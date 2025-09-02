Arranca el Energy Race 2025 con Grupo CVA, CyberPower y HPE Aruba. El pasado martes 26 de agosto, Grupo CVA, en colaboración con HPE Aruba Networking y CyberPower, celebró con gran éxito la primera edición del Energy Race 2025. El evento, diseñado para impulsar una nueva forma de interacción entre socios de negocio y distribuidores. La cita tuvo lugar en Kinezis Fu, en la capital del país y reunió a un grupo selecto de 20 asistentes.

La jornada inició con una enriquecedora charla de bienvenida impartida por Moisés Polishuk, quien presentó una innovadora metodología y algoritmos para la medición dinámica del desempeño de socios de alto rendimiento, con un enfoque en la creación de valor. Además, compartió áreas de oportunidad clave que permitirán a los participantes alcanzar mejores resultados empresariales.

Durante el día, los asistentes participaron en dinámicas y circuitos de actividad física y recreativa, incluyendo una sesión de spinning dirigida por Alondra González, atleta y ex participante de Exatlón. Estas actividades se complementaron con presentaciones de los patrocinadores.

Por parte de CyberPower, Francisco Álvarez, director comercial, y Alejandro Sánchez, Managing Director, expusieron sus soluciones para una gestión avanzada de la energía; mientras que HPE Aruba Networking estuvo representado por Max Santiago, Country Manager México, y Brenda Salazar, Business Development Manager, quienes destacaron sus tecnologías de redes seguras e inteligentes.

El evento concluyó con la firma de compromisos, reforzando la colaboración entre Grupo CVA, sus socios de negocio y fabricantes. La experiencia Energy Race 2025 se consolidó como un verdadero oasis para los negocios en el mundo empresarial y del sector tecnológico, un espacio innovador que fusiona el bienestar físico con el crecimiento profesional, marcando el inicio de una nueva era en los eventos corporativos.

Para darte de alta como distribuidor autorizado de Grupo CVA, ingresa en: www.grupocva.com