CFE Internet para el bienestar llegará a todas las cabeceras municipales del país

CFE Internet para el bienestar dará cobertura para 118 millones de personas al terminar el sexenio en dic de 2024, lo que significa llegar a 20 millones de personas en lugares hasta ahora habían sido inaccesible por su lejanía

En un balance del programa presentado este miércoles en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dio a conocer que actualmente hay 20 millones de personas que no cuentan con acceso a internet ni a telefonía celular, debido a que viven en zonas sin acceso a este servicio, al ser regiones apartadas y marginadas, por lo que “son víctimas de la marginación digital y una injusticia”.

Reconocen que es un deber resolver el que no puedan acceder a un instrumento tecnológico, hoy fundamental para el más amplio conocimiento, la información, y la intercomunicación con el mundo. “Implicaría aceptar que 20 millones de mexicanos queden sometidos a un retraso a una severa marginación, así como que millones de niños queden en desventaja por el hecho de vivir en zonas que se consideran económicamente no rentable. Se trata, de una inaceptable injusticia para el país.”

Para el programa Internet para todos, la CFE cuenta ya con 50 mil kilómetros de fibra óptica, que daría poco más de una vuelta a la tierra, y se proyecta extender 32 mil kilómetros más rumbo a 2024. La red está acompañada de antenas y torres de comunicación que permite que el servicio de internet 4.5G pueda llegar a diversas comunidades que antes no lo tenían.

A ello se suma la operación de Altán Redes, empresa que cuenta con inversiones del Estado por medio de la Banca de Desarrollo, y la cual tiene una concesión para cubrir la conectividad de más del 90% de la población, hasta sitios que no son cubiertas por empresas de comunicación. Ahí por donde Altán va tendiendo redes, se tiende la infraestructura para conectar a comunidades de menos de 5 mil habitantes, que no son cubiertas por empresas privadas de telecom porque no representan un negocio.

Se han instalado actualmente 7,446 torres de comunicación, y se proyecta que al final del sexenio, CFE construya otro tanto para llegar a 12,601 torres en total, lo que dará una cobertura para 118 millones de personas.

Con ello, de 500 cabeceras municipales cubiertas en 2018, se logrará una cobertura a todas las cabeceras municipales, y estarán conectados todos los hospitales, escuelas, bancos del bienestar y oficinas federales.

A partir de la ubicación de fibra óptica más cercana, se realzan obras civiles (ductos, canalizaciones, registros, entre otros) para llevar estas conexiones de fibra óptica a torres de telecomunicación instaladas en lugares altos y estratégico para maximizar la cobertura a la población objetivo.

Si una comunidad estuviera fuera del alcance de la fibra óptica, su torre de telecomunicación se conecta a un nodo de internet por vía satelital.

Cada torre de telecomunicación tiene una radio base que entrega los servicios de internet inalámbrico 4.5G a la población, a todos los habitantes de la comunidad con teléfonos celulares, tableta o equipo de banda ancha móvil, ya que la señal viaje por el espectro radio eléctrico en el aire. Es decir, Internet viaja a través de la fibra óptica desde las torres de transmisión, a las torres de telecomunicación, para después ir a las radio bases y por último los dispositivos de cada persona.

En un video final se informó que para el proyecto se emprende la construcción de torres de telecomunicación en México, con el programa internet para el Bienestar. Cabe resaltar que la fabricación de torres es cien por ciento mexicana, en armado y soldado de torres, limado y preparación de piezas, galvanizado, corte computarizado de material, soldadura manual, diseño y cálculo de resistencia del viento, instalación en sitio, etcétera.