Suma el mayorista HD Latinoamérica a Microsoft. El mayorista especializado en soluciones de seguridad, HD Latinoamérica, anunció que acaba de cerrar un contrato de distribución regional con Microsoft, para comercializar en primera instancia la suite Microsoft 365.

Gracias a esta alianza comercial, los canales de distribución de HD podrán tener acceso a distintos planes adaptados a las necesidades de cada cliente, incluyendo los siguientes: Básico, Business, Enterprise, Apps for Business y Apps for Enterprise.

Las licencias estarán disponibles en esquemas flexibles y personalizables, según el perfil de cada usuario o empresa.

Además, ambas compañías lanzarán un programa de capacitación y sesiones informativas para optimizar el uso y aprovechamiento de los distintos tipos de licenciamiento.

Como parte de esta iniciativa, se ofrecerán versiones de prueba (trials) que permitirán a los canales conocer y experimentar la plataforma antes de recomendarla a sus clientes.

De hecho, esta semana dio inicio al programa con un taller en línea que reunió a más de 60 canales. Durante el evento, HD Latinoamérica presentó su nuevo programa School HD Microsoft 365, el cual incluye certificaciones oficiales del fabricante, acumulación de ventas en periodos determinados, reconocimientos y respaldo institucional, acompañamiento personalizado en procesos de venta, certificación y diferenciación frente a otros programas del mercado.

“Invitamos a los canales a integrarse a nuestra red de distribución y vivir la experiencia del mayoreo con fidelidad y respeto que brinda crecimiento, a través de HD Latinoamérica”, expresó Fausto Escobar, CEO de HD Latinoamérica.