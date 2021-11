Alexa celebra 3 años en México

Pareciera que fue ayer cuando Alexa, el servicio de voz de Amazon llegó a México ¡pero este 6 de noviembre cumple 3 años en el país! Durante todo este tiempo, Alexa se ha vuelto cada vez más inteligente y a través de comandos de voz le ha permitido a todo tipo de clientes hacer su vida más fácil y divertida, desde familias, adolescentes, millennials, adultos mayores, hasta personas con discapacidad visual, Alexa es para todos.

Alexa ha ayudado a los mexicanos a mantenerse informados sobre sucesos mundiales y locales, controlar dispositivos de casa inteligente compatibles, hacer cálculos, traducciones, reproducir música, ver series y películas, contarles chistes, darles el clima, configurar rutinas y mucho más.

Además, desde que llegó al territorio mexa, Alexa se ha caracterizado por tener una personalidad muy peculiar y ofrece una experiencia auténtica para los mexicanos pues entiende el contexto social, acentos, frases, piropos y hasta ha creado “modos”, de los cuales destacan algunos como modo taquero, modo telenovela, modo adolescente, modo futbolero, entre otros, con solo pedirlo: “Alexa, modo norteño”.

“Alexa, feliz cumpleaños”

¿Qué mejor que su cumpleaños para destacar su divertida personalidad? Puedes pedirle: “Alexa, brinda conmigo”, “Alexa, abre tus felicitaciones” (disponible en dispositivos con pantalla), “Alexa, canta tus mañanitas” y “Alexa, modo payaso”.

Hagamos un recuento de todo lo curioso, lo nuevo y mucho más

Alexa recibe miles de solicitudes por parte de los mexicanos, desde propuestas de matrimonio, hasta recordatorios. Algunas de las más populares durante este tercer año fueron:

Traducciones más pedidas: cómo se dice ‘feliz cumpleaños’ en inglés, ‘gracias’ en alemán y ‘hola’ en inglés/ japonés/ coreano.

Información: una de las solicitudes más populares en esta categoría fue “Alexa, ¿qué rima con ‘jalapeño’?”

Casa Inteligente: más de 55 millones de veces le pidieron a Alexa que apagara la luz.

Productividad: establecer una alarma o temporizador fueron pedidos más de 22 millones de veces.

Personalidad: “Alexa, cuéntame un chiste” fue pedido más de 10 millones de veces y le dijeron “gracias” más de 6 millones de veces.

Comunicación: le pidieron ayuda a Alexa para encontrar su smartphone casi 1 millón de veces.

Música: los géneros más solicitados fueron pop, banda y música clásica y “Las Mañanitas” fueron pedidas más de 2 millones de veces.

Información: Alexa es de gran ayuda para mantenernos al tanto de lo que pasa en el mundo, dentro de los eventos más destacados se encuentran datos como fechas, nominaciones, resultados y curiosidades como la temporada de premios musicales y cinematográficos, eventos deportivos y hasta las elecciones.

Nuevas funciones: notificaciones de calendario para recibir alertas de tus próximas citas o eventos en el calendario vinculado, llamadas grupales Alexa – Alexa con hasta 7 contactos, modo oscuro en la app de Alexa y acceso de manera segura a las cámaras de los dispositivos Echo Show para echar un vistazo a tu casa mientras estás fuera.

Para las rutinas de Alexa (acciones programadas que se activan a partir de un comando de voz), este año se agregaron funciones de: lectura de calendario, acciones personalizadas, para agregar cualquier acción que Alexa pueda llevar a cabo con solo configurarla, sin depender únicamente de las predeterminadas y compartir rutinas mediante un link generado desde la app de Alexa en tu smartphone.

Skills: ya son más de 3,000 skills disponibles en México en diferentes categorías. Algunas de las nuevas en 2021 fueron: Diana: en su versión para sesiones de meditación y Diana yoga, para la práctica de esta disciplina, Puro Trancazo: que ofrece 3 experiencias con distintos íconos del regional mexicano: conciertos (donde Alexa interactúa con los artistas y controla el escenario), karaoke y simulación de entrevistas, así como Lector TW: que permite a Alexa leer en voz alta el feed principal de la cuenta de Twitter de los clientes e incluso les permite tuitear, todo a través de la voz.

Dispositivos y más

Dentro de los nuevos dispositivos lanzados este tercer año están el Echo Show 10, la segunda generación de Echo Show 5 y Echo Show 8, Echo Buds, y el anuncio de Echo Show 15.

Este año también marcó precedente para Alexa on the go, que, por primera vez en México, permite llevar a Alexa en el camino, empezando con la llegada de Alexa Auto siendo Buick Envision 2021 uno de los primeros modelos de General Motors en integrar el servicio, seguido de algunos modelos 2018 en adelante del portafolio de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Así como Echo Buds, audífonos con acceso manos libres a Alexa, que además cuentan con un diseño pequeño y ligero y tecnología de cancelación activa de ruido, ideales para estar en movimiento.

Este aniversario también festejamos la integración de Alexa en dispositivos de terceros, como toda la línea de televisiones inteligentes de Samsung 2021: Neo QLED 4K Y 8K, Crystal UHD, algunos modelos de The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace. Así como en Totalplay TV, el dispositivo de alta gama de Totalplay con 4K, HDR y Dolby Atmos que integra Alexa, lo que permite buscar por voz programas, controlar la reproducción de series, películas y hasta música, a través de aplicaciones de streaming disponibles, así como pedirle cosas que normalmente le pedirías a Alexa en un dispositivo Echo.

Han sido muchas las skills, funciones y experiencias que se han sumado a lo largo de estos tres años, y sin duda Alexa seguirá volviéndose cada vez más inteligente para acompañar a los mexicanos dentro y fuera de casa para hacer su vida más fácil y divertida.