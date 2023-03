Ayudan a reducir desperdicio de alimentos a exportadoras

Las oportunidades de exportación de alimentos congelados para las empresas mexicanas son infinitas. En el caso de la fruta fresca, basta con observar las exportaciones a Estados Unidos y sus 10 productos principales, que de acuerdo con el Global Agricultural Trade System del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sumaron un valor de USD$10,170 millones tan solo en 2021 y, si se tiene en cuenta que según estimaciones de MTM alrededor del 4% del total de las exportaciones se desperdicia durante el transporte, el desperdicio anual asciende a 400 millones de USD. Es por esto que MTM Logix pone a disposición de sus clientes servicios de camiones refrigerados para la transportaciónhacia EUA no sólo de alimentos, sino de cualquier bien perecedero que deba ser transportado con este tipo de tecnologías.

Un termómetro basado en GPS es un tipo de tecnología que puede utilizarse para rastrear la ubicación y la temperatura de los productos alimentarios a medida que avanzan por la cadena de suministro. Al proporcionar datos de temperatura en tiempo real, el termómetro puede ayudar a identificar posibles problemas con el control de la temperatura, como un mal funcionamiento del sistema de refrigeración o un retraso en el envío que podría provocar el deterioro de los alimentos.

”Con esta información, los operadores de la torre de control MTM Logix pueden tomar medidas para solucionar el problema antes de que el producto se vea comprometido. Por ejemplo, pueden redirigir el envío a una instalación diferente con un control de temperatura adecuado o desechar el producto si ya se ha visto dañado”, señaló Mario Veraldo CEO de MTM Logix, empresa que ofrece soluciones completas de transporte y logística para todos los mercados.

Al mejorar la supervisión y el control de la temperatura, los termómetros basados en GPS pueden ayudar a reducir el desperdicio de alimentos debido al deterioro u otros problemas de calidad. Sin embargo, la reducción exacta del desperdicio de alimentos dependerá de una serie de factores, como el caso de uso específico, el tipo de productos que se controlan y la eficacia del sistema general de gestión de la cadena de suministro.

“El uso de nuestra tecnología puede ayudar a reducir considerablemente el desperdicio de alimentos al garantizar que los productos perecederos se mantengan frescos durante el transporte y lleguen a su destino en buenas condiciones. Si se puede mejorar esta cifra en un 10% aplicando la tecnología que ofrecemos representaría un valor de 40 millones de dólares por año”, agregó el ejecutivo.

Los 10 principales productos de exportación por valor de México a los Estados Unidos son:

Tomates (US$2.3 bdd) Aguacates (US$2.0 bdd) Chiles (US$1.8 bdd) Pepinos (US$1.1 bdd) Berries (fresas, frambuesas, moras y arándanos US$928 mdd) Melones (US$649 mdd) Uvas (US$479 mdd) Mangos (US$439 mdd) Otras frutas tropicales (como piñas, papayas y guayabas US$375 mdd) Limones (US$347 mdd)

“Nuestra tecnología es única porque permite el monitoreo en tiempo real y la localización de los productos de los clientes conectándose directamente a la Torre de Control MTM Logix, permitiendo una serie de personalizaciones y automatizaciones basadas en los datos. Otra de las ventajas es poder visualizar la fluctuación de temperatura durante todo el trayecto del producto, lo que permite a nuestros clientes reaccionar en caso de que esas fluctuaciones puedan afectar a la calidad de este. Por ejemplo, en caso de una fluctuación de 10 C no afecte, pero saber que hubo una variación de 30 C permite activar una automatización previa para organizar una inspección a la llegada”, subraya Veraldo.

Algunos ejemplos de regiones que podrían beneficiarse de termómetros basados en GPS son países en desarrollo que luchan contra la seguridad y la calidad de los alimentos debido a sus limitados recursos e infraestructuras; zonas remotas donde el transporte y almacenamiento de productos alimenticios puede ser un reto; productos alimentarios frescos de alto valor como el marisco y la carne que a menudo se envían a largas distancias; cadenas de suministro de alimentos a gran escala en regiones como Estados Unidos, Asia y Europa, la tecnología de termómetros basados en GPS puede ayudar a mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio al proporcionar datos de temperatura en tiempo real y alertas cuando surgen problemas.

Beneficios Principales de termómetros basados en GPS

Mejora la seguridad de los alimentos: mediante el seguimiento de temperatura en tiempo real ayudan a garantizar el almacenamiento y transporte a temperaturas seguras, reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas.

Mayor calidad: al mantener un control adecuado de temperatura en toda la cadena de suministro garantizan que los productos alimentarios se entreguen en condiciones óptimas.

Mayor transparencia: ofrecen a los clientes una mayor transparencia sobre la ubicación y la temperatura de los productos que compran.

Reducción del desperdicio de alimentos: mejoran la supervisión y el control de temperatura y ayudan a reducir el desperdicio de alimentos debido al deterioro u otros problemas de calidad, teniendo una cadena de suministro más sostenible y rentable.

Respuesta más rápida a problemas: Si surge un problema con el control de la temperatura, proporcionan alertas en tiempo real, lo que permite tiempos de respuesta inmediatos y un enfoque más proactivo para resolver cualquier problema.

“Sin duda esta solución de MTM Logix representa una buena alternativa para las regiones productoras de alimentos, especialmente las alejadas de los puertos, que necesitan una integración multimodal, es decir, integración de camiones y buques cuando los contenedores pueden tener largos periodos de inactividad”, concluyó el directivo.