BeyGoo llega a México de la mano de MAPS. La empresa argentina BeyGoo anunció oficialmente su llegada al mercado mexicano como nueva marca dentro del portafolio del mayorista MAPS Disruptivo, con una propuesta enfocada en la protección de riesgos digitales desde una perspectiva regional y nativa en español.

La firma argentina especializada en Digital Risk Protection aterriza en el país con una plataforma integral en español, enfocada en detección y remediación proactiva de phishing, filtraciones y suplantación de identidad.

Durante la presentación ante medios y canales, Mariana Segulin, directora de Comunicación de BeyGoo, destacó que uno de los principales diferenciales de la compañía es su origen latinoamericano. “Somos nativos en español. Entendemos cómo operan los ciberdelincuentes en la región, cómo se comunican y dónde buscar. Ese es nuestro gran diferencial”, afirmó.

De la investigación digital a una plataforma SaaS especializada

Fundada por Emiliano Piscitelli, especialista en investigación digital, OSINT e ingeniería social con más de 16 años de experiencia, BeyGoo nació a partir de una necesidad concreta: la ausencia de herramientas en tiempo real y en español para detectar filtraciones, exposición de credenciales y campañas de phishing.

El desarrollo comenzó entre 2018 y 2019, y su primer cliente productivo fue Banco Itaú en 2020, en plena pandemia. Desde entonces, la compañía ha crecido hasta operar en más de 20 países y atender a más de 200 grandes clientes.

Actualmente, la plataforma monitorea más de 40,000 grupos y foros —incluidos canales de Telegram— donde se comercializan bases de datos, credenciales robadas y “métodos” (manuales para cometer fraudes).

México, en el podio regional de filtraciones

De acuerdo con información compartida por la empresa, México se mantiene en los primeros lugares de Latinoamérica en robo de información, filtraciones y ataques de ransomware. “México siempre está en el podio. En nuestros últimos informes aparece como número uno en robo de información y filtraciones en la región”, señaló Piscitelli.

Además, BeyGoo detectó que el 55% de las filtraciones monitoreadas por la compañía se concentran en Latinoamérica, lo que evidencia un entorno altamente vulnerable.

DRPX: detección, inteligencia y remediación automatizada

La propuesta de BeyGoo se basa en su modelo DRPX (Digital Risk Protection Extended), que integra:

Monitoreo de phishing, dominios falsos y perfiles apócrifos.

Detección de filtraciones de credenciales (“logos”, en la jerga criminal, refiere a usuario y contraseña).

Protección de marca y ejecutivos (VIP Protection).

Análisis contextual con inteligencia humana e IA.

Remediación automatizada mediante su módulo Takedownx.

Este último permite iniciar el proceso de baja de sitios falsos, perfiles fraudulentos o aplicaciones móviles maliciosas en menos de 10 minutos, con tiempos promedio de remoción de entre cuatro y cinco horas, dependiendo del proveedor de hosting.

“El diferencial no es solo detectar el problema, sino solucionarlo. No dejamos la visibilidad en manos del cliente sin remediación”, subrayó Segulin.

Un complemento estratégico para el portafolio de MAPS

Rafael Santana, Team Leader en MAPS, explicó que la incorporación de BeyGoo fortalece el portafolio del mayorista al especializarse en un ámbito que muchas otras plataformas abordan solo como complemento. “Existen muchas herramientas de seguridad, pero BeyGoo es especialista en protección contra fraude y riesgos digitales. No es un módulo adicional: es su foco principal”, destacó.

Por su parte, Martín Mejía señaló que la estrategia comercial será consultiva, priorizando el entendimiento del punto de dolor del cliente antes de definir el modelo de implementación.

Modelos para el canal: reventa, MSCP y servicios gestionados

La alianza contempla distintas modalidades para los partners mexicanos:

Reventa tradicional, con acompañamiento de analistas de BeyGoo.

Modelo MSCP (Managed Security Cloud Provider), donde el partner administra múltiples clientes desde su propia consola.

Servicios gestionados, agregando monitoreo y consultoría especializada.

Programa de referidos.

Los canales contarán con capacitación técnica y acompañamiento tanto de MAPS como del equipo de BeyGoo, con el objetivo de formar resellers certificados y especializados.

Más allá del perímetro

Uno de los mensajes centrales de la presentación fue que el concepto tradicional de “seguridad perimetral” ha quedado atrás. “El 80% de los incidentes comienzan con phishing. Si una credencial filtrada permite entrar a la red, ya no es un problema externo: es un activo comprometido”, explicó Segulin.

En sectores regulados como banca y fintech, existen exigencias que obligan a demostrar monitoreo proactivo de fraude y suplantación de identidad. Además, estándares como ISO 27001 o SOC 2 requieren evidencias de detección y respuesta ante filtraciones.

Para facilitar la denuncia ciudadana, la plataforma permite incluso generar portales embebidos en los sitios oficiales de las organizaciones para reportar intentos de fraude, centralizando la información y activando procesos automáticos de análisis y baja.

Especialización y simplicidad como diferenciador

En un entorno saturado de soluciones de ciberseguridad, BeyGoo apuesta por tres diferenciadores clave:

Inteligencia aplicada al español y conocimiento de la jerga criminal regional.

Plataforma integral, sin necesidad de múltiples herramientas dispersas.

Remediación automatizada con altos niveles de efectividad.

“Lo simple hoy es estratégico. El CISO quiere ver datos claros, resultados y remediación inmediata”, concluyó el equipo durante la presentación. Con esta expansión, BeyGoo busca consolidarse como la primera plataforma nativa en español especializada en protección de riesgos digitales en Latinoamérica, con México como uno de sus mercados prioritarios.