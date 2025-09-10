AGFA HealthCare mejora la imagenología y potencia el flujo. AGFA HealthCare presentará su última gama de innovaciones en imagenología diseñadas para transformar la experiencia clínica, proporcionando flujos de trabajo fluidos, automatización más inteligente y entornos de diagnóstico personalizados, ya sea en su estación de trabajo, de forma remota o en toda la empresa.

Permite a los médicos mantenerse al día en todo momento y en cualquier lugar gracias a una plataforma de imágenes empresariales inteligente, basada en la nube, con capacidad de transmisión, profundamente integrada y adaptada a su espacio de trabajo

Creada en torno a las necesidades reales de los radiólogos, los equipos de TI y las empresas sanitarias, la Enterprise Imaging Platform de AGFA HealthCare es más que una solución: es un ecosistema conectado diseñado para mantener a los médicos en constante movimiento. Al unificar equipos y tecnologías, simplifica la complejidad y refuerza la colaboración en toda la cadena asistencial.

“Nuestras innovaciones están cuidadosamente diseñadas para adaptarse a la forma de pensar, trabajar y colaborar de los médicos, ofreciendo un diagnóstico preciso, intuitivo y conectado”, afirma Nathalie McCaughley, presidenta de AGFA HealthCare. “Tanto si los radiólogos realizan sus lecturas desde una estación de trabajo del hospital, desde su oficina en casa o a través de una red distribuida, nuestra plataforma les proporciona la confianza y la continuidad que necesitan, sin añadir complejidad. Eso es lo que significa potenciar el flujo clínico”.

Novedades en RSNA 2025: innovación en imagenología, adaptada a las necesidades de las personas

Streaming Client – En cualquier momento y en cualquier lugar: el cliente de streaming sin huella de AGFA HealthCare ofrece una experiencia diagnóstica completa en el navegador, con una velocidad increíble, fidelidad clínica y herramientas de flujo de trabajo personalizadas. Los radiólogos pueden leer desde cualquier lugar con la misma precisión y familiaridad que esperan en el centro.

RUBEE® Orchestrator – Listas de trabajo más inteligentes, mayor concentración: la coordinación del flujo de trabajo, con tecnología RUBEE®, garantiza que cada caso llegue al radiólogo adecuado en el momento oportuno. La distribución basada en credenciales, los paneles de control de SLA en tiempo real y las listas de trabajo personalizadas ayudan a los equipos de radiología a mantenerse coordinados, eficientes y concentrados.

RUBEE® for AI – Inteligencia integrada que respalda el control clínico: con un modelo flexible e independiente del proveedor, RUBEE® for AI ofrece un acceso fluido a algoritmos seleccionados o de terceros y a resultados de IA directamente en el flujo de trabajo de diagnóstico. Profundamente integrado para un rápido apoyo en la toma de decisiones que mejora, pero no sustituye, la experiencia humana. Permite a los radiólogos trabajar con mayor eficiencia, coherencia y confianza.

Enterprise Imaging Cloud – Imágenes sin barreras: Enterprise Imaging Cloud, que se ofrece como un modelo SaaS totalmente gestionado, simplifica las operaciones de TI, acelera las implementaciones y garantiza un tiempo de actividad del 99,99 %. Es una solución segura en la que se puede confiar, que se adapta sin esfuerzo y que ofrece tranquilidad.

En RSNA 2025, AGFA HealthCare muestra lo que realmente puede llegar a ser el diagnóstico por imagen cuando se diseña pensando en los médicos que lo utilizan. Con una plataforma de diagnóstico por imagen empresarial, cada innovación está diseñada específicamente para reducir la fricción, recuperar la concentración y mantener a los médicos trabajando con confianza. Se trata de una experiencia conectada que se adapta a sus equipos, simplifica la TI y hace avanzar la atención sanitaria. Esto es la imagenología: personalizada, integrada y diseñada para el futuro. “Esto es ‘Life in Flow’”.