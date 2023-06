Todos los Centros de Datos de un vistazo

Paessler da a conocer su caso de éxito con All IT Rooms, uno de los operadores de Centros de Datos líderes en los Países Bajos, que explica cómo PRTG ha ayudado a encontrar mejores soluciones para distintos problemas acerca de la construcción y operación de datos para diversos clientes.

All IT Rooms es especialista en el diseño, construcción y gestión de Centros de Datos y salas de servidores. Diseña y construye salas de computación de última generación que ahorran energía. Además de proyectos de nueva construcción, también se encarga de muchos ajustes y optimizaciones de espacios existentes. Como resultado, All IT Rooms es una de las empresas de mayor crecimiento en el sector tecnológico.

All IT Rooms se centra en 5 aspectos clave:

Modularidad. Los entornos de TI cambian constantemente por lo que es importante proporcionar la flexibilidad necesaria en el Centro de Datos.

Capacidad. El espacio cuesta dinero, tanto en construcción como en operación. Sin embargo, muy poco espacio puede costar aún más dinero si se necesita un segundo Centro de Datos o uno nuevo porque el primero ya no es suficiente.

Disponibilidad. Las fallas de TI cuestan mucho dinero e incluso pueden poner en peligro la existencia de una empresa. Se deben considerar numerosos aspectos desde la etapa de planificación para garantizar la máxima disponibilidad.

Sostenibilidad. No es solo en vista del calentamiento global que es importante operar los Centros de Datos de la manera más eficiente posible. Ahorrar energía y usar componentes duraderos también ahorra costos.

Funcionalidad. Toda la estructura del Centro de Datos debe adaptarse a los requisitos y necesidades de la empresa. Solo así puede garantizar la funcionalidad requerida.

All IT Rooms tiene la pericia y la experiencia para implementar de manera óptima los 5 puntos focales como proveedor de servicios completos, desde la planificación hasta la implementación y operación. El objetivo es la disponibilidad de todos los componentes de TI las 24 horas del día, los siete días de la semana. Después, TI y el Centro de Datos forman la base de todos los procesos comerciales de una empresa.

“Desde que comenzamos a usar Paessler PRTG, nuestro DCIM ha estado funcionando de manera 100 % estable. Desde 2017, hemos tenido 0 % de tiempo de inactividad con PRTG. Eso es fantástico”, dijo Ronald Kok, CEO de All IT Rooms.

La base

Para garantizar la disponibilidad de los Centros de Datos gestionados por All IT Rooms, un sistema DCIM (Datacenter Infrastructure Management) fiable y robusto es un requisito básico. La solución supervisa y gestiona todos los aspectos del Centro de Datos, desde componentes de hardware como servidores, switches, routers, sistemas de almacenamiento o racks hasta tecnología de construcción (sistemas de aire acondicionado, sistemas de bloqueo de puertas, sensores ambientales, cámaras de vigilancia, etc.) y valores ambientales como la temperatura o humedad.

Aquí, el monitoreo es el factor más crucial: sólo si todos los aspectos del Centro de Datos se monitorean las 24 horas del día, se pueden detectar irregularidades o un mal funcionamiento a tiempo, identificar las fuentes de los errores y rectificar el problema antes de que ocurran interrupciones graves. All IT Rooms utiliza PRTG de Paessler como solución de supervisión.

La evaluación

En 2017, All IT Rooms comenzó a evaluar una variedad de soluciones DCIM para administrar y monitorear los centros de datos que opera. En primer lugar, se definieron los requisitos:

Robustez y fiabilidad. No importa cuán técnicamente sofisticada o completa sea la solución, si no entrega de manera confiable todos los datos necesarios las 24 horas del día, no es una opción para All IT Rooms.

Capacidad multicliente. Desde el principio, All IT Rooms imaginó una única solución que pudiera administrar múltiples clientes en múltiples sitios, sin depender de la hora, la ubicación ni los proveedores.

Escalabilidad. La base de clientes y, por lo tanto, los Centros de Datos que deben gestionarse aumentan constantemente en número. La solución debe ser escalable en consecuencia en todos los niveles.

Análisis de raíz de la causa. Una alerta en caso de avería no es suficiente: para reaccionar rápidamente y evitar daños indirectos, la solución debe ser capaz de determinar y comunicar la causa de la avería.

Además de algunas soluciones DCIM establecidas, PRTG también se incluyó en la evaluación después de una intensa investigación de mercado, aunque la solución se conoce comúnmente en el mercado como una herramienta de monitoreo pura y no como un software DCIM. Para sorpresa del equipo de All IT Rooms, PRTG demostró ser la solución más fácil de implementar y escalable y, tras numerosas pruebas, también la más estable. Dado que la supervisión se consideraba la tarea más importante de la solución específica, estaba claro que PRTG sería la base del sistema DCIM que se implementaría.

Kok resume los resultados de la evaluación: “En todas nuestras pruebas, PRTG fue significativamente más fiable y, sobre todo, más rápido que las soluciones DCIM clásicas como Nlyte, iTracs, Sunbird o Device42, que también evaluamos. Necesitábamos una solución que nos brinde una visión general en tiempo real del estado de todos los Centros de Datos que monitoreamos y no nos haga esperar lo que parecen minutos con cada clic. Con PRTG, hemos encontrado esa solución”.

DCIM con PRTG

Desde 2017, All IT Rooms ha confiado en PRTG como base para su solución DCIM de desarrollo propio All-BaaS®. PRTG supervisa todos los componentes de la infraestructura del Centro de Datos, desde sistemas de refrigeración hasta SAI (Fuente de Alimentación Ininterrumpida), generadores, sistemas de seguridad y más. Un enfoque especial está en el control del consumo de energía. Los precios de la energía en constante aumento y la responsabilidad social frente al calentamiento global son temas vitales para todas las operaciones del Centro de Datos.

Los Centros de Datos consumen mucha energía y, por lo tanto, están sujetos a un escrutinio crítico. El ahorro de energía sólo es posible cuando se conoce el uso exacto de cada dispositivo y sistema, por lo que es imprescindible monitorear el consumo de energía. Pero este consumo no es el único aspecto a la hora de pensar en ahorrar energía y costos en un Centro de Datos.

Kok explica cómo PRTG también ayuda a evitar el desperdicio de energía: “La temperatura es uno de los factores más importantes en un Centro de Datos. Las temperaturas excesivamente altas provocan un mayor desgaste de los componentes de hardware e incluso fallos por sobrecalentamiento, mientras que las temperaturas demasiado bajas por exceso de refrigeración consumen energía innecesariamente. La gestión correcta de la temperatura es un punto esencial a la hora de planificar un Centro de Datos, y la supervisión constante de la temperatura con PRTG es imprescindible durante el funcionamiento. Esto incluye no sólo medir temperaturas, sino también monitorear sistemas de aire acondicionado, puertas y ventanas”.

Muchos Centros de Datos para múltiples clientes se administran con BaaS® en la actualidad. El sistema también ha confirmado los resultados positivos de la fase de evaluación y prueba a largo plazo: “Durante años hemos estado usando PRTG en más y más entornos. Una y otra vez, hemos confirmado nuestra decisión: PRTG demuestra ser la solución ideal para monitorear todos los centros de datos que operamos y mantenemos diariamente”, comenta Kok. Además, a lo largo de los años, han surgido varios aspectos que ni siquiera estaban enfocados durante la concepción original.

Optimización a largo plazo

PRTG proporciona continuamente datos sobre todos los aspectos de los Centros de Datos supervisados y los almacena a largo plazo. El análisis de estos datos permite una amplia gama de optimizaciones en varios niveles a largo plazo: Aumento del rendimiento y la fiabilidad; Ahorro de Costos y Planificación mejorada.

Kok ve aquí un claro valor agregado para sus clientes: “Gracias a los datos históricos de PRTG, podemos optimizar continuamente los Centros de Datos que supervisamos. Para nuestros clientes, esto significa una rentabilidad cada vez mayor y la máxima fiabilidad”.

Una y otra vez, durante la colaboración de All IT Rooms con los clientes, resulta que ya están usando PRTG para monitorear sus redes e infraestructura de TI. Kok explica cómo se puede aprovechar esta circunstancia de manera rentable: “Con un poco de apoyo de nuestros expertos, la supervisión del Centro de Datos se puede integrar fácil y rápidamente en la supervisión de TI existente de muchos de nuestros clientes. El resultado es una descripción completa de todo el centro de TI y de datos. Esto permite un análisis de la causa raíz en todos los ámbitos y una identificación y resolución de fallas mucho más rápida que con los sistemas de monitoreo aislados entre sí”.

Con PRTG como base de un sistema DCIM, All IT Rooms crea un importante valor agregado para sus clientes. Sus Centros de Datos operan de manera más estable y eficiente. Las fallas se detectan de inmediato y se pueden corregir antes de que provoquen interrupciones y problemas graves.