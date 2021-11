Cisco presenta innovaciones para trabajo híbrido

Cisco anunció nuevas tecnologías diseñadas para dar a los clientes y partners la capacidad de gestionar la complejidad de una fuerza de trabajo híbrida. La exhibición se realizó durante la 26ª edición de Cisco Partner Summit.

A medida que las empresas a nivel mundial adoptan formas de trabajo más flexibles -con empleados en la oficina, en la calle y en la casa- se enfrentan a retos cada vez mayores para garantizar que todos los empleados tengan un acceso seguro y fiable a las aplicaciones que necesitan para ser productivos. Con un mayor número de personas que acceden a las aplicaciones fuera de la oficina, y con muchas de esas aplicaciones ubicadas en diferentes nubes, las redes que conectan todo esto han crecido más allá del perímetro de la empresa. Hoy, Cisco anunció nuevas soluciones tecnológicas diseñadas para dar a los clientes la capacidad de abordar efectivamente con esta complejidad y apoyar a su fuerza de trabajo híbrida.

Dado que el hogar se ha convertido en una nueva micro-sucursal, esto también aumenta la necesidad de un nuevo enfoque de la seguridad. A través de nuevas innovaciones de trabajo híbrido, Cisco ayudará a los clientes a entender dónde, cuándo, cómo y por qué se producen los problemas que afectan al usuario y seguirá proporcionando soluciones de zero trustal de seguridad] facilitando el acceso seguro a cualquier aplicación, a través de cualquier red, desde cualquier lugar donde trabajen los usuarios.

“Cisco ha sido durante mucho tiempo un líder en redes, seguridad y colaboración, lo que nos da una oportunidad única para abordar los desafíos y las preocupaciones de una fuerza de trabajo híbrida de extremo a extremo”, dijo Todd Nightingale, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Cisco Enterprise Networking y Cloud. “La visibilidad de las aplicaciones y redes que se encuentran más allá del control de IT se ha convertido en un factor de éxito fundamental para los equipos de IT, ya que apoyan una fuerza de trabajo híbrida a través de una variedad de nuevas experiencias digitales”.

ThousandEyes amplía su visión sin precedentes de Internet

ThousandEyes anunció hoy la incorporación de Application Outages a su plataforma Internet Insights, dando a las operaciones de IT una visión instantánea de las aplicaciones SaaS a escala mundial. Sin ningún requisito de despliegue, los equipos de IT tendrán ahora una visión histórica y en tiempo real de la disponibilidad de las aplicaciones SaaS en las que confían los empleados. Los clientes pueden correlacionar rápidamente los problemas específicos de los usuarios con los problemas más amplios de las aplicaciones para alertar proactivamente a su personal de que una aplicación no está disponible, al tiempo que escalan el problema con el proveedor de SaaS, a menudo incluso antes de que el proveedor de SaaS reconozca el problema públicamente.

Gracias a la inteligencia colectiva de ThousandEyes, basada en miles de millones de mediciones continuas a través de miles de puntos de vista globales, la adición de las interrupciones de las aplicaciones a las interrupciones de la red de Internet Insights permitirá a los clientes tener una visión global de todas las redes, servicios y, ahora, aplicaciones SaaS, que afectan a la experiencia digital.

Internet afecta a todos los empleados y consumidores por igual. Para ofrecer a los usuarios una visión real de las interrupciones que afectan a los servicios de los que dependen, ThousandEyes también pone a su disposición la primera visión en directo de las interrupciones de las aplicaciones SaaS y de Internet basada en datos reales de rendimiento. A diferencia de los sitios que se basan únicamente en los problemas notificados por los usuarios, que pueden ser engañosos e inexactos, el Cisco ThousandEyes Internet Outages Map se alimenta de miles de millones de mediciones diarias en miles de puntos de vista globales para poner el poder de los datos del mundo real en manos de cada usuario y empleado.

Ampliar la visibilidad a las aplicaciones y entornos más importantes

Además de la Internet pública, la visibilidad de las aplicaciones de colaboración y de los entornos en la nube se ha convertido en la clave para ofrecer grandes experiencias digitales a los usuarios. Las aplicaciones de colaboración se han convertido en el salvavidas de muchos trabajadores remotos, por lo que garantizar que estén siempre trabajando es una prioridad empresarial de primer orden. De hecho, entre mayo de 2020 y agosto de 2021, las aplicaciones de colaboración se convirtieron en el tipo de aplicación número 1 más supervisado por los equipos de IT, lo que indica que la entrega de la experiencia de colaboración es considerada esencial por las empresas en el trabajo híbrido. Además, la gestión de usuarios, sucursales, nubes e Internet requiere un enfoque más sencillo e intuitivo de la SD-WAN.

Para hacer frente a estos retos, Cisco ha anunciado recientemente innovaciones para permitir una experiencia de trabajo híbrido aún mejor. Estas novedades incluyen:

Cisco SD-WAN anunció recientemente nuevas mejoras para un mayor acceso y visibilidad en más nubes, con visibilidad para ofrecer experiencias superiores. Con estas innovaciones, Cisco ofrece una mayor interconexión con los partners de Cloud y SDCI, un mayor soporte de capacidad para múltiples clientes en sitio y una mejor interfaz de usuario para una gestión más intuitiva. Esto incluye la disponibilidad de nuevas integraciones con Equinix, Google Cloud y Microsoft Azure.

Recientemente lanzado en WebexOne, Cisco anunció una mayor visibilidad del rendimiento de Cisco Webex a través de ThousandEyes y Cisco Meraki. Ahora, Meraki Insight automatiza el análisis de la causa raíz y los pasos específicos de corrección en la red local en la WAN o en la nube de un proveedor de SaaS. Disponible el 1 de diciembre los equipos de TI pueden aprovechar los nuevos agentes ThousandEyes Webex para obtener visibilidad bidireccional entre las ubicaciones de los usuarios y los servicios Webex

Cisco otorga a sus partners ventajas en el trabajo híbrido

Muchos clientes de Cisco recurren a sus partners de confianza para que les ayuden a navegar por las grandes transiciones tecnológicas, como el actual cambio hacia el trabajo híbrido. El enfoque de Cisco en habilitar y empoderar las fuerzas de trabajo híbridas ha proporcionado una oportunidad para que sus partners de canal desempeñen un papel esencial para ayudar a sus clientes finales a abordar esta transición. Con una visión que da prioridad a los partners, Cisco se compromete a proporcionar soluciones que simplifiquen los entornos complejos, lo que se extiende a la simplificación de cómo los clientes pueden comprar y gestionar sus inversiones en tecnología. La ventaja de la innovación de Cisco, combinada con los nuevos modelos de compra sencillos y flexibles, está diseñada para que los partners tengan éxito.