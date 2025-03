Zoho presenta plataforma IA para gestionar proyectos. Zoho Corporation anunció Projects Plus, una plataforma flexible y colaborativa para gestión de proyectos basada en datos e inteligencia artificial dirigida a organizaciones medianas y grandes. Mediante la integración nativa de cuatro aplicaciones clave de Zoho (Projects, WorkDrive, Analytics y Sprints), Projects Plus brinda colaboración asincrónica, gestión fluida de archivos, inteligencia empresarial en tiempo real y flujos de trabajo Agile o Waterfall.

Construido sobre Zoho Projects, que duplicó sus ingresos en 2024 gracias a la migración desde aplicaciones de terceros (55% de los nuevos usuarios cambiaron Microsoft Projects y JIRA), Projects Plus brinda un valor superior a las organizaciones medianas y grandes al abordar su complejidad operativa. Ahora como plataforma, Projects Plus se expande en cuatro áreas clave: democratización de datos, Inteligencia Artificial, gestión híbrida de proyectos y gestión de trabajo colaborativo. Como 18% de los clientes empresariales utilizaba Zoho Projects junto a Zoho Analytics, Projects Plus responde directamente a esa necesidad avanzada al unir esas dos soluciones, junto a otras, en una plataforma única eficiente.

“Con Zoho Projects Plus, las organizaciones pueden contemplar un futuro donde la gestión de proyectos no se limite a rastrear plazos, sino que aproveche la IA, la automatización y los espacios de trabajo unificados para predecir, optimizar y transformar los resultados”, comenta Dave Smith, fundador y analista principal en InFlow Analysis. “Al integrar gestión híbrida de proyectos, gestión de trabajo colaborativo y una potente capa de análisis de datos con IA contextual incorporada en todas las aplicaciones, Zoho refuerza su apoyo a empresas medianas y grandes, al redefinir cómo los equipos trabajan de manera inteligente y eficiente”.

Inteligencia de negocios líder para democratizar proyectos

La gestión de proyectos está evolucionando rápidamente con la llegada de la Gestión de Proyectos Basada en Datos (DDPM, por sus siglas en inglés), al pasar de decisiones intuitivas a un enfoque basado en datos y análisis. Projects Plus utiliza este enfoque para recopilar datos sobre varios aspectos, como el seguimiento de plazos, presupuestos, finalización de tareas y métricas de rendimiento del equipo, y los convierte en acciones para tomar decisiones inteligentes. Esto incluye:

Análisis Predictivo: utiliza datos históricos para predecir riesgos, estimar plazos y anticipar necesidades de recursos. Este análisis es esencial para anticiparse a los resultados de los proyectos y permitir la planificación proactiva de proyectos y la gestión de riesgos.

Seguimiento del Progreso y Análisis de Cuellos de Botella: la gestión tradicional de proyectos depende de herramientas estáticas, como diagramas Gantt, para seguir el progreso. Con Analytics, los gerentes de proyectos pueden utilizar paneles de control en tiempo real para obtener información dinámica e información del estado del proyecto.

Analítica de Control de Calidad: Analytics puede ser usado para implementar medidas robustas de control de calidad a través de todo el ciclo de vida del proyecto. Al analizar los datos relacionados con los entregables del proyecto, los gerentes pueden garantizar que cada componente cumpla con los estándares predefinidos.

Gestión de proyectos más fácil, rápida y eficiente con Zia

Projects Plus presenta capacidades avanzadas de IA y aprendizaje automático (ML) con Zia, el motor de inteligencia artificial de Zoho, para automatizar análisis de datos complejos y proporcionar información predictiva, que pueden brindar:

Eficiencia y productividad mejorada: al analizar datos del desempeño del proyecto, los negocios pueden identificar áreas de mejora y optimizar los procesos. Por ejemplo, el análisis de datos puede revelar cuellos de botella en la línea de tiempo del proyecto, tomar acciones correctivas y asegurar el cumplimiento de los plazos.

Asignación inteligente de recursos: permite determinar si los recursos están siendo infrautilizados o sobrecargados para optimizar su localización y asignar tareas adecuadas según las habilidades de cada persona en el equipo.

Pronósticos y planificación precisos: facilita hacer predicciones más acertadas sobre los resultados futuros del proyecto y ajustar los planes para evitar retrasos y sobrecostos.

Projects Plus se integra fácilmente con la amplia suite de software de Zoho, así como con aplicaciones de terceros, incluidos Microsoft Office 365, Google Workspace y herramientas populares de gestión de archivos, colaboración, servicio al cliente y análisis.

“Como muchas de nuestras soluciones corporativas, Zoho Projects Plus fue desarrollado para ofrecer un valor supremo y satisfacer las necesidades que nuestros clientes habían estado demostrando con nuestra suite de software, particularmente entre Zoho Projects y Zoho Analytics”, dice Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho. “Projects Plus sintetiza las herramientas más avanzadas impulsadas por IA, analítica de datos y protección de la privacidad, en un software que anticipa las necesidades en evolución de las corporaciones internacionales, expandiendo el alcance global de Zoho”.