Usa CONTPAQi la nube Alibaba para clientes MiPyME. En comunicado de prensa, el fabricante de software CONTPAQi informó que formaliza el acuerdo con Alibaba Group para subir su plataforma contable y administrativa a la nube de Alibaba y sus soluciones de inteligencia artificial. Esto, aseguran voceros de CONTPAQi, con el fin de acelerar la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de México.

“Esta alianza reúne las soluciones de nube e IA de Alibaba Cloud con la experiencia nacional de CONTPAQi en software contable y administrativo”, explica René Martín Torres Fragoso, cofundador y presidente de CONTPAQi.

La asociación brindará una serie de beneficios tangibles para las empresas mexicanas, especialmente las pequeñas y medianas empresas mexicanas que buscan modernizar sus operaciones con tecnología digital accesible, apoyada por una infraestructura en la nube segura, escalable y bajo demanda.

La asociación también permitirá a las empresas mexicanas acelerar su transformación digital mediante el acceso a análisis financieros en tiempo real en un entorno seguro basado en la nube.

“Llevamos años trabajando en estrecha colaboración con las empresas que cada día impulsan el empleo, el desarrollo y la innovación. Entendemos sus retos y lo que necesitan para crecer. Es por eso que esta sinergia con Alibaba Cloud marca un paso importante hacia la modernización digital del mercado mexicano, con un claro compromiso con las MiPyMEs: brindarles tecnología útil, confiable y diseñada para simplificar sus operaciones.”

En virtud de la colaboración, los clientes podrán pagar los servicios digitales en régimen de pago por uso, adaptándose al ritmo de cada negocio.

Además, la colaboración ofrecerá a los clientes programas de formación técnica sobre la nube y la IA, certificaciones de tecnología en la nube para los desarrolladores que finalicen la formación y acceso digital a plataformas de comercio internacional respaldadas por el software de CONTPAQi.

Esto supone una importante oportunidad para los clientes que deseen acelerar su expansión internacional aprovechando las sólidas tecnologías de la nube y la IA.

Yusen Chen, director general de Latinoamérica de Alibaba Cloud Intelligence, comentó: “El objetivo de esta alianza es claro: ofrecer soluciones fiables sin barreras técnicas ni costos inasequibles. Creemos que el verdadero valor de la tecnología reside en su capacidad para crear un impacto real para las personas y las empresas. Esta colaboración con CONTPAQi nos permite desarrollar soluciones útiles para las MiPyMEs, apoyándolas para cosechar los beneficios aprovechando las últimas tecnologías de nube e IA”.