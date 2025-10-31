ABB desarrollará centros de datos de IA con NVIDIA. La colaboración creará nuevas soluciones de energía para futuros centros de datos a escala de gigavatios, pues las crecientes necesidades de energía de las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) requieren nuevas tecnologías y arquitecturas de distribución de energía avanzadas. La experiencia de ABB en tecnología de vanguardia de corriente continua (CC) y electrónica de estado sólido admitirá la arquitectura de 800 V CC anunciada por NVIDIA.

ABB anunció que está acelerando el desarrollo de centros de datos de nueva generación a escala de gigavatios en colaboración con NVIDIA. La innovación se centrará en el desarrollo y despliegue de soluciones energéticas de vanguardia necesarias para crear un suministro de energía escalable y de alta eficiencia para las futuras cargas de trabajo de IA.

Los proyectos de investigación y desarrollo respaldarán la introducción prevista por NVIDIA de una arquitectura de alimentación de 800 VDC para bastidores de servidores de 1 megavatio.

Para suministrar este nivel de potencia de forma eficiente se necesitan grandes avances en las tecnologías y la arquitectura de distribución de energía. Las futuras arquitecturas de alimentación de los centros de datos combinarán un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de media tensión (MT) con la distribución de corriente continua (CC) a la sala de servidores mediante dispositivos electrónicos de potencia de estado sólido.

“ABB lidera el desarrollo de las nuevas tecnologías clave de distribución de energía que crearán la próxima generación de centros de datos. Hemos sido uno de los primeros inversores en sistemas SAI, CC y electrónica de estado sólido de vanguardia que permitirán a los centros de datos adelantarse a las crecientes demandas de energía de la IA”, dijo Giampiero Frisio, presidente de ABB Electrification. “Esta colaboración que apoya el desarrollo de arquitecturas de 800 V CC para futuros centros de datos es una de las muchas formas en que estamos interactuando con la comunidad de centros de datos para satisfacer las necesidades de este mercado dinámico”.

Se prevé que la demanda mundial de centros de datos aumente desde los 80 GW en 2024 hasta alcanzar alrededor de 220GW para 2030, y se prevé que la inversión de capital supere el billón de USD (Fuente: Dell ’Oro Group). Se espera que las cargas de trabajo de IA representen alrededor del 70 por ciento de este crecimiento.

"A medida que las demandas de IA siguen creciendo en todo el mundo, los centros de datos requieren nuevos enfoques para la distribución de energía que mejoren la eficiencia y simplifiquen los diseños", dijo Dion Harris, director sénior de HPC, infraestructura de IA y nube de NVIDIA.

El portafolio de ABB para centros de datos abarca sistemas inteligentes de distribución de energía, soluciones de energía de respaldo, monitorización digital y otras tecnologías esenciales que garantizan un funcionamiento continuo y optimizan el uso de la energía para los servidores de IA. Aproximadamente el 40% de la investigación científica de ABB en electrificación se centra en áreas críticas para los centros de datos de nueva generación, como arquitecturas eléctricas, dispositivos de protección, distribución de corriente continua y refrigeración.

Entre sus recientes innovaciones que apoyan al sector de los centros de datos se incluye HiPerGuard de ABB, el primer SAI de MT de estado sólido del mundo. Las soluciones HiPerGuard ayudan a los centros de datos de IA a aumentar su densidad de potencia y eficiencia energética en un espacio más reducido. El SACE Infinitus de ABB es el primer disyuntor de estado sólido del mundo con certificación IEC y está diseñado para proporcionar la velocidad y la capacidad de control necesarias para hacer viable la distribución de corriente continua.