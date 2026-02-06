Anuncian oferta de seguridad como servicio en el canal de mayoreo. Whip Solutions informó que suma a su portafolio de productos la plataforma web de Azion, que ofrece las soluciones de seguridad como servicio en América Latina, permitiendo construir, entregar, proteger y escalar aplicaciones con alto rendimiento, seguridad y baja latencia.

Voceros de ambas empresas informaron en boletín de prensa que la plataforma Azion combina edge computing, serverless y recursos de observabilidad para acelerar la modernización de aplicaciones. Sus principales ventajas, aseguran, son baja latencia, seguridad avanzada, escalabilidad, flexibilidad y visibilidad en tiempo real del entorno, con reducción de complejidad operativa.

La solución atiende verticales que dependen de experiencia digital segura, protección continua y alto rendimiento, como finanzas, retail de comercio electrónico, tecnología, medios, educación, juegos y salud. Durante el primer trimestre de 2026, el foco estará en sectores de finanzas, retail, tecnología y corporativos, además de oportunidades en el mercado medio, telecom y salud.

“El objetivo es impulsar el crecimiento en América Latina a través de un modelo de ventas indirectas vía canales, garantizando que la oferta de seguridad esté bien posicionada, implementada con excelencia y respaldada de forma eficiente”, afirmó Artur Poyares, director de canales en Azion.

WhipSolutions comercializará las soluciones de Azion enfocadas en protección, rendimiento y modernización de aplicaciones, incluyendo Azion Firewall/WAF, Azion Applications, Azion Functions (serverless) y capacidades de AI Inference en infraestructura distribuida. Estas soluciones se complementan con capas de observabilidad y datos como Real-Time Metrics/Events y Data Stream, ofreciendo seguridad avanzada, baja latencia y visibilidad en tiempo real.

Por su parte, Israel Morales, director general de WhipSolutions, comentó que esta alianza busca fortalecer el portafolio de los integradores con una oferta moderna de seguridad y rendimiento, habilitando nuevos ingresos y mayor fidelización de clientes finales.

“A los integradores de la región, nuestro mensaje es claro: el plan de canales de Azion fue diseñado para un crecimiento sostenible, con claridad, transparencia y apoyo continuo. A partir de 2026 estaremos cada vez más presentes, trabajando de cerca e invirtiendo en capacitación para acelerar resultados y fortalecer nuestro ecosistema, siempre de la mano de nuestro mayorista WhipSolutions”, concluyó Poyares.