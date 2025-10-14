Anuncian alianza entre Ikusi y TrueNAS. Ikusi anunció una alianza estratégica con TrueNAS para distribuir en México soluciones de almacenamiento empresarial que representan una inversión con retorno tangible: menor riesgo financiero, reducción de costos operativos y cumplimiento regulatorio garantizado.

Las interrupciones digitales pueden generar pérdidas millonarias, la infraestructura de datos dejó de ser un gasto de soporte para convertirse en un activo estratégico.

Con TrueNAS, las empresas que trabajan con Ikusi acceden a almacenamiento de alto desempeño, con mecanismos de cifrado, snapshots inmutables, replicación remota y protección avanzada contra ransomware, que minimizan el riesgo de pérdidas económicas y aseguran la continuidad del negocio.

“Un minuto de inactividad puede costar miles de dólares y una brecha de seguridad puede comprometer la reputación construida durante años. Con TrueNAS, ofrecemos a nuestros clientes un modelo de almacenamiento que no solo protege sus operaciones, sino que también incrementa el valor de la empresa al reducir riesgos financieros y regulatorios”, señaló Gustavo Valdez, Director de Proyectos y Desarrollos de Ikusi en México.

Además de la seguridad, las soluciones de TrueNAS distribuidas por Ikusi permiten optimizar recursos mediante escalabilidad flexible y eficiencia energética, lo que se traduce en ahorros directos en infraestructura física y consumo eléctrico. Esta capacidad de crecer al ritmo del negocio evita inversiones sobredimensionadas y convierte la adopción tecnológica en un proceso financieramente sostenible.

La alianza también atiende la creciente presión regulatoria en sectores como banca, seguros y salud, donde el cumplimiento estricto de normativas internacionales es una condición para operar. Al centralizar las herramientas necesarias en una sola plataforma, TrueNAS simplifica auditorías, evita sanciones y refuerza la confianza de inversionistas y clientes.

Ikusi, con su experiencia en integración tecnológica y conocimiento del mercado mexicano y TrueNAS, con su innovación global en almacenamiento, ofrecen a las organizaciones una propuesta clara: invertir en infraestructura de datos confiable es proteger su flujo de ingresos y asegurar competitividad a largo plazo.