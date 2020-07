Aplicaciones nube ayudan a tener éxito durante la pandemia

Según una investigación de VMware, las organizaciones se han beneficiado del uso de aplicaciones modernas para adaptarse y mantener la agilidad y la fiabilidad durante la pandemia del COVID-19. El estudio global, que se realizó en marzo y abril de 2020, también revela mejores percepciones de alineación entre los programadores de aplicaciones, IT y los responsables de la toma de decisiones empresariales cuando colaboran para ayudar a sus organizaciones a funcionar en medio de la pandemia. Además, el estudio captura las características que las organizaciones más exitosas están adoptando para mejorar sus experiencias digitales.

Durante años, las empresas han tenido la misión de transformarse ellas y sus operaciones digitalmente. La pandemia mundial de este año sirvió de barómetro para el verdadero estado de esa transformación digital. Y los resultados, según el informe Successful Digital Transformation: Apps At The Ready (“Transformación digital exitosa: aplicaciones listas para usar”) de VMware son menos graves de lo esperado: solo el 2% de todos los encuestados dijeron que los esfuerzos de transformación digital no han tenido éxito de ninguna manera. La clave de ese éxito ha sido la tecnología que proporciona la base para cualquier iniciativa de transformación o proyecto de desarrollo de aplicaciones/ software. Las organizaciones que pueden modernizar las herramientas que tienen a su disposición verán aumentar sus posibilidades de éxito.

“La velocidad con que las organizaciones trasladaron su participación hacia los canales digitales durante la pandemia indica la importancia crítica de las aplicaciones modernas”, dijo Sumit Dhawan, vicepresidente sénior y director de experiencia del cliente, VMware. “Las empresas necesitan hacer más que transformar las posibilidades de ofrecer experiencias digitales a clientes y empleados. En última instancia, se trata de cultivar un liderazgo orientado al software, impulsar la alineación entre los desarrolladores de aplicaciones, TI y la empresa, y adoptar plataformas tecnológicas estratégicas para prosperar”.

Tres conclusiones esenciales de la investigación

Las aplicaciones modernas pueden ayudar a las organizaciones a triunfar durante la pandemia

Las aplicaciones modernas no solo ayudan a las organizaciones a operar y mantener su agilidad y fiabilidad durante la pandemia, sino que también promueven los esfuerzos de transformación digital.

*Los principales beneficios de las aplicaciones modernas nativas de la nube durante la pandemia incluyen:

Habilitar a la fuerza laboral a distancia (54%)

Impulsar actualizaciones rápidas en respuesta a cambios (42%) y,

Mantener un tiempo de actividad confiable (41%)

*Según los programadores de aplicaciones (app devs) y los tomadores de decisiones de TI (ITDMs, por sus siglas en inglés), las aplicaciones modernas también proporcionan:

Una mejor experiencia del usuario final (46%)

Mayor rendimiento de aplicaciones/software (43%) y,

Uso más eficiente del tiempo del programador de aplicaciones/software (43%)

*Casi todos los encuestados (97%) han visto algún éxito, grande o pequeño, en sus esfuerzos de transformación digital. Las tres principales prioridades de transformación digital para las organizaciones son:

Incrementar la eficiencia del negocio (48%)

Mejorar la experiencia del cliente (42%)

Actualizar las plataformas tecnológicas existentes (39%).

La pandemia cambia la mentalidad de las personas y las percepciones de sus organizaciones

Los encuestados describieron sus compañías, prioridades y relaciones de trabajo en equipo de manera diferente antes de la pandemia que durante la pandemia. La alineación entre diferentes departamentos es un factor crucial de éxito en los mejores tiempos. Durante esta pandemia, su importancia aumenta exponencialmente.

*Los encuestados de EE.UU. y el Reino Unido* mostraron más probabilidades de estar de acuerdo en que su empresa estaba “a la vanguardia y se apresuraba a aceptar el cambio” durante la pandemia (25%) que antes (15%).

*Hay una mejora notable en cómo los equipos caracterizaron su alineación durante la pandemia:

Equipos de app dev y de TI (aumentó de 64% con alineación buena o excelente antes de la pandemia a 70% durante la pandemia);

Equipos de app dev y empresariales (aumentó de 57% a 67%); y,

Equipos de TI y empresariales (aumentó de 55% a 67%).

* Las prioridades de transformación digital de “reducir costos” y “mejorar la experiencia de los empleados” se consideran mucho más equitativas durante la pandemia (29% y 27%, respectivamente) que antes (37% y 20%, respectivamente).

Líderes con mentalidad de software, herramientas modernas y procesos ágiles ayudan a mejorar la experiencia digital

Según la investigación, las organizaciones que buscan prosperar en este mundo digital deben adoptar un liderazgo experto en tecnología, procesos modernos de desarrollo de aplicaciones/software y herramientas modernas de desarrollo para entregar con éxito nuevas aplicaciones netas y actualizar/mejorar las aplicaciones existentes en producción.

*Los líderes son importantes: el 88% de los encuestados dice que las organizaciones con líderes orientados al software alcanzan más éxito.

*Adoptar procesos de desarrollo: el 80% de los programadores de aplicaciones y los encuestados de ITDM están de acuerdo en que adoptar los procesos de desarrollo, como probar y aprender, permitiría a las organizaciones trabajar de manera más efectiva y eficiente.

*Modernizar herramientas: el 80% de los equipos de programadores de aplicaciones e ITDM encuestados dicen que los equipos deben modernizar las tecnologías que utilizan para desarrollar e implementar aplicaciones y software a fin de que los proyectos de desarrollo tengan más éxito.

*Programar de manera diferente: el 79% de los programadores de aplicaciones y los encuestados de ITDM están de acuerdo en que las organizaciones no podrán ofrecer la mejor experiencia de usuario final sin modernizar con éxito los procesos de desarrollo de aplicaciones/software.

*Las organizaciones de alto rendimiento (HP, por sus siglas en inglés), que crecen más de 15% por año, hacen lo siguiente mejor que las organizaciones de bajo rendimiento (UP) que están experimentando una caída en los ingresos anuales: