Una mirada a las tendencias de la LAN

R&M presenta su perspectiva de mercado,y asegura que para el 2020 están por venir grandes desafíos y tendencias. Los servicios en la nube, Fiber to the Home, 5G, IoT y edificios inteligentes continuarán cambiando el panorama de la red. Más teléfonos 5G ingresarán al mercado, impulsando la demanda de ancho de banda. Los puntos de acceso Wi-Fi 6 ya están disponibles y los nuevos teléfonos inteligentes de fabricantes como Apple y Samsung están habilitados para Wi-Fi 6, lo que aumenta aún más los requisitos de ancho de banda y red troncal.

Las tendencias de LAN están, en gran medida, impulsadas por la necesidad de una infraestructura de construcción inteligente, en la que se gestiona y supervisa una amplia gama de funcionalidades a través de una red convergente. Esta red debe ser capaz de alimentar grandes cantidades de dispositivos remotos (recopilación y procesamiento de datos), como sensores y equipos periféricos. Idealmente, los datos y la energía están integrados, lo cual es posible con un enfoque de “todo sobre IP”

Ethernet de par único (SPE): transmisión continua basada en IP uniforme, independiente de la aplicación y del fabricante

El panorama de conectividad se está volviendo cada vez más estandarizado y unificado, con IP como medio común para sistemas anteriormente dispares. R&M, estrechamente involucrado en la estandarización de Single Pair Ethernet (SPE), ve este tipo de conectividad como una tecnología futura clave, por ejemplo, en edificios inteligentes y la industria 4.0. El uso de SPE sin interfaces para reemplazar el bus de campo tradicional puede ayudar a obtener una alta densidad de conexión requerida para las redes de hoy y mañana, y hace que la instalación sea más rápida y fácil. SPE funciona con 10BASE-T1 a 1000BASE-T1, ofrece rangos de enlace de 15 a 1,000 metros a velocidades de transmisión de Gbit/s, y puede suministrar equipos terminales de hasta 50 vatios con Power over DataLine (PoDL).

SPE basado en protocolos xBASE-T1 utiliza un solo par trenzado para la transmisión de datos. LAN se comprime en un cable delgado de dos núcleos con conectores miniaturizados, lo que permite aumentar significativamente la densidad de conexión del equipo terminal. Los componentes de TI y de bus de campo están integrados, la instalación y el mantenimiento se simplifican y los costos de material y gastos operativos se reducen. En comparación con el cableado Ethernet tradicional, este enfoque ofrece un número significativamente mayor de posibles puntos de conexión. La conexión a la LAN se realiza con interruptores, ya sea centralmente en el distribuidor de piso o distribuidos en la zona en las salidas de servicio. Ethernet / IP transmite grandes cantidades de datos (complejos) más rápido que los sistemas de bus de campo, lo que permite la recopilación y distribución de datos de toda la red. Las sinergias reducen los gastos operativos y se pueden utilizar productos estándar neutrales para el fabricante.

“Todo sobre IP”: un enfoque integrado para la creación de redes de edificios inteligentes

R&M ha unido el cableado LAN y Ethernet / IP con tecnologías relacionadas como LAN inalámbrica, alimentación a través de Ethernet (PoE) y Ethernet de par único (SPE). El enfoque resultante “Todo sobre IP” permite la automatización digital de edificios utilizando exclusivamente el Protocolo de Internet. Esto proporciona altos niveles de estandarización, disponibilidad y confiabilidad, con LAN que proporciona la capa de comunicación física y Power over Ethernet. Los dispositivos y redes IP hablan el mismo idioma “de extremo a extremo” y no necesitan “traducción” entre servidores, sistemas operativos (por ejemplo, a través de puertas de enlace), cableado y dispositivos finales. Los edificios se pueden conectar y controlar digitalmente en todo momento. SPE es ideal para conectar grandes cantidades de sensores y actuadores pequeños. Además, los dispositivos y sistemas que funcionan con tecnología Ethernet / IP son relativamente económicos. La versión actual del Protocolo de Internet (IPv6) puede asignar teóricamente alrededor de 1,500 direcciones IP por metro cuadrado. En la práctica, no hay límite para la cantidad de dispositivos que se pueden abordar. La topología en forma de estrella reduce la cantidad de puntos de conexión y mejora la confiabilidad operativa de las redes IP. Los controles de acceso y las medidas de autenticación incorporados en IP mejoran la seguridad de la automatización de edificios.

The digital ceiling

El cableado de edificios inteligentes debe ser de aplicación neutral e independiente del fabricante. La combinación de cableado estructurado para redes de datos con IP ofrece una solución perfecta para esto. “Todo sobre IP” también hace posible el concepto de “techo digital” de R&M. Este enfoque extiende la red de datos a través de todo el techo de un edificio en forma de “panal”, lo que hace posible conectar dispositivos a la automatización del edificio a través de zonas con puntos de conexión aéreos preinstalados (salidas de servicio). Los gerentes o inquilinos de bienes raíces pueden beneficiarse de la digitalización con “Plug and Play”, apto para un propósito, sin barreras, rápido y a bajo costo. Todo lo que necesitan hacer es conectar conmutadores de red, sensores, controles, puntos de acceso WLAN y otros servicios de construcción distribuidos. PoE permite conectar aplicaciones con un solo cable. Los contactos y conectores de R&M están listos para esto. El paquete R&M también es compatible con LAN óptica pasiva (POLAN). Este cableado de fibra óptica para sistemas extendidos como aeropuertos, centros comerciales, centros turísticos y hoteles ofrece un ancho de banda prácticamente ilimitado por millas.

La introducción de redes inteligentes y convergentes significa que se pueden introducir nuevas tecnologías y aplicaciones que ahorran energía, como la gestión inteligente del espacio del edificio, los recursos y la iluminación LED. PoE puede alimentar la iluminación LED en edificios enteros y abordar cada LED a través de su propia dirección IP. Las empresas de infraestructura pueden integrar cada vez más dispositivos en sus sistemas, aprovechando los beneficios de una red unificada.