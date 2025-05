Acer presenta Swift Edge AI Copilot+. Acer presentado las actualizaciones de la familia de laptops Swift Copilot+, las series Swift Edge 14 AI y Swift Go AI, que ahora están equipadas con los últimos procesadores Intel Core serie Ultra 200V con unidades de procesamiento neuronal (NPU) integradas. Con diseños premium y portátiles, las nuevas laptops incluyen la tecnología y las funciones necesarias para la creatividad y la productividad, junto con pantallas de hasta OLED para presentar una precisión de color y unos detalles sobresalientes.

Las nuevas PC Swift Copilot+ cuentan con NPU que rinden más de 40 TOPS y están equipadas para ejecutar las cargas de trabajo de IA más exigentes y ofrecer experiencias de IA exclusivas como Recall (vista previa), Click to Do (vista previa) y búsqueda mejorada de Windows, Cocreator, Live Captions y Windows Studio Effects[2]. Además, también cuentan con una tecla Copilot dedicada para iniciar Copilot en Windows 11 con un solo toque.

Swift Edge 14 AI: elegante chasis de menos de 1 kg con panel OLED 3K de cristal de borde a borde

La Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) Copilot+ ofrece una potencia extraordinaria en un diseño ultraligero; pesa sólo 0,99 kg (2,18 lbs), además, ofrece un desempeño de IA superior con una magnífica pantalla OLED 3K de 14 pulgadas con cristal de borde a borde y efectos visuales de calidad cinematográfica gracias a la compatibilidad del 100% con la gama de colores DCI-P3.

Se trata de la primera laptop del mundo en incorporar el tratamiento de superficie Corning Gorilla Matte Pro, que se ha probado para reducir el reflejo de la pantalla en un 95 % en comparación con las superficies de cristal antirreflejos alternativas que permiten una mejor visibilidad en exteriores. También ayuda a mejorar la relación de contraste para una mayor profundidad de imagen y nitidez del color y a reducir los reflejos para pantallas de mayor resolución.

Con hasta un procesador Intel Core Ultra 9 288V alimentando el dispositivo, Swift Edge 14 AI sostiene sin problemas aplicaciones como el procesamiento de imágenes, la interpretación de textos y la reducción de ruido. Además de la NPU, también cuenta con una GPU Intel Arc integrada para mejorar el escalado visual y acelerar el desempeño de creación de IA generativa. Las funciones de usabilidad ayudan a los usuarios a aprovechar al máximo las capacidades de IA de la laptop; el nuevo lector de huellas dactilares se ilumina para indicar que el reconocimiento biométrico y el inicio de sesión se han realizado correctamente.

El panel táctil incluye un exclusivo indicador de actividad de IA que se ilumina cuando se utiliza la NPU o si Copilot está activado. El amplio almacenamiento del Swift Edge 14 AI, hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento PCIe Gen 4, ayuda a que todo en el dispositivo funcione con fluidez y rapidez. Además, puede ofrecer hasta 21 horas de duración de la batería para productividad y entretenimiento durante todo el día.

El chasis ultrafino de primera calidad está fabricado con una aleación de magnesio y aluminio de alta calidad, que ofrece una mayor durabilidad que el aluminio por sí solo. El nuevo diseño presenta un llamativo patrón de flecha doble que refuerza su atractivo moderno y un teclado “suave al tacto» con un exclusivo revestimiento de curado UV que parece terciopelo y es resistente al desgaste y las manchas. Viene con una serie de conexiones vitales, incluidos puertos duales Thunderbolt 4, USB Type-C y USB Type-A. Por último, la conformidad con la norma de grado militar (MIL-STD 810H) garantiza que esta sofisticada laptop pueda soportar el estrés diario de los viajes, las reuniones con clientes, las clases en el campus y mucho más.

Swift Go 16 AI y Swift Go 14 AI: desempeño y controles multimedia para productividad y diversión

Equipadas con procesadores Intel Core Ultra 7 258V con gráficos Intel Arc, y con soporte de hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta 2 TB de SSD PCIe Gen 4 NVMe[1], las nuevos Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74/T) y Swift Go 14 AI (SFG14-75/T) ofrecen un valor excepcional para la productividad, la creatividad y el entretenimiento. Además de un desempeño orientado a la productividad y con capacidad de IA, los PC Swift Go AI Copilot+ ofrecen una duración de la batería de varios días de hasta 1622 horas[3] de navegación web y reproducción de video.

Delgadas y ligeras, las nuevas laptops Swift Go AI incorporan el Acer Multi-Control Touchpad mejorado que permite un control intuitivo y cómodo de las acciones de entretenimiento, multimedia y conferencias directamente en el panel táctil. Esto incluye funciones como reproducción, pausa, ajuste de volumen, pantalla compartida y mucho más. Además, la nueva función Acer MyKey permite a los usuarios activar automatizaciones y abrir un conjunto de aplicaciones con un solo clic.

Las dos nuevas laptops incluyen pantallas OLED que muestran los efectos visuales con una claridad vibrante; la Swift Go 16 AI está disponible con una pantalla OLED de 16 pulgadas de hasta 16:10 WUXGA+ (2048×1280) 2K, mientras que la Swift Go 14 AI cuenta con un panel OLED de 16:10 WUXGA (1920×1200). Sus pantallas también cuentan con la certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 500 y la certificación Eyesafe 2.0.

Comunicaciones claras, respaldadas por un diseño sostenible

Las nuevas laptops Swift AI vienen con cámaras web IR FHD de 1080p que admiten el inicio de sesión biométrico a través del reconocimiento facial con Windows Hello. Además, las laptops protegen al usuario especificado con la tecnología Acer User Sensing, que permite a la webcam IR detectar la presencia del usuario para bloquear la pantalla cuando se va y despertarla a su regreso.

Acer PurifiedVoice 2.0 funciona en tándem con la triple matriz de micrófonos en cada nueva laptop para minimizar el ruido de fondo para que los usuarios suenen lo mejor posible en las conferencias telefónicas. Muchas herramientas y características de IA están disponibles en una o más de las nuevas líneas, como Acer Assist, una aplicación de base de conocimientos sin conexión que busca en los documentos almacenados localmente para garantizar la seguridad y la privacidad. Los dispositivos también cuentan con las últimas opciones de conectividad, incluidos puertos HDMI 2.1 y USB Type-C, compatibilidad con ing Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 o superior, y ofrecen audio inmersivo con DTS: X Ultra.

Estas nuevas laptops Swift continúan con la iniciativa Earthion de Acer y su compromiso con las prácticas sostenibles; utilizan plástico reciclado postconsumo en el dispositivo, se envían con un embalaje 100% reciclado y cuentan con la certificación EPEAT Gold .