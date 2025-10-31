ALPE renueva liderazgo y se consolida como mayorista de infraestructura. En un mercado donde la inteligencia artificial y la demanda energética redefinen la infraestructura tecnológica, ALPE presentó oficialmente una nueva etapa corporativa que combina renovación directiva, expansión comercial y alianzas globales.

Durante el ALPE Summit 2025, la compañía anunció su nuevo liderazgo, una alianza estratégica con Huawei y un crecimiento sostenido que la consolida como referente en soluciones de energía y climatización para misión crítica.

Nueva dirección: frescura y continuidad de valores

El anuncio de la nueva dirección general marcó el inicio de una fase orientada a la modernización y a la permanencia de los principios que han distinguido a ALPE por más de tres décadas: honestidad, servicio y acompañamiento al canal.

“Esta nueva dirección no es solo un relevo, sino una evolución natural de una empresa que nació para servir. Buscamos proyectar frescura, pero sin perder el ADN que nos ha hecho confiables”, señaló el director, Benjamín Alonso, durante su intervención.

Bajo esta administración, ALPE busca reforzar su identidad como empresa mexicana sólida, moderna y con visión de largo plazo, guiada por el legado del ingeniero Benjamín Alonso Arellano, fundador y pionero del mercado de infraestructura crítica en el país.

Mayorista único en infraestructura de TI

El segundo mensaje clave del evento fue el reposicionamiento de ALPE como el único mayorista en México que combina inventario disponible, soporte técnico especializado y servicios de puesta en marcha. “Muchos canales no tienen plantilla técnica para los arranques de proyectos, y ahí entra ALPE. Les damos soporte y acompañamiento desde la especificación hasta la instalación”, explicó Enrique Méndez, Director Comercial del mayorista.

Con una estructura comercial basada en cinco pilares —disponibilidad, precios preferenciales, capacitación, soporte y financiamiento—, la empresa ha logrado un crecimiento sostenido y una mayor fidelización de los canales.

Crecimiento récord y especialización en inteligencia artificial

ALPE también destacó su crecimiento del 100% en 2024 y 2025, impulsado por su expansión en proyectos de alta densidad e inteligencia artificial. “El mercado cambió y nosotros con él. La IA demanda energía y refrigeración a niveles inéditos, pero nuestro stock y nuestra experiencia nos permiten responder de inmediato”, explicó el director.

Además, la compañía ha fortalecido su ecosistema financiero, ofreciendo créditos y esquemas de financiamiento en alianza con instituciones especializadas. Un caso reciente es el de un integrador de Guadalajara que logró ensamblar servidores de IA con apoyo financiero coordinado por ALPE. “El financiamiento no lo damos directamente, pero acercamos las herramientas. Así logramos proyectos que antes parecían inalcanzables”, añadieron los voceros.

Huawei se suma a las alianzas globales

Uno de los anuncios más esperados fue la nueva alianza con Huawei, que se integra a un portafolio que ya incluye a ABB, Vertiv, Eaton, Centiel, Generac, Honeywell, C&D, Vision, SW y Keystar, entre otras. Con esta incorporación, ALPE refuerza su posición como proveedor integral de soluciones de infraestructura crítica, abarcando desde equipos básicos hasta proyectos premium.

Durante la conferencia de prensa participaron Zhou Bo, director de Digital Power de Huawei; Esteban Maquieira, director de Latinoamérica de Centiel; Octavio Hoyos, gerente de Distribución Mayoreo en Vertiv México; y David Barragán, gerente nacional de ventas de ABB Electrification.

Huawei destacó su compromiso con la eficiencia energética y la innovación aplicada a centros de datos. “Más del 20% de nuestros ingresos se reinvierten en investigación y desarrollo. Queremos hacer la infraestructura de TI más inteligente, más eficiente y más verde”, afirmó Zhou Bo.

ABB, por su parte, presentó su iniciativa Mission To Zero, con la meta de reducir su huella de carbono en 50% para 2030 y alcanzar cero emisiones para 2050. Vertiv y Centiel subrayaron la relevancia de la IA, la redundancia activa y la sostenibilidad como motores del cambio en el sector.

El legado de Benjamín Alonso Arellano

Detrás de este crecimiento se mantiene la huella del ingeniero Benjamín Alonso Arellano, fundador de ALPE y pionero en soluciones de energía de respaldo y climatización de precisión. Su filosofía de trabajo —“inventario cuesta, pero vende”— transformó la manera de hacer negocios en el sector.

Arellano apostó por el servicio, la disponibilidad inmediata y la relación cercana con el canal, principios que hoy continúan guiando a la organización. “Proyecto que el canal nos registra, proyecto que se respeta. La tierra es de quien la trabaja”, solía decir, frase que se ha convertido en emblema dentro de la empresa.

Gracias a esa visión, ALPE pasó de ser un integrador local a un mayorista de referencia nacional, con infraestructura propia, soporte técnico especializado y una red de más de 120 colaboradores que sostienen la operación y el crecimiento continuo.

Hacia 2026: energía, IA y expansión internacional

Con los ojos puestos en el futuro, ALPE se prepara para abrir oficinas en Estados Unidos y Centroamérica, y fortalecer su participación en proyectos de inteligencia artificial y centros de datos de gran escala. “El reto más grande para México es la energía. Si queremos atraer inversión global, necesitamos infraestructura eléctrica robusta. Nosotros ya estamos preparados para eso”, advirtió la dirección.

El mensaje final del ALPE Summit fue claro: México tiene talento, industria y capacidad técnica para liderar la nueva era de la infraestructura tecnológica. Y ALPE quiere ser el aliado que garantice que esa energía nunca se detenga.

Semblanza de un visionario

Ingeniero con mirada adelantada, Benjamin Alonso Arellano, padre del actual director general, se perfiló como pionero en el mercado mexicano de la infraestructura para aplicaciones de misión crítica. Su nombre se asocia con la fundación de ALPE, empresa que hoy figura como mayorista especializado en respaldo eléctrico, climatización de precisión y soluciones de data center, con presencia nacional, un robusto inventario y alianzas con fabricantes de talla internacional (como Eaton, Vertiv, Centinel, Huawei, Honeywell, entre otros).

Visión temprana y orígenes

Alonso Arellano identificó un nicho que pocos habían visto en México: la necesidad de garantizar energía de respaldo para instalaciones de misión crítica —como centros de cómputo—, incluso sin que el cliente final supiera de qué empresa era. “Aquí hay una oportunidad de negocio”, se dice que pensó, y con esa visión fundó ALPE, apostando desde el inicio por dar servicio, profesionalismo y disponer de inventario propio.

Durante los primeros años, él y su esposa, la señora Carmen, asumieron prácticamente todas las responsabilidades de la operación: desde la entrega hasta la facturación. Así, la empresa pasó de una oficina modesta a un almacén en la calle Dunas 58, con alrededor de 15-20 personas trabajando codo con codo. El fundador entendió que “el punto para vender un equipo era tenerlo en stock, porque no puedes ofertar manzanas sin árbol”.

Crecimiento y apuesta por el servicio

El ingeniero Arellano no sólo entró al negocio de las UPS y la climatización de precisión, sino que lo hizo con una mentalidad muy clara: servicio de calidad, profesionalismo y disposición de inventario inmediato. Su relación temprana con Eaton (a través de Powerware) es un ejemplo de esa apuesta a largo plazo.

Este enfoque le permitió a ALPE crecer con rapidez, pasando de operar en espacios reducidos (“el almacén nos quedó muy pequeño, muy rápido”) a trasladarse a instalaciones mayoristas más amplias: oficinas propias y bodega de 2 500 m² en Pedro Guzmán, Atizapán de Zaragoza (Estado de México).

La empresa llegó a contar con un inventario listado en dólares de varios millones y capacidades de entrega inmediata, lo cual se volvió un factor diferencial en el sector.

Legado y valores

Para el fundador, hacer negocios era sinónimo de “ganar-ganar”: entender las necesidades del cliente, proporcionar respaldo técnico y logístico, y asegurar que la disponibilidad y la entrega estuvieran garantizadas. Ese principio marcó el carácter de la empresa desde sus inicios.

Bajo su liderazgo, ALPE brindó respaldo a sus clientes y canales de distribución, enfocándose en la continuidad operativa de equipos críticos: desde UPS, baterías de litio y plomo, hasta aires de precisión y tableros eléctricos. Hoy, ese legado se manifiesta en una organización que sostiene más de 120 familias mexicanas entre empleados directos, sustento que arranca precisamente de la visión del ingeniero Arellano.

Transición y proyección hacia el futuro

Bajo una nueva dirección (hijos y equipo directivo que recogen la herencia), ALPE se ha convertido en un mayorista especializado, con foco en infraestructura crítica para data centers, inteligencia artificial y regiones industriales emergentes. En ese camino, el legado del fundador —servicio, inventario, atención al canal— sigue siendo la brújula.

De cara a los retos de México: mayor consumo energético, exigencias de IA, expansión de centros de datos y robustecimiento de la infraestructura, la empresa fundada por Alonso Arellano está posicionada para responder. Según sus actuales directivos: “La infraestructura de misión crítica ya no es exclusiva de los data centers… hoy cualquier empresa que tiene un servidor necesita confiabilidad y eficiencia”.

Alonso Arellano se constituye como un empresario visionario que supo leer señales claras —la necesidad de energía de respaldo, la continuidad operativa, la relevancia del servicio— cuando pocos lo hacían. Gracias a su apuesta por el stock propio, por el respaldo técnico y por el acompañamiento al cliente-canal, cimentó las bases de una empresa que hoy sigue creciendo y que lleva su sello en cada proyecto de misión crítica en México.