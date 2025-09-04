Acer amplía portafolio de productos para la vida digital moderna. Acer anunció una expansión de su portafolio de productos de consumo durante su conferencia global next@acer en IFA. La presentación incluyó varias incorporaciones a sus tablets de las series Iconia X e Iconia A, un par de elegantes monitores de amadana, la pantalla OLED de alto rendimiento Acer CE270U Z y el router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh; todos diseñados para elevar la forma en que las personas trabajan, aprenden y se mantienen conectadas.

Tablets Acer Iconia X Series

La serie Iconia X ha sido diseñada para apoyar tanto la productividad como el entretenimiento, con Android™, pantallas vívidas y funciones potenciadas por IA que mejoran las experiencias del día a día.

La Acer Iconia X12 (X12-21M) cuenta con una vibrante pantalla AMOLED de 12.6 pulgadas WQXGA (2560×1600), relación de aspecto 16:10, brillo máximo de 400 nits y una fluida tasa de actualización de 60 Hz. Todo esto en un diseño ultraligero de apenas 500 g, con acabado en negro mate de estilo premium. Está equipada con procesador MediaTek Helio G99, 8 GB de RAM LPDDR4X, 256 GB de almacenamiento expandible (hasta 1 TB con microSD) y batería de hasta 16 horas.

Integra una cámara trasera de 13 MP con flash, cámara frontal de 5 MP, cuatro altavoces estéreo, Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, GPS y puerto USB Type-C PD 2.0. Entre sus accesorios opcionales están un lápiz óptico, un teclado desmontable y un soporte magnético para uso manos libres.

La Acer Iconia X14 (X14-M1N) incorpora una pantalla OLED FHD de 14 pulgadas (1200×1920) con diseño ZeroFrame. Incluye procesador con NPU integrada, hasta 8 GB de RAM LPDDR5, almacenamiento UFS 3.1 de 256 GB expandible, y funciones de IA como:

AI Smart Sensing: control por gestos y consejos de postura.

AI Super Resolution: mejora automática de calidad de video.

Smile Camera: captura instantánea al detectar una sonrisa o un gesto de “OK”.

También cuenta con cámara trasera de 8 MP con flash, cámara frontal de 5 MP, batería de hasta 10 horas, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y puerto USB Type-C 2.0, en un chasis de color Iron Gray con soporte integrado.

Tablets Acer Iconia A Series

Se suman a la línea las Iconia A16 (A16-M1N) y Iconia A14 (A14-M1N), que equilibran rendimiento, pantallas brillantes, larga duración de batería y funciones con IA. Ambas corren Android 15, con hasta 8 GB de RAM LPDDR5, 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 expandible, y procesadores con NPU integrada para IA local.

Tienen pantallas IPS FHD de 16 y 14 pulgadas, diseño ZeroFrame, soporte estilo trípode integrado, cámaras traseras de 8 MP con flash, cámaras frontales de 5 MP, batería de hasta 10 horas, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4.

Además, toda la serie Iconia X y A incluye Acer Screen Casting, que convierte cada tablet en una pantalla inalámbrica para laptops.

Nuevos monitores amadana

La marca amadana, reconocida por su estética minimalista japonesa, presentó:

Amadana 16APM1QJ: monitor portátil de 15.6 pulgadas, panel IPS, peso de 0.65 kg, soporte ajustable hasta 90°, entradas mini-HDMI y USB Type-C.

amadana 27ART0 P1: monitor de 27 pulgadas IPS ZeroFrame, tasa de actualización de 144 Hz, compatibilidad con Dynamic Refresh Rate, cobertura del 99% de gama de color, entradas HDMI y VGA, diseño ultradelgado y base para accesorios.

Por su parte, el Acer CE270U Z, con pantalla OLED de 26.5 pulgadas QHD (2560×1440), ofrece 280 Hz, respuesta de 0.03 ms, brillo HDR de 1000 nits, cobertura del 99% DCI-P3, altavoces de 3W y soporte ajustable.

Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router

Diseñado para la vida digital conectada, el Acer Connect T36 incorpora un procesador ARM de cuatro núcleos, soporta Wi-Fi 7 de doble banda hasta 3,600 Mbps, baja latencia para juegos, automatización de hogar inteligente y escalabilidad con tecnología mesh y cambio automático de nodo.

Se configura fácilmente con la Acer Connect App, tiene diseño compacto y puertos RJ45 (1 WAN y 2 LAN).

