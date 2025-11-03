ClickBalance presenta Clia, su propuesta de IA Conversacional. “La inteligencia artificial no viene a sustituir el criterio humano, sino a fortalecerlo”, señaló Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de ClickBalance, durante su conferencia magistral. La compañía mexicana reafirmó su compromiso con la innovación tecnológica para hacer más eficientes los procesos y fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas.

El ERP Summit México 2025 consolidó su posición como el evento más importante en Latinoamérica sobre transformación digital, software y gestión empresarial. En su tercera edición, el encuentro se llevó a cabo en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, reuniendo a miles de asistentes entre directores generales, líderes tecnológicos, consultores, emprendedores y prensa especializada.

Bajo el tema “La inteligencia del software como factor de cambio en la gestión empresarial”, el evento se convirtió en un punto de encuentro clave para debatir el nivel de madurez tecnológica de las empresas mexicanas, los principales retos de digitalización y las oportunidades que ofrece la innovación en sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).

Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de ClickBalance, presentó la conferencia magistral “Cómo la IA está transformando la forma de dirigir empresas”, en la que expuso cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta estratégica para optimizar la toma de decisiones, mejorar la productividad y redefinir el rol del liderazgo empresarial.

“La inteligencia artificial no reemplaza el criterio humano, lo potencia. En ClickBalance entendemos que el futuro del ERP no está en generar reportes, sino en conversar con los datos para decidir con inteligencia aumentada. Porque conversar con tus datos cambia la dirección de tu empresa”, afirmó Gilberto Sánchez.

El ejecutivo explicó que las empresas mexicanas pierden hasta 25% de su jornada generando reportes, y que cada minuto invertido en procesos complejos retrasa decisiones clave. En contraste, las soluciones de ClickBalance permiten convertir la información en respuestas inmediatas y accionables, impulsando una dirección empresarial más ágil, segura e inteligente.

Con Clia, su inteligencia artificial conversacional desarrollada en México, ClickBalance reafirma su visión de poner la tecnología al servicio del criterio humano. La compañía ha simplificado la gestión empresarial al ofrecer una plataforma 100% en la nube, modular, escalable y lista para implementarse en semanas, fortaleciendo así la competitividad y la toma de decisiones de las empresas mexicanas.

ClickBalance, empresa mexicana especializada en soluciones ERP potenciadas con inteligencia artificial, forma parte del grupo empresarial GC1, un ecosistema de innovación que transforma ideas en bienestar, tecnología en progreso y empresas en motores de cambio para México. Su participación en el ERP Summit subraya el papel de las compañías nacionales en el desarrollo de herramientas tecnológicas diseñadas para fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas.

El ERP Summit 2025 contó con la participación de más de 1500 profesionales y una importante presencia de marcas líderes. “El objetivo del ERP Summit es reunir a los actores más relevantes del ecosistema de software de gestión para compartir conocimiento, experiencias y nuevas formas de impulsar la eficiencia organizacional en América Latina”, destacó Luciano Itamar, fundador y Publisher de Grupo Portal ERP.

“Este evento demuestra el papel fundamental del ERP como columna vertebral de las empresas modernas, y cómo la inteligencia artificial redefine la manera en que concebimos el futuro del trabajo y la innovación”, agregó Marcelo Sinhorini, CEO y fundador del Grupo Portal ERP.