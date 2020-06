ABC para migrar información a la nube

Gustavo Valdez, Director General de Ikusi Redes México, empresa especializada en soluciones de transformación digital para las organizaciones y modelos de consumo as a service, señala que nunca en la historia habían existido tantas normas, desarrollo y experiencia para la protección de datos de una empresa a través de cloud como las que existen en la actualidad.

Además, más allá de la integración de cloud como una alternativa de optimización de sistemas, que es como normalmente se concibe, Gustavo Valdez enfatizó que tener información en la nube, contribuye a la economía digital de las empresas, “ya que les permite explorar nuevos modelos de negocios y otras formas de llegar al cliente. Es decir, perfecciona sus procesos y esto además, genera beneficios económicos”, enfatizó.

El directivo de Ikusi señala además que los riesgos de tener información en la nube es incluso menor a tenerla en un entorno in-house, dada la posibilidad de disponer, a economía de escala, de soluciones de seguridad inalcanzables para una empresa por sí misma. Por tanto, el modelo cloud es al que aspiran todo tipo de empresas que buscan una solución adecuada y moderna para sus operaciones diarias.

Principales beneficios para tu negocio al migrar a la nube Cada vez más empresas en México y en el mundo se interesan por la digitalización y buscan el modo de ofrecer sus servicios en la nube. Entre los principales beneficios, se encuentran:

Reducción de los costos de servicios de IT

Escalabilidad

Ayuda a mantener la continuidad del negocio

Permite una colaboración eficiente

Flexibilidad de las prácticas laborales

Acceso a actualizaciones automáticas

Soluciones para tu empresa Ikusi, con la finalidad de que las empresas en México puedan migrar su información a la nube, ofrece el servicio Back up as a Service. Esta alternativa se ha convertido en una necesidad empresarial con el fin de adecuarse a las nuevas condiciones tecnológicas en el mundo.

¿Qué es Back up as a Service? El servicio de BaaS (Backup as a Service) de Ikusi México facilita la creación de copias de seguridad a través de una plataforma, por lo que las empresas sólo deben definir qué datos del negocio son críticos para respaldar; esto ayuda a la creación de una bóveda en una nube pública o privada la cual contará con las políticas vigentes de retención de información dentro la organización.

Este modelo de servicio bajo demanda, resulta conveniente al momento de optimizar costos y cargas de trabajo, ya que las copias de respaldo son generadas de forma automatizada y segura hacia la nube. Con este tipo de servicio, Ikusi busca apoyar en el cambio de los modelos tradicionales de respaldo, para evolucionar la estrategia de recuperación de desastres a partir de una mejor forma de crear Backups. La solución de BaaS que Ikusi México ofrece, brinda múltiples beneficios a su organización, entre los que destacan: