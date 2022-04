5 consejos para construir negocios “full-stack observability”

Los tecnólogos están recurriendo cada vez más a la observabilidad de todo el sistema (full-stack observability en inglés), que es la capacidad de monitorear todo el estado de TI, para superar los crecientes niveles de complejidad dentro de estos departamentos y así optimizar constantemente el rendimiento de todo el sistema de TI.

El rápido cambio a entornos de nube híbrida para respaldar las iniciativas de transformación en respuesta a la pandemia ha dejado a los especialistas en TI luchando por obtener una visión unificada de su infraestructura tecnológica, sin poder priorizar las acciones e inversiones en función de lo que realmente es más importante para los usuarios finales.

De acuerdo con nuestro último reporte de Agentes de Transformación: El auge del “full-stack observability, vimos que el 96% de los tecnólogos informaron que tener la capacidad de monitorear todas las áreas técnicas en su sistema de TI y vincular directamente el rendimiento técnico con los resultados comerciales ahora es sumamente importante.

Sin embargo, como con cualquier tecnología relativamente nueva, encontrar los puntos de prueba necesarios para demostrar cómo una plataforma de observabilidad de todo el sistema se implementó con éxito y generó valor en una organización similar puede ser un desafío. Y puede ser todavía más complicado cuando se tienen que cubrir todas las bases, especialmente cuando se trata de pronósticos financieros y operativos.

Con eso en mente, desde AppDynamics hemos recopilado 5 consejos para el canal pueda ayudar a sus clientes a construir un caso de negocios sólido de full-stack observability:

1. Demostrar cómo la observabilidad es fundamental para maximizar y medir los beneficios de la transformación digital: Las empresas han dejado atrás los bomberazos y los temas de “innovación a toda costa”, que fueron necesarios de atender durante los primeros meses de la pandemia. Ahora, vincular los datos de rendimiento de TI con las métricas comerciales en tiempo real del sistema de TI permitirá que las empresas comiencen a conectar la innovación y el rendimiento tecnológico con los resultados comerciales y los KPIs.

2. Presentar una estrategia holística, que incluya habilidades, procesos y cultura laboral y no solo tecnología: La transformación digital efectiva requiere de nuevas habilidades, procesos y pensamientos. Los socios deben buscar trabajar con los stakeholders del cliente para determinar cómo se integrará la observabilidad de todo el sistema desde una perspectiva de cultura laboral y de procesos. Asimismo, también es esencial ayudar a los clientes a identificar y abordar las brechas de habilidades, particularmente dentro del monitoreo de la nube y la telemetría abierta que requieren habilidades muy específicas.

3. Mostrar cómo una auténtica full-stack observability respalda las iniciativas en la nube: El canal o los socios de negocio, están en una posición única para analizar las cuatro áreas de operaciones de TI: AppOps y DevOps, NetOps, InfraOps y SecOps, y para tener una visión holística del rendimiento y la optimización de la tecnología. El canal puede ayudar a los clientes a identificar casos de uso claves en una etapa temprana, ya sea que sean de monitoreo de aplicaciones híbridas o de monitoreo de aplicaciones nativas en la nube, y trabajar con el cliente para encontrar una solución que acelere sus objetivos de transformación, optimizar el rendimiento y brindar experiencias digitales impecables en todo momento.

4. Crear una visión para el rendimiento de TI y experiencias digitales fluidas a futuro: Es probable que el gran volumen de datos adicionales que generarán las empresas en los próximos años lleve a la mayoría de los departamentos de TI a su límite operativo, incluso a aquellos que tienen una capacidad de observabilidad de todo el sistema. El canal debe asegurarse de que el caso de negocios demuestre cómo la solución de full-stack observability elimina la necesidad de intervenciones manuales e implementa cada vez más la automatización y la inteligencia artificial (IA), para monitorear los datos y abordar los problemas de rendimiento, con el fin de que las empresas brinden un rendimiento tecnológico de clase mundial e impulsen un impacto de negocios que cambie las reglas el juego.

5. Destacar los riesgos de no hacer nada al respecto: Actualmente, los consumidores no tienen tolerancia para las malas experiencias digitales. En el reciente informe App Attention Index 2021 de AppDynamics, se muestra que el 61% de los consumidores a nivel global puntualizaron que sus expectativas sobre los servicios digitales cambiaron para siempre durante la pandemia, y más de la mitad admite que las marcas solo tienen una oportunidad para impresionarlos y que si sus servicios digitales el no funcionan, no los volverán a usar.

Las empresas deben examinar el impacto potencial de los problemas de rendimiento de TI y el aumento del tiempo medio de resolución (MTTR, por sus siglas en inglés). Los socios de negocio pueden trabajar con las partes interesadas para calcular la proporción de tiempo que los especialistas en TI dedican a combatir problemas, en lugar de cumplir con los objetivos estratégicos de innovación. También pueden explorar el riesgo agudizado de un éxodo de talentos de TI, debido a la desilusión de los tecnólogos por no tener acceso a las últimas herramientas para hacer su trabajo.

“En conclusión, las empresas que buscan innovar ya están comenzando a pasar de la supervisión de aplicaciones a la observabilidad de todo el sistema, y las organizaciones que no acepten esta tendencia y no hagan este cambio en los próximos dos años, se encontrarán rezagadas en comparación a sus competidores muy pronto. Aquellos canales que puedan hacer esto con éxito durante los próximos 12 a 24 meses se colocarán en una excelente posición para cosechar los beneficios de un nuevo mercado, en gran parte sin competencia, pero en rápido crecimiento”, comentó Joao Fabio de Valentín, director de Cisco AppDynamics para América Latina.