 3 es la herramienta ideal todo-en-uno para cualquier tipo de negocio, de industrias como: retailers y tiendas de autoservicio, restaurantes de servicio completo y cadenas de comida rápida, eventos, ferias y festivales, entre otros.
“Clip Total 3 es el resultado de años de escuchar a los negocios mexicanos, una terminal de clase mundial diseñada para el ritmo real de trabajo en México: intenso, dinámico y exigente. Con esta nueva generación, ofrecemos a emprendedores, comercios y empresas una herramienta integral para gestionar toda su operación”, comentó Fernando Gómez Rayón, Head de Payments y Go to Market de Clip.
Clip Total 3 está disponible a partir de este 3 de febrero con un precio especial de lanzamiento de $899 MXN en clip.mx, con envío gratis a todo México, y próximamente en los principales retailers del país.
De esta forma, Clip continúa afianzando su posición como la plataforma de comercio digital líder en México, al poner al alcance de todos los negocios, de todos los tamaños, de todas las industrias y de cualquier parte del país, soluciones que atienden las necesidades específicas de cada caso para brindar el mejor servicio y la mejor experiencia a sus clientes.
