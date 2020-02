Avast recopila datos de navegación y los vende

Una investigación de Motherboard y PCMag señalan que una subsidiaria de la empresa Avast, reconocida por su antivirus gratuito, se encuentra vendiendo datos de navegación de sus usuarios a compañías importantes en el mundo. La empresa encargada de la venta de información sería Jumpshot ofreciendo los datos de los historiales de navegación por internet de las personas.

Avast señala contar con 435 millones de usuarios activos al mes, mientras Jumpshot dice que tiene datos de 200 millones de dispositivos. El reporte menciona que, entre los clientes de esos datos, se encuentran empresas como Google, Microsoft, Pepsi, Home Depot, entre otros, pagando millones de dólares por la información precisa de la navegación de los usuarios.

Una historia que no es nueva

Entre los datos obtenidos para la investigación, señalan que se encuentran búsquedas de Google, ubicaciones y coordenadas GPS de Google Maps, personas que visitan Linkedin, videos específicos de YouTube y usuarios que visitan sitios pornográficos, en ese último dato se especifican detalles como la fecha y hora que visitó YouPorn, la búsqueda que hicieron y el tipo de video que reprodujeron.

Aclaran que en los datos vendidos, no se incluye información personal como los nombres de usuarios, pero sí la actividad al navegar por internet.

No se trata de un tema del todo nuevo, en octubre del 2019, Wladimir Palant, creador de AdBlock Plus, mencionó en una publicación de su blog que Avast recopilaba información de los usuarios con un complemento, al poco tiempo Mozilla, Opera y Google eliminaron las extensiones AVG de Avast.

Jumpshot es una empresa encargada en ofrecer diferente información de la actividad de los usuarios por internet para que las empresas puedan medir mejor una audiencia, entre sus paquetes se encuentra “All Click Feed”, que permite mostrar todos los clics que ha visto la compañía en un sitio particular como podría ser una tienda en línea.

A partir de julio de 2019, el antivirus implementó una opción en la que le solicitaba al usuario la posibilidad de compartir su información de navegación, en el caso que se acepte, se menciona que todos los datos se brindarán a Jumpshot, aclarando que no hay detalles personales.

La empresa reitera que no utilizan información personal

En diciembre de 2019, actuamos rápidamente para cumplir con los estándares de las tiendas de extensiones de navegadores web y ahora estamos en total cumplimiento con los requisitos para extensiones de navegadores, a través de nuestras extensiones de seguridad en línea. Al mismo tiempo, descontinuamos completamente la práctica de usar cualquier tipo de datos obtenidos por medio de las extensiones de los navegadores para cualquier propósito ajeno al motor central de seguridad, incluyendo compartirlos con nuestra subsidiaria Jumpshot.

Reiteran que no recopilan información personal y que los usuarios siempre han podido elegir si deciden compartir la información de búsqueda.

Garantizan que Jumpshot no obtiene información de identificación personal, incluyendo nombre, dirección de correo electrónico o detalles de contacto. Los usuarios siempre han tenido la habilidad de optar por no compartir su información con Jumpshot, dicen. A partir de julio 2019, comenzamos la implementación de hacer explícita la opción de compartir datos para todas las nuevas descargas de nuestro antivirus, y ahora estamos ofreciendo explícitamente a todos los usuarios existentes de la versión gratuita la elección de optar por sí u optar por no compartir sus datos de navegación, proceso que se completará en febrero de 2020.

Mencionan que en su política de privacidad se detalla la protección que brindan a los usuarios, cumpliendo los requisitos de diferentes organizaciones.

Su Política de Privacidad detalla las protecciones que brindan a todos los usuarios. Los usuarios también pueden elegir ajustar sus niveles de privacidad utilizando el amplio rango de configuraciones disponibles en todos sus productos, incluyendo el control sobre compartir cualquier tipo de datos en cualquier momento. Cumplen voluntariamente con los requisitos de privacidad del GDPR y el Californa Consumer Privacy Act (CCPA) a través de toda la base de usuarios a nivel mundial, dicen.