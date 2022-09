30 años desde la PC a los gemelos digitales y la computación cuántica

En 1992 Dell abrió su primera oficina en México y después de 30 año, hoy el fabricante de cómputo conmemora esta fecha resaltando las aportaciones más significativas en esta industria TIC y en el desarrollo del país.

Por ejemplo, sólo un año después de su llegada formal en México, en 1993, Dell levantó una planta de manufactura local de PC en la ciudad de Toluca, desde donde abastecía la demanda de computadoras personales a través de su famoso modelo de venta directa vía telefónica bajo demanda personalizada en configuración.

Su primera laptop empresarial llamada Latitude fue lanzada al mercado mundial en 1994, y ante la nueva tendencia del cómputo cliente servidor impulsado por Internet, en 1995 Dell incursionó en el negocio de servidores en México. Y ya para 1996 también empezó a comercializar sus equipos vía Internet, convirtiéndose en una de las primeras empresas que implementaron la venta en línea o comercio electrónico.

Poco tiempo después el fabricante lanzó, en 1997, sus primeras propuestas de Workstations con el modelo Precision para diseño y nuevas computadoras portátiles Inspiron.

Antes de terminar el siglo, con la cada vez mayor demanda de equipos para los centros de datos motivado por el cada vez mayor desarrollo de Internet y el problema del año 2000, en 1998 Dell introduce sus equipos Powervault de almacenamiento y respaldo para servidores.

El nuevo siglo trajo la masificación del uso de Internet y el advenimiento del nuevo modelo de comunicación y generación de contenido digital con las redes sociales, y Dell mantuvo su foco en desarrollar soluciones de cómputo cada vez más especializadas por nichos de negocio. Por ello, en 2006 adquiere Alienware para entrar al mercado de gaming, que ya significaba la nada despreciable cantidad de 10 mil millones de dólares.

Mantener el ritmo ante los crecimientos explosivos de la industria TIC y la demanda de sistemas más especializados y enfocados a las nuevas tendencias, llevó a Dell a un cambio radical en su modelo de venta, abriéndose al canal de distribución de cómputo en 2008 de manera formal y presentando su primer programa Partner Direct para desarrollar su canal.

Diez años antes de la pandemia COVID-19, Dell ya había presentado (en el 2009) su primera propuesta de cómputo para trabajadores móviles: Connected Workplace para trabajadores móviles, y en el 2011 lanzó su primera computadora integrada, Dell Inspiron all in one.

Para la mitad de la última década, en 2015, la empresa definió su rumbo hacia la nueva generación de proveedores de cómputo de alta tecnología al adquirir al gigante EMC en la que en su momento fue la mayor transacción, por $67 mil millones de dólares, posicionándose como uno los principales jugadores en el mercado de almacenamiento unificado y data centers.

Finalmente, luego de atravesar uno de los momentos más difíciles para la humanidad con la pandemia de COVID-19, Dell Technologies enfrenta los nuevos retos tecnológicos, donde buscará ganar la partida ante la necesidad de integrar la infraestructura TIC tradicional con la nube pública, además de participar activamente junto con el canal de distribución en los mercados más importantes hoy como multinube, movilidad privada, ciberseguridad, data service, IA e hiperconvergencia.

“Hoy tenemos retos tecnológicos importantísimos como la computación cuántica y los gemelos digitales que tendrán un impacto sustancial en el desarrollo de toda actividad humana, y donde Dell Technologies ya está participando activamente con propuestas de alto nivel”, comenta el director general de Dell desde 2012 a la fecha, Juan Francisco Aguilar

Entrevista con Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies.