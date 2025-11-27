Audio, video e iluminación hacen eco en el canal junto a Intcomex. Intcomex impulsa la expansión regional de la categoría Harman Professional, con un portafolio que integra marcas globales de referencia como JBL Professional, AKG, Soundcraft, Crown, DBX, BSS, Lexicon, Martin y AMX. Esta iniciativa fortalece la presencia de Intcomex en el segmento de audio, video e iluminación profesional, y amplía las oportunidades de negocio para el canal en toda la región.

“Intcomex se suma a nuestra estrategia de afianzar el posicionamiento de Harman profesional en la región”, destaca Jesús Cruz, Director Regional de Harman Pro.

“Estamos muy contentos de contar con su apoyo y estamos seguros de que esta unión hará que nuestros socios comerciales y clientes finales cuenten con la experiencia que brinda Harman en tecnología, inventarios, asesoramiento y servicios postventa para hacer crecer sus negocios”.

La categoría Harman Professional se posiciona como un eje clave dentro del portafolio de valor de Intcomex, ofreciendo soluciones que abarcan desde equipos de alto rendimiento para eventos y estudios, hasta sistemas integrales para instalaciones fijas, automatización y control audiovisual. Esta línea permite a los resellers atender demandas de distintos nichos profesionales, desde producciones en vivo y espacios culturales, hasta entornos corporativos y educativos.

Cada marca de Harman aporta un valor único dentro del ecosistema profesional: JBL Pro lidera en soluciones de sonido en vivo y sistemas portátiles; AKG destaca en microfonía de estudio en vivo; Soundcraft en consolas de mezcla de precisión; Crown en amplificación robusta y eficiente; DBX y BSS en procesamiento de señal avanzada; Lexicon en efectos de sonido de alta fidelidad; Martin en iluminación escénica y arquitectónica; y AMX en control y automatización audiovisual.

El canal latinoamericano ya cuenta con disponibilidad inmediata de estas soluciones a través de la red de distribución de Intcomex, respaldada por su infraestructura logística, soporte técnico y cobertura regional. Además, se están desarrollando programas de capacitación y marketing orientados a potenciar el conocimiento técnico del canal y facilitar la integración de estas tecnologías en su oferta comercial.

Con esta expansión, Intcomex reafirma su compromiso con la innovación, la especialización y el desarrollo sostenible del ecosistema tecnológico en Latinoamérica, fortaleciendo su papel como aliado estratégico para los resellers que buscan elevar su propuesta de valor en el mercado audiovisual profesional.