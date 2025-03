Cercanía con canal y usuario, base contra incertidumbre. La amenaza de imponer un arancel del 25% tendría repercusiones a lo largo de las cadenas productivas de la región. El impacto principal sería sobre la eficiencia y viabilidad de las cadenas. Esto afectaría la competitividad de América del Norte en sectores como el petróleo, los equipos de transporte y alimentos y productos relacionados.

Para México, el impacto directo sería sobre la industria exportadora, ya que 83% del total se dirige a Estados Unidos. En 2023, el monto exportado fue de 490 mil 183 millones de dólares, lo que representa casi 30% del PIB nacional.

México y Canadá aportan el 29% de las importaciones de Estados Unidos, por lo que la disponibilidad y los precios de los productos en ese mercado se verían afectados. Se estima que el impacto económico en las familias estadounidenses se traduciría en un aumento del gasto promedio anual de entre $2,500 y $4,300 dólares, este incremento podría representar hasta un 5.6% de los gastos promedio de los hogares.

En el contexto actual, los aranceles de 25% impuestos por Trump a los productos mexicanos resultan en una creciente incertidumbre económica. Analistas advirtieron que la aplicación de aranceles generalizados a las exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos, ocasionarán una recesión en la economía, que en caso de prolongarse un año podrían generar una contracción de hasta 4 %.

Select afirmó que esta situación cambia radicalmente el panorama de los negocios. Consultado sobre cuáles eran los principales riesgos para el mercado, Ricardo Zermeño dijo que los aranceles eran la mención más recurrente en su encuesta, seguida de cuestiones internas de inseguridad y desaceleración económica.

Aseguró que de mantenerse la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas durante 2025, el presupuesto TIC empresarial tendrá una disminución en el crecimiento, pasando de 5.4% base, a sólo 2.7%, siendo la menor tasa desde el año 2020. Sin embargo, Zermeño resaltó que sigue siendo un escenario positivo y optimista.

Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs, expuso que incluso en un escenario con un impacto combinado de incertidumbre de la política comercial con represalias parciales, el PIB de México podría reducirse de 3.0 a 3.5 por ciento y se elevarían los precios en 80 puntos base.

Esto ensombrecería la política monetaria en México en el corto plazo por lo que Banxico adoptaría una postura conservadora para preservar la estabilidad financiera y anclar la moneda, detalló.

Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, dijo que en una simulación en su modelo macroeconómico, en el cual se aplica un arancel generalizado de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, y que se mantiene hasta finales del año, se generaría una recesión de la economía del país, con una caída del PIB de 0.5 por ciento a 1 por ciento en 2025.

Select destaca que los sectores más afectados serán las manufacturas de exportación, automotriz, electrónica, maquinaría, así como la industria petrolera y agrícola, actividades que podrían reducir su presupuesto respecto al año anterior; sin embargo, estos sectores no desaparecen de la noche a la mañana, por lo tanto, seguirán destinando presupuestos a servicios TI, nube y telecomunicaciones para mantener la operación, aunque, indudablemente se erosiona la viabilidad de nuevos proyectos.

No obstante, dijo que es importante reconocer a los sectores que han mantenido un dinamismo en la adopción de innovaciones digitales y crecen sus presupuestos TIC, sobre todo aquellos que atienden al mercado interno, como servicios financieros, retail, bienes de consumo telecomunicaciones, turismo, entretenimiento, entre otros.

Por su parte, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, alertó que las repercusiones inmediatas por la entrada en vigor del cobro de aranceles a México se dejarán sentir en el comercio, los servicios y el turismo de la zona fronteriza del país, con un impacto al sector empresarial en ambos países, y coincidió en que podría causar una contracción económica de hasta 4 por ciento de prolongarse.

El Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX) alertó que los aranceles no solo desprotegen a miles de empleos, sino que también desequilibra las cadenas de suministro.

Subrayó que los aranceles ponen en riesgo subsectores clave como autopartes, bienes electrónicos sofisticados, maquinaria y dispositivos médicos.

Sobre la posible contracción, Zermeño dijo que esto ya era una realidad desde los últimos trimestres, y que se va a profundizar haya o no haya aranceles. Sin embargo, pese a estas cifras de menos crecimiento, seguimos en un mercado que crece mas que la economía, aunque en 2025 sea un crecimiento menor. destacó.

Por ahora se estimaba que el crecimiento sería de 5.4% pero ya empezamos a ver con esto que se aproximará más a 2.7%, depende de la gravedad. Lo peor es que existe mucha especulación e incertidumbre porque, en la realidad, esto significa el abandono de las reglas del juego y eso es pavorosamente peligroso.

Es por ello que que la analista urge a mantenerse cerca del canal y del comprador, proteger el mercado mediante estrategias probadas que disminuyan la incertidumbre, como mantener el mercado nacional en pesos, estar en comunicación constante con el canal para ampliar estrategias y áreas de negocio.

Asimismo, la recomendación de Select es trabajar con escenarios basados en la diversificación de clientes y del portafolio de valor, contemplando acciones para aminorar los impactos de este choque externo:

Protección de liquidez mediante coberturas cambiarias.

Ir por renovaciones o ampliaciones de contratos de servicios.

Expandir cobertura hacia sectores menos afectados por aranceles.

José Carlos Árias, analista financiero y colaborador de Foro Virtual, asegura que los aranceles de Trump para Canadá y México no van a progresar. El daño a la economía de EUA sería demasiado grande y tendría implicaciones políticas por la afectación a sus propios ciudadanos. Dijo que es muy probable que se vuelvan a poner en pausa por un tiempo más largo.

Otra vez, son los propios gringos quienes obligan a sus socios a desligarse de ellos y de su moneda en la medida de lo posible.

Afirmó que, aún con los aranceles de 25% a México, en abril el dólar estaba a 16.45 MN y los gringos compraban a ese precio. Hoy, con el dólar a 21, pagan 30% menos que entonces por productos mexicanos; con el arancel aún pagan 5% menos de lo que pagaban en abril, así que el comercio sigue, pero sube inflación en EUA.

Como colofón, Zermeño aseguró que la precaución de wait and see no quiere decir paralizar las inversiones y el trabajo en el mercado, sino actuar de manera que se aseguren las ganancias a las inversiones hechas, trabajar de cerca con el mercado para ganar proyectos y enfocarse en iniciativas de negocio que se mantendrán en marcha.