CDMX, la ciudad más conectada del mundo en WIFI

El Gobierno capitalino informa que la Ciudad de México fue reconocida como la ciudad con mayor número de puntos de WiFi gratuito por el Guinness World Records y el próximo año extenderá el internet gratuito en las escuelas primarias y secundarias públicas, planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), universidades de la administración capitalina, así como en las mil 800 unidades habitacionales de la capital.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el reconocimiento como ciudad con mayor número de puntos WiFi gratuito en el mundo es un gran beneficio para los habitantes de la capital.

“En esto se concentra lo que hemos venido diciendo desde que entramos al Gobierno de la Ciudad: número uno, somos una Ciudad Innovadora y de Derechos; Innovadora porque utiliza la tecnología, en particular esta tecnología digital de conectividad, para abrir Derechos a los habitantes de la Ciudad de México; no tendría sentido la tecnología si no fuera para beneficio de los habitantes y, en particular, de los más desprotegidos en nuestra ciudad.

“Estos 21 mil 500 puntos son para beneficio y para crear derechos: el derecho al internet para todos y para todas, eso es lo que estamos logrando el día de hoy en la ciudad”, sostuvo.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, destacó que tan sólo en tres años la Ciudad de México pasó de 98 puntos WiFi gratuitos habilitados a 21 mil 500, lo que coloca a la capital como la ciudad del mundo con más acceso a internet público, gratuito y abierto, por arriba de Moscú, Rusia; Seúl, Corea del Sur; y Tokio, Japón.

“¿Cuánto le costó a los habitantes de la Ciudad de México convertirse en la ciudad más conectada del mundo? Cero pesos, no hubo un peso adicional erogado y por el contrario durante dos años nos hemos ahorrado 864 millones en los contratos de conectividad de la ciudad”, destacó.

Peña Merino anunció que el próximo año se habilitarán puntos de WiFi gratuito en todas las escuelas primarias y secundarias públicas; las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), la Universidad de la Salud, el Instituto de Estudios Superiores “Rosario Catellanos”, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así como en las mil 800 Unidades Habitacionales de la capital.

El director general para México en Aruba, Everth Hernández, refrendó el compromiso de Aruba, compañía de Hewlett Packard Enterprise (HPE), de seguir contribuyendo para reducir la brecha digital en la ciudad.

“Estamos muy contentos de ser parte de este gran proyecto que sin duda ha logrado conectar a más usuarios a Internet y que hoy recibe este gran reconocimiento. El Wi-Fi juega un papel importante en nuestras vidas, lo usamos en casa, trabajo y actualmente la CDMX permite que estemos conectados en espacios públicos”, señaló.

El director Comercial de Mercado Masivo de TELMEX, Rodolfo Alberto Sánchez García, celebró que la Ciudad de México haya sido reconocida como la ciudad más conectada a nivel mundial e informó que en los puntos de acceso se realizan más de 2.8 millones de conexiones cada semana y se han intercambiado 3.3 terabyte de información, equivalentes a 58 millones de video en alta definición, mil 289 millones de canciones o más de 17 mil 500 millones de fotos.

“La responsabilidad de que nuestra sociedad cuente con la mejor plataforma de conectividad es para TELMEX, parte fundamental de nuestro trabajo, pero, sobre todo, nuestra convicción”, dijo.

El adjudicador oficial de Guinness World Records para México y Latinoamérica, Carlos Tapia Rojas, explicó que el reconocimiento se debe a que la Ciudad de México cuenta con el mayor número de hotspots en una misma red de WiFi gratuito.

“Hoy con mucho honor Guinness World Records certifica al Gobierno de la Ciudad de México por el mayor número de hotspots en una misma red de WiFi gratuito, con una cifra oficial de 21 mil 500 hotspots”, declaró.

En el evento realizado en el punto 21 mil 500 de WiFi gratuito, estuvieron presentes el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina y el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Juan Manuel García Ortegón.