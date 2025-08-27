Antes de pensar en IA se deben digitalizar los datos: Team y Kodak Alaris. Team y Kodak Alaris presentaron los nuevos equipos de digitalización de documentos de alta velocidad para seguir fortaleciendo el portafolio de soluciones. Al mismo tiempo, anunciaron que se transforman en socio estratégico de Kodak Alaris en México. Esta alianza les permitirá acercar a los canales y clientes a tecnologías de vanguardia en gestión documental, digitalización y manejo inteligente de datos, impulsando la transformación digital de las organizaciones en el país.

En una nueva etapa de evolución comercial en el mercado mexicano, a partir del segundo semestre de 2025, Team reforzará su participación en la distribución de las soluciones de captura de datos y procesamiento inteligente de documentos en México de Kodak Alaris. Con esta evolución operativa, el fabricante se acercará más a sus canales para brindar soluciones con mayor impacto.

Este ajuste forma parte de una estrategia regional orientada a maximizar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia de los canales de distribución y facilitar el acceso a los recursos, soporte y portafolio de la marca. Con esta reestructuración, Kodak Alaris busca generar mayor cercanía, disponibilidad y coordinación con su ecosistema de socios en el país.

“Valoramos el compromiso y la cercanía de TEAM con nuestros canales. Su experiencia y cobertura nacional son fundamentales para acompañar nuestros planes de crecimiento en México”, afirmó Ariel Abrancato, Managing Director para América Latina de Kodak Alaris. TEAM continúa siendo un aliado estratégico en la operación comercial de Kodak Alaris, con responsabilidades en abastecimiento, soporte y desarrollo de iniciativas para el canal.

“En esta nueva etapa en la relación, estamos asumiendo un compromiso integral sobre el éxito del ecosistema Kodak Alaris en el país. Esta alineación nos permitirá enfocar toda nuestra capacidad logística, financiera y de mercado hacia nuestros canales para lograr los objetivos de negocio que tenemos en conjunto”, expresó Javier Rubio-CEO Team.

“Estamos apostando por una estructura aún más clara y enfocada. Con TEAM, los canales acceden a mejores recursos, entrenamientos y soporte, alineados a los objetivos de crecimiento que tenemos para México”, puntualizó Omar Barrios, Channel Manager de Kodak Alaris para México, Perú y Bolivia.

Nidia Padilla, Chief Business Units en TEAM, asegura que el mercado de digitalización se centra en un perfil de canal muy específico, con mucha especialización, que ha venido creciendo sus habilidades debido al software, pues le permite solucionar las necesidades de digitalización específicas y prometidas desde hace tiempo, y que ahora se enfrenta a un nuevo reto que es la inclusión de IA.

Antes de pensar en la IA, se deben tener todos los datos digitalizados y ordenados para lo que se requiera, pues cada empresa necesita algo distinto y debe ordenar sus datos para ello. Por ello, el canal empieza a transformarse nuevamente y debe incluir en su conversación la posibilidad de aliarse con otros canales que complementen estas habilidades.

Eso es lo que Grupo Team impulsará, pues el canal de digitalización tal vez no quiera o no pueda integrarse al área de administración y manejo de datos, ahí es donde requerirán conectar con quienes sí conocen ese mercado y pueden ayudar, afirma.

Con TEAM y Kodak Alaris, el futuro de la información será más eficiente, seguro y accesible, al ofrecer soluciones de digitalización de documentos para los procesos operativos de forma inteligente que transforman la información análoga a digital dando paso así, a la transformación digital y automática de tu negocio.

La transformación digital empieza con la captura de información, pues la digitalización de documentos acelera y simplifica cualquier proceso empresarial.

Los nuevos escáneres Alaris permiten esa captura de información en cualquier lugar, con una mejor calidad de imagen y precisión de datos, y son la solución perfecta cuando se necesita llevar información a procesos empresariales de forma rápida.

Esta tecnología ayudará con la correcta documentación, digitalización y automatización que facilitarán la atención a los clientes a través de mejores flujos de trabajo. Permiten capturar hasta 180 ppm en color/blanco y negro, escáner A3. Además, los nuevos modelos incluyen capacidades IA, rediseñaron sus interfaces para ser más fáciles de utilizar y permiten una indexación automática de los datos.