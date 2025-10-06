Atera se suma al portafolio de Intcomex Cloud en Latam. A partir de este mes, la plataforma de gestión de TI todo-en-uno impulsada por inteligencia artificial de Atera está disponible para los canales de soluciones Cloud de Intcomex en Latinoamérica, de acuerdo con boletín de prensa compartido por el mayorista la prensa especializada.

Ahora, los partners podrán ofrecer a sus clientes una herramienta que integra RMM (gestión y monitoreo de dispositivos), helpdesk, ticketing y patch management, desde una sola interface.

Atera se especializa en la gestión de operaciones de los equipos TI, al multiplicar por 10 la productividad de los técnicos, reducir los tiempos de primera respuesta de horas a segundos, y resolver tickets en minutos gracias a su suite de inteligencia artificial Action AI y su copiloto inteligente.

La plataforma ya cuenta con una base de 13 mil clientes en 120 países, administra más de 5 millones de endpoints y ejecuta más de 373 millones de acciones de TI al mes. Además, cumple con altos estándares de seguridad internacionales, incluyendo ISO 27001, SOC-2, HIPAA y GDPR/CCPA.

Para Joseph Bouhadana, VP de Intcomex Cloud, esta incorporación marca un punto de inflexión para los canales en América Latina.

“Los resellers y MSPs enfrentan retos como recursos limitados, herramientas fragmentadas y una creciente demanda de servicios. Intcomex desempeña un papel fundamental al cerrar esta brecha ofreciendo acceso a la plataforma de Atera, potenciada por IA, a través de nuestro ecosistema cloud. Con Intcomex y Atera, ahora cuentan con una plataforma que convierte la gestión reactiva en operaciones proactivas e inteligentes. Nuestros partners se beneficiarán de una propuesta de valor única: facturación simplificada en moneda local, soporte comercial y técnico en español, y programas de habilitación que aceleran su adopción. Se trata de una solución integral que les permite ir más allá de la venta tradicional de licencias y transformarse en asesores de confianza para sectores como educación, gobierno o salud.”