Una visión general de la nube en América Latina

Cleber Morais, director para Brasil y Latinoamérica, dio una visión general de las operaciones de AWS en América Latina. Morais destacó el tamaño del evento, citando los 50,000 participantes (presenciales), cientos de miles de participantes virtuales, entre desarrolladores, clientes y socios, y más de 2,000 sesiones técnicas. En este universo, hay más de 1,700 representantes de la región, incluyendo clientes y socios como BIVA. “Esta participación es un reflejo de lo estratégica que es América Latina para AWS”, dice Cleber, recordando que AWS lanzó su Región y abrió una oficina en São Paulo en 2011. En la época, era apenas la octava en el mundo.

Según el ejecutivo, el crecimiento en el uso de la inteligencia artificial generativa ya se siente en América Latina, con foco en atender las demandas de las instituciones. No en vano, AWS ya cuenta con más de 100,000 clientes activos que utilizan servicios de inteligencia artificial (IA), muchos de ellos en la región, como Arezzo, Transbank, Mercado Libre y C&A, entre otros.

Morais destacó el ejemplo de iFood, que creó la AI Academy con un enfoque de investigación y desarrollo para aumentar la eficiencia logística y otras áreas relacionadas con el negocio de la empresa. “Durante la pandemia, utilizaron la IA para iniciativas de eficiencia que aumentaron el SLA de entrega e incrementaron la satisfacción del cliente”, reveló, reconociendo que la IA generativa, a pesar de ser la mayor disrupción desde internet, no podría existir sin la nube.

La fuerza del sector público

Siempre hablando del mercado latinoamericano, Andrés Tahta, director de América Latina, para el sector público de AWS, cómo el sector está evolucionando en el uso de la nube para hacer realidad el concepto de ciudades inteligentes. “Ser una ciudad inteligente es básicamente recolectar todo tipo de datos y utilizarlos para tomar decisiones, en tiempo real, decisiones que mejoren las operaciones, los servicios ofrecidos a los ciudadanos y reduzcan costos”, dijo.

“Un ejemplo de ciudad inteligente es Buenos Aires, que ha desarrollado la Plataforma Inteligente de Buenos Aires, que almacena distintos tipos de datos de los ciudadanos procedentes de varios sistemas”, dice Tahta. Estos datos se combinan con un bot basado en la nube, que es clave para tomar decisiones sobre la planificación de la ciudad.

Otro ejemplo es el de la ciudad de Bogotá (Colombia), que utiliza la nube de AWS para planificar y gestionar la logística de la recogida de basuras, un servicio que afecta directamente a 1,5 millones de ciudadanos y que se realiza con mayor rapidez y menor coste. Con un enfoque en la sostenibilidad, el estado de Pará (Brasil) lanzó Selo Verde Pará 2.1, una solución que detecta el origen de la soja y la carne, ayudando a combatir la deforestación en el Amazonas.

Las proyecciones de IDC para América Latina

El vicepresidente de consultoría y soluciones estratégicas de IDC, Alejandro Floreán, señaló que, a pesar de la inestabilidad que vive la región, el mercado de TI crecerá según lo previsto en 2023.

“Tenemos algunos desafíos, pero la buena noticia es que las TI corporativas verán un gran crecimiento en términos de inversiones que continuarán a lo largo del próximo año, especialmente en las áreas de computación en la nube e inteligencia artificial”, dijo, citando también como prometedoras las inversiones en edge computing. No es casualidad que se espere que estas inversiones crezcan un 11% este año, muy por encima del PIB de la región, que se prevé en un 5%.

Las inversiones provendrán de diversos sectores, pero Floreán destacó el área manufacturera -principalmente en Brasil y México-, que espera invertir 1,700 millones de dólares en áreas como la nube, la conectividad y las soluciones para la cadena de suministro. La agroindustria también destaca en la región, especialmente en Brasil, Costa Rica, Guatemala y el Caribe.

Otro hallazgo es que las empresas de la región siguen comprometidas con las inversiones estratégicas en transformación digital, optimización, automatización y modernización, con el 95% de los proyectos de transformación considerando el uso de al menos una nube pública. Los servicios de nube pública, de hecho, representan la segunda área de mayor crecimiento dentro del sector de TI, solo superada por las soluciones de IA.

Se espera que las inversiones en TI sigan creciendo a doble dígito en la mayoría de los países de la región durante los próximos cinco años, pero esto no está exento de desafíos. Los principales están relacionados con la ciberseguridad y las normativas, cada vez más presentes; el cuidado de la salud y la seguridad de empleados y clientes; y el cumplimiento de las nuevas normas de intercambio y conformidad de datos.

Es en este contexto en el que IDC enumera las principales inversiones en TI que realizarán las empresas en 2023: mejorar la productividad (48%); crear o mejorar productos y servicios (31%); y lograr el equilibrio ideal entre lo físico y lo digital en la experiencia del cliente.

El Impacto de la nube en la región

En el evento también se dio a conocer, sin precedentes, el Estudio Impacto Económico de la Adopción de la Nube en Seis Países de América Latina, realizado por FTI Consulting, contratada por AWS, para estimar los beneficios económicos y ambientales que la adopción actual y futura de la nube pública traerá a toda la economía a lo largo de 16 años, entre 2023 y 2038, en seis países de América Latina: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

El material fue presentado por ejecutivos y líderes de la región, quienes destacaron que, en medio de este escenario en evolución, América Latina puede beneficiarse. Para tener una idea, el impacto económico promedio de la adopción de la nube pública en términos de producción de ventas, PIB e ingresos laborales en México para 2038 podría ser de:

3 millones de empleos

81.7 mil millones USD en PIB

$137.7 mil millones USD en producción adicional

$20.9 mil millones USD en ingresos laborales

$13.6 mil millones USD en ingresos fiscales

La IA y su impacto en el mercado laboral de la región

La falta de mano de obra calificada en el sector de TI es parte de la conversación en AWS re:Invent 2023. Carolina Piña, AWS Massive Training Lead para América Latina, presentó los resultados de un estudio sin precedentes Accelerating AI Skills – Preparing the Workforce for the Jobs of the Future realizado por Access Partnership en colaboración con AWS, en el que participaron más de 1,600 empleados y 500 organizaciones en México, así como más de 1,600 empleados y 500 organizaciones en Brasil. Entre las conclusiones se encuentran cinco importantes:

La mayoría de las organizaciones utilizarán IA. el 97% de las empresas tiene previsto utilizar soluciones basadas en IA de aquí a 2028. Entre los empleados, el 68% espera que la automatización de tareas sea el principal beneficio de la IA.

Las herramientas de IA Generativa serán habituales. El 97% de los empresarios encuestados y el 94% de los empleados esperan utilizar la IA Generativa “algo” o “ampliamente” en sus organizaciones en los próximos cinco años.

Adquirir habilidades de IA puede aumentar los salarios. los empleadores encuestados están dispuestos a pagar un promedio de 46% más por empleados de TI con habilidades de IA.

El rendimiento de la productividad de la IA puede ser profundo. los empresarios creen que la IA puede aumentar la productividad en un 66% cuando se utiliza en todas las funciones laborales posibles.

El 80% de los empresarios considera prioritario contratar talento con conocimientos y experiencia en IA. Sin embargo, el 68% afirma que no puede encontrar el talento que necesita.

Aprendiendo a crear con IA generativa

Juan Carlos Gutiérrez, director de tecnología de AWS para la región, se refirió a la creciente demanda de inteligencia artificial generativa en América Latina, señalando que la tecnología representa una gran revolución en la forma en que se manejará la información de ahora en adelante.

“Es más artística que las matemáticas y la programación, permitiendo crear fotos, películas, etc. aquí hay un gran potencial de negocio”, afirmó. En cuanto a su uso en las empresas, destacó la posibilidad de emplearlo en casos de uso como la mejora de la experiencia del cliente; el aumento de la productividad de los empleados; y la mejora de las operaciones.

El aumento de la demanda, sin embargo, no está exento de preocupaciones, especialmente en relación con la seguridad y la privacidad de los datos. Pero hay otras, como la diversidad de medios de uso; la garantía de facilidad de uso; el control de costes; y también la responsabilidad en el desarrollo de aplicaciones, cuya creación no debe favorecer la proliferación de prejuicios y violencia, por ejemplo.

Con el objetivo de desarrollar este mercado, AWS ha ido mejorando servicios como Amazon Code Whisperer; Amazon Bedrock; Sagemaker Foundation Model Hub; y procesadores específicamente desarrollados para IA como Trn1 do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) y Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

DeSantis presenta novedades en innovación

El vicepresidente senior de AWS, Peter DeSantis. Presentó a los asistentes tres innovaciones que se están incluyendo en la cartera de servicios de la compañía, ayudando a los clientes que quieren escalar su infraestructura de datos para soportar casos de uso más críticos.

El primer anuncio fue el de Amazon Aurora Limitless Database, una nueva característica que se expande automáticamente más allá de los límites de escritura de una única base de datos de Amazon Aurora, facilitando a los desarrolladores el escalado de sus aplicaciones y ahorrando meses en comparación con la creación de soluciones personalizadas.

Otro anuncio fue el de Amazon ElastiCache Serverless, diseñado para ayudar a los clientes a desarrollar cachés de alta disponibilidad en menos de un minuto, que pueden escalarse instantáneamente de forma vertical y horizontal para dar soporte a las aplicaciones más exigentes de los clientes, sin necesidad de gestionar la infraestructura.

DeSantis también presentó la nueva característica Amazon Redshift Serverless que utiliza inteligencia artificial (IA) para predecir las cargas de trabajo y escalar y optimizar automáticamente los recursos para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de precio-rendimiento.