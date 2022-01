Tres señales para actualizar impresora

No es ningún secreto que muchas pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se han visto afectadas por la recesión económica, lo que les ha obligado a realizar cambios importantes y con bastante rapidez. Renovar el equipo de impresión puede significar un aumento de productividad, ya que un dispositivo obsoleto no podrá cumplir con las prestaciones necesarias, lo que puede llevar a una pérdida importante de dinero.

La encuesta Xerox State and Fate of Small and Medium Business realizada por Morning Consult, preguntó en 2021 a 1,200 responsables de la toma de decisiones de empresas de entre 25 y 1000 empleados en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido sus perspectivas para el futuro.

Entre los principales hallazgos están:

En comparación con el 2020, el 75% de los encuestados ha aumentado su presupuesto tecnológico en una media del 34%.

El 81% reconoce que la crisis vivida en 2021 le ha hecho depender de la tecnología y de la actualización a nuevos equipos.

El 75% cree que es probable que actualice sus dispositivos para mejorar sus resultados.

“La mayoría del tiempo los responsables de la impresión están tan concentrados en sacar el trabajo que no tienen tiempo para hacerse grandes preguntas: ¿Cómo ha cambiado el mercado? ¿Me mantengo al día o me estoy quedando atrás? ¿Cómo me comparo con la competencia? ¿Sigue teniendo sentido mi modelo de negocio? ¿Dónde estaré en un año o en cinco años?”, comenta Patricia Rueda, gerente general de Xerox Distributor Group.

“Frecuentemente, las repuestas a estas preguntas se encuentran en la tecnología que se utiliza. Las compañías pueden ser tan productivas y eficientes como su impresora y si no se han actualizado puede que estén perdiendo nuevos negocios u oportunidades,” agrega Rueda.

Xerox presenta tres señales para reconocer si es momento de actualizar tu impresora:

Los trabajos de impresión pueden tardar mucho tiempo en configurarse, especialmente los complicados. Incluso los trabajos repetitivos a veces tardan tanto como el original, ya que es necesario volver a introducir todos los parámetros. Con la nueva tecnología de impresión, la configuración de trabajos es más rápida y los flujos de trabajo guardados hacen que las tiradas de impresión repetitivas sean más fáciles que nunca.

Si se utiliza tecnología antigua puede llegar a pensarse que el desperdicio es normal, no obstante, los problemas de alineación, densidad de color o atascos de papel no lo son y puede llegar afectar el margen de ganancias. Con equipos de última generación los procesos se simplifican y automatizan gran parte de lo que antes generaba este desperdicio.

Quizás los clientes pidan sustratos innovadores como plástico / poliéster, textiles (como lino o tela no tejida), papel de aluminio o imanes promocionales. O tal vez requieren de trabajos con elementos únicos (desplegables, gráficos, separadores con pestañas, diferentes papeles, pliegues especiales, acabados avanzados) que están más allá de la capacidad de la antigua prensa.

En los últimos años, ha existido mucha presión con la baja de los precios en el mercado de impresión; sin embargo, la solución puede estar en diferenciarse con valores agregados que ninguno pueda igualar. Por ejemplo, con la Xerox VersaLink C800W las empresas ahora pueden ofrecer a sus clientes creaciones que se destacan al imprimir con tóner blanco al acentuar el texto haciendo que las imágenes CMYK destaquen en medios oscuros y de color.

En este 2022. adquirir un equipo de impresión de última generación puede significar una mayor productividad y mayor rendimiento por lo tanto un mejor retorno de la inversión.