AMD amplía su programa de canal. Durante años, AMD ha ofrecido CPUs, GPUs y aceleradores de IA de vanguardia que impulsan todo, desde PCs empresariales compactas hasta centros de datos a hiperescala. Sin embargo, por importantes que sean estas soluciones, representan solo la mitad de la ecuación que los revendedores y socios necesitan para tener éxito. La informática moderna se basa en la colaboración entre proveedores de hardware como AMD, los OEM y los socios de canal de confianza que implementan soluciones innovadoras en las redes de los clientes y dentro de las empresas.

Para seguir fortaleciendo su trabajo colaborativo, AMD está renovando y mejorando su programa global de socios de canal, ahora llamado AMD Partner Network (APN).

Este programa ofrecerá todo lo necesario —desde capacitación en ventas y recursos de comercialización hasta incentivos— para ayudar a los socios a comprender y comunicar el valor de los productos AMD en todos los mercados donde operan. Ya sea que te dediques a fabricar PCs, integrar servidores o asesorar a empresas medianas, ahora tendrás acceso a recursos completos y centralizados en un solo lugar, de manera clara y sencilla.

Los pilares de un ecosistema optimizado y con valor añadido

El APN reúne lo mejor que AMD, los fabricantes OEM y los distribuidores especializados pueden ofrecer. AMD proporcionará capacitación, herramientas de habilitación, información de marketing y operaciones en un único lugar, junto con herramientas y paneles para el seguimiento y la gestión de incentivos.

Los socios OEM tendrán la opción de incorporar o integrar estos recursos en sus propios mensajes y comunicaciones, mientras que los distribuidores de valor añadido, mayoristas y proveedores nacionales de soluciones podrán aprovechar sus sólidas relaciones con los clientes y su software personalizado para implementar hardware tanto en corporaciones como en granjas de servidores.

Los recursos de formación y educación del programa de capacitación AMD Arena, el programa de seminarios web AMD Meet the Experts, boletines periódicos para socios y un kit de herramientas para vendedores AMD con materiales avanzados para comprender y comunicarse con distintos tipos de compradores potenciales. Con estas herramientas, nuestros socios podrán conectar mejor con sus clientes comerciales en cada etapa del proceso de evaluación y compra.

La membresía estará disponible en múltiples niveles. Todos los miembros recibirán recursos y apoyo fundamentales, mientras que los miembros Silver, Gold y Platinum disfrutarán de acceso a beneficios mejorados, oportunidades de co-marketing y acceso exclusivo a iniciativas estratégicas de AMD, como se describe aquí.

Además, los participantes podrán obtener la Certificación de Capacitación APN en cualquier momento, gracias a rutas de aprendizaje personalizadas y disponibles a través de múltiples planes de estudio. Al completar cada plan de estudios, recibirán un certificado y una insignia digital que podrán mostrar en LinkedIn, para destacar públicamente su experiencia y conocimientos.

En general, AMD se ha comprometido a un aumento interanual del 40% en la inversión en el canal impulsando nuevos programas y colaborando activamente con 520 socios en las áreas de soluciones para usuarios finales, nube y servidores Esta inversión ampliada, pensada para nuestro éxito compartido, está diseñada para generar beneficios sin importar el papel que cada socio desempeñe dentro del ecosistema AMD.

Construyendo más allá del hardware:

AMD ha experimentado un rápido crecimiento en cuota de mercado y en ingresos desde el lanzamiento de las CPUs AMD Ryzen, EPYC y Threadripper en 2017, y el APN garantizará que nuestros socios puedan aprovechar aún más ese impulso para sus propios productos y servicios, ayudándoles a comunicar mejor el valor de las tecnologías, plataformas y soluciones de AMD.

Este tipo de asociación colaborativa de ventas y marketing refleja la tendencia más amplia hacia el codesarrollo, que ha marcado la última década de avances en computación. El mercado de la informática en sus inicios estaba definido por una integración vertical controlada por solo unos pocos proveedores, con arquitecturas de sistemas personalizadas y costosas que a menudo eran incompatibles con generaciones anteriores de hardware.

Para la década de 1990, el mercado había evolucionado hacia un modelo basado en estándares, en el que los fabricantes de hardware y los desarrolladores de sistemas operativos impulsaban la creación de estándares como x86 (para CPUs) y Windows, con el objetivo de distribuir software al mayor número posible de clientes, permitiendo además que estos eligieran a los proveedores cuyos productos mejor se adaptaran a sus necesidades.

En los últimos 15 años, ha habido un mayor énfasis en el codesarrollo entre software y hardware, asegurando que las aplicaciones estén bien optimizadas desde el inicio y que los sistemas operativos puedan aprovechar al máximo las capacidades de ahorro de energía y mejora de rendimiento de las plataformas en las que se ejecutan.

El AMD Partner Network tiene como propósito llevar las ventajas del codesarrollo más allá del mundo del hardware y el software, acercándolas directamente a las empresas que alinean las ventajas de los productos AMD con las necesidades de sus clientes, impulsando al mismo tiempo el avance de la industria informática en general.

Este programa no es solo una lista de beneficios: es un compromiso renovado para crear un ecosistema más cercano, colaborativo y exitoso. Te invitamos a descubrir el AMD Partner Network, tu punto de acceso central a todos los recursos e información del programa. Construyamos juntos el futuro.