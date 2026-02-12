AMD celebra su Consumer Summit 2026 en Latam. AMD celebró una nueva edición de su Consumer Summit, un encuentro estratégico orientado a profundizar en las principales novedades y lanzamientos de la compañía, así como a fortalecer el diálogo y la colaboración con socios clave del ecosistema, entre ellos OEMs y retailers, fundamentales para el crecimiento del negocio de consumo en la región.

AMD presentó nuevas plataformas impulsadas por la más reciente tecnología Ryzen AI 400 orientadas a gaming, creatividad, productividad y trabajo híbrido

En su sexta edición, el evento contó con la participación de partners como Lenovo, HP, ASUS, Acer, MSI y Gigabyte, quienes, junto con AMD, formaron parte de conversaciones centradas en las dinámicas del mercado de consumo, la evolución del negocio tecnológico y los factores que están redefiniendo la experiencia del usuario en América Latina.

“Este evento representa un punto de inflexión para el negocio de Consumo en América Latina. Desde AMD estamos impulsando una nueva etapa en la que las capacidades de cómputo y el desempeño de nuestras plataformas no solo elevan la experiencia del usuario, sino que también habilitan oportunidades de crecimiento más sólidas y eficientes para toda la industria”, señaló Gustavo Ramírez, Consumer Sales Leader de AMD LATAM.

En este contexto, el AMD Consumer Summit se consolida como un espacio de alineación estratégica entre AMD y sus socios, enfocado en compartir perspectivas de negocio, fortalecer la colaboración regional y avanzar en una visión común sobre cómo acercar al usuario final la mejor experiencia de cómputo para su vida diaria. “Nuestro objetivo es conectar las capacidades de nuestras plataformas con las necesidades y hábitos del consumidor actual”, comentó Macarena Hernández, Consumer Marketing LATAM de AMD.

Durante el evento, AMD presentó nuevas plataformas impulsadas por la más reciente tecnología Ryzen AI 400, anunciada recientemente en CES, orientadas a gaming, creatividad, productividad y trabajo híbrido, además de compartir su visión estratégica para impulsar el crecimiento del ecosistema tecnológico en América Latina en colaboración con los principales fabricantes del sector.