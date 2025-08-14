Bose y Epson combinan tecnologías de audio y video. Seiko Epson estableció una alianza estratégica con Bose, líder en tecnología de audio. Como resultado de esta colaboración, ambas empresas desarrollaron un proyector con tecnología Sound by Bose y finalizaron la primera línea de productos de esta serie. Se espera que las ventas comiencen en septiembre de 2025 en Estados Unidos y China, con planes de expansión hacia otros mercados internacionales más adelante. Asimismo, Epson tiene previsto fortalecer su asociación con Bose y ampliar la línea de proyectores equipados con tecnología Sound by Bose.

Al trabajar en conjunto, Epson y Bose combinan las fortalezas de Epson en tecnología de proyección compacta, eficiente y precisa, con la reconocida excelencia de Bose en soluciones de audio, ofreciendo así una experiencia audiovisual profundamente inmersiva.

Los productos desarrollados en el marco de esta colaboración se destacan por ofrecer audio de alta calidad, optimizado para una amplia variedad de contenidos y necesidades de visualización, lo que enriquece significativamente la experiencia visual general de los proyectores.

Epson y Bose comparten un mismo objetivo: ofrecer un mayor valor a sus clientes. Al integrar sus tecnologías y conocimientos en distintas áreas, ambas empresas continuarán impulsando la innovación.

“En Bose, estamos comprometidos con brindar experiencias de audio increíbles, sin importar dónde se disfruten. Esta colaboración con Epson nos permite combinar imágenes impresionantes con un sonido potente, para que las personas puedan conectar más profundamente con sus contenidos y llevar el entretenimiento en el hogar a un nuevo nivel”, afirma Nick Smith, presidente de la División de Tecnología de Audio y director de Estrategia de Bose.

“A través de esta alianza, combinamos nuestra tecnología de proyección brillante, vívida y versátil con sistemas de audio diseñados a medida por Bose, para lograr una verdadera fusión entre imagen y sonido, y establecer así un nuevo estándar en entretenimiento”, comenta Tomoo Takaso, director de Operaciones de la División de Productos Visuales de Epson.

Epson continuará generando nuevo valor a través de su colaboración con Bose, con el objetivo de enriquecer la vida de sus clientes y de todos sus grupos de interés.