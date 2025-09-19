Akamai y Harmonic trasladan flujos de vídeo a la nube. Akamai y Harmonic presentan Media Services Live 5 (MSL5), basado en la tecnología de Harmonic. La nueva generación de la plataforma MSL amplía sus capacidades al admitir nuevos formatos multimedia, establecer un sistema de monetización avanzado y mejorar las experiencias de visualización.

Gracias a MSL5, los proveedores de servicios de streaming y las cadenas de televisión mejoran su distribución de vídeo para ofrecer un streaming en directo fiable y de alta calidad, por ejemplo, en eventos deportivos.

Como MSL5 se ejecuta en Akamai Cloud, permite a las empresas de contenido multimedia implementar cargas de trabajo críticas y hacer sus distribuciones lo más cerca posible de los espectadores. De esta forma, reducen la latencia, y consiguen un rendimiento más fiable y uniforme en todas las redes y los dispositivos. La actualización de MSL4 a MSL5 puede ejecutarse fácilmente haciendo clic aquí.

“En Harmonic, estamos encantados de colaborar con Akamai y de utilizar su infraestructura de nube, con una capacidad de distribución enorme, para ofrecer la pila de streaming más fiable y de mayor calidad del mercado”, afirma Gil Rudge, vicepresidente sénior de Soluciones y Ventas en América de Harmonic. “MSL5 es una plataforma potente de última generación para el sector multimedia. Está preparada para los cambios y las fluctuaciones en el streaming, y ofrece a los clientes una fiabilidad, una flexibilidad y una calidad de vídeo sin precedentes”.

Akamai MSL5 viene con las siguientes mejoras de serie:

Mayor rendimiento: Se ha reducido el tiempo hasta el primer byte e implementado la distribución de streaming en directo HTTP de baja latencia (entre 5 y 7 segundos de extremo a extremo) para aumentar la capacidad de respuesta en las retransmisiones en directo.

Ampliación de la ventana de tiempo a DVR: El grabador de vídeo digital (DVR) pasa de almacenar 30 minutos de directo a 12 horas, lo que proporciona al público un mayor control para pausar, rebobinar y reproducir el vídeo.

Experiencia de usuario optimizada: Solo se tarda 5 segundos en acceder al streaming, y las interfaces son más claras y dan acceso a métricas mejoradas y el estado del sistema de un vistazo.

Herramientas de eventos de precisión: La API de gestión de eventos permite recortar fragmentos con precisión para destacar contenido de eventos notables.

“Existe un público global que sigue las retransmisiones deportivas en directo, y las plataformas de streaming gastan miles de millones en derechos de distribución cada año para llegar a los aficionados”, afirma Jon Alexander, vicepresidente sénior de Gestión de Productos de Akamai. “Las expectativas de los consumidores han aumentado en consecuencia y esperan una experiencia impecable en cada emisión. Con MSL5, Akamai y Harmonic ofrecen a los medios de comunicación la capacidad de satisfacer esas demandas de forma constante y a escala”.

MSL5 marca el comienzo de un gran cambio, que traerá actualizaciones para optimizar la eficiencia y funciones de monetización más desarrolladas. Un servicio de transmisión libre en directo (OTT) de alta calidad y transcodificación de baja latencia, así como los anuncios en el servidor (con formatos innovadores, como la publicidad dentro del streaming) contribuirán a mejorar aún más la calidad del vídeo, la experiencia del espectador y las oportunidades de generación de ingresos.