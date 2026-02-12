Abren centro comunitario alimentado por energía solar en Zapopan. Dell, en colaboración con Tecnológico de Monterrey, Computer Aid International, la Fundación Equinix y el Gobierno de Zapopan, ha lanzado un nuevo Centro Comunitario Solar donde convergen tecnología, conocimiento y comunidad para facilitar el aprendizaje en la era digital y honrar las raíces de la comunidad.

Ofrecerá acceso gratuito a tecnología, desarrollo de habilidades digitales, servicios sociales y espacios de reunión comunitaria con un alcance potencial de 15.073 residentes de Nuevo México en Zapopan.

Los Centros Comunitarios Solares de Dell Technologies son una iniciativa transformadora que prioriza el acceso equitativo conectando comunidades con pocos recursos con soluciones y herramientas para el desarrollo de capacidades a largo plazo. Hasta la fecha, Dell Technologies ha construido 63 Centros Comunitarios Solares a nivel internacional para empoderar a las comunidades ofreciendo soluciones sostenibles adaptadas a las necesidades locales.

Situada en Zapopan, un dinámico centro económico del oeste de México con 1.48 millones de habitantes(1), esta instalación es la cuarta de su tipo en el país, uniéndose a las ya existentes en La Campana-Altamira, Monterrey, Ecatepec y Xalapa. Uno de los principales retos digitales del Estado de Jalisco, donde se encuentra Zapopan, es la falta de habilidades y capacidades digitales.

Específicamente, el Centro Comunitario Solar de Dell Technologies proporcionará a los habitantes de esta zona el desarrollo de habilidades y herramientas a través de la formación en beneficio de su comunidad para que sean una parte clave del crecimiento económico de la región y del país. Algunas características de este nuevo centro son:

diseño ecológico creado a partir de múltiples contenedores reciclados, con energía renovable procedente de paneles solares

equipado con 11 unidades del Dell Pro 24 All-in-One Plus y 30 unidades del nuevo portátil Dell Pro 14 Plus donados por Dell Technologies

oferta diversa de talleres sobre tecnología e inclusión digital para las nuevas formas de trabajar y emprender

acceso a servicios sociales —incluyendo sanidad, educación y desarrollo— con internet fiable y un espacio seguro para reuniones comunitarias

Como socio estratégico de implementación, Computer Aid International lidera el despliegue integral de la infraestructura del Centro Comunitario Solar y coordina la red de colaboradores locales para garantizar el éxito del programa. Localmente, el proyecto se fortalece aún más con las contribuciones de:

Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que ofrecerá una variedad de actividades centradas en tecnología e inclusión digital, salud y bienestar, educación y desarrollo, a través experiencias de aprendizaje para todos los miembros de la comunidad;

Fundación Equinix, el brazo filantrópico de Equinix Inc., quien contribuye con su experiencia en infraestructura digital para apoyar la conectividad;

Gobierno de Zapopan, liderado por el alcalde Juan José Frangie Saade, que proporciona apoyo institucional y facilita la integración con los programas sociales locales.

Juan Francisco Aguilar, Director General de Dell Technologies México, afirmó que “en Dell Technologies sabemos que la tecnología es un puente hacia el éxito. Con este centro comunitario solar en Zapopan, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a cerrar la brecha digital y generar oportunidades para que las comunidades prosperen en la economía digital.”

Juan José Frangie Saade, Alcalde de Zapopan, indicó que “este proyecto refleja nuestro compromiso con la innovación y la inclusión social. Queremos que cada ciudadano tenga acceso a herramientas que transformen su futuro.”

Salvador Villaseñor, Coordinador General para el Desarrollo Económico y la Reducción de la Desigualdad de Zapopan, añadió que “queremos que haya una transformación de las personas. Este nuevo centro comunitario sustentable tiene recursos y características que buscan combatir la desigualdad y reducir la brecha digital mediante una variada oferta de capacitación al mismo tiempo que mitigar el impacto ambiental y contribuir en la reconstrucción del tejido social.”

Alejandro Espinosa, Gerente de Proyecto y Responsable de Implementación de Computer Aid, destacó que “la visión en Computer Aid es construir un mundo donde todos tengan acceso a las tecnologías digitales y a las oportunidades que ofrecen. Esta iniciativa de Dell Technologies nos da la oportunidad de trabajar colaborativamente con Tecnológico de Monterrey y Equinix para contribuir a mejorar la vida de las comunidades de todo el mundo proporcionándoles la tecnología que necesitan.”

Eduardo Carvalho, Director General de LatAm en Equinix, afirmó que “la inclusión digital y la sostenibilidad van de la mano, y este centro comunitario solar encarna ese principio. Este lanzamiento demuestra lo que es posible cuando empresas tecnológicas, instituciones educativas y socios locales se unen en torno a una misión compartida. A través de la colaboración de la Fundación Equinix con Dell Technologies, Computer Aid International y Tecnológico de Monterrey, no solo estamos llevando la conectividad a una comunidad desatendida, sino que estamos creando un modelo sostenible de inclusión digital que puede transformar vidas y fortalecer las economías locales. Estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá este espacio en Zapopan y esperamos expandir este modelo por México y más allá.”