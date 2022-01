ThinkPad X1 para una experiencia en laptops sin concesiones

Lenovo ThinkPad X1 continúa brindando experiencias de usuario sin concesiones con laptops premium especialmente pensadas para optimizar la experiencia del cliente. Y en lo más alto de nuestro portafolio ThinkPad, las recientemente integradas X1 Carbon 10th Gen, X1 Yoga 7th Gen y X1 Nano 2nd Gen vienen a subir aún más la vara en ingeniería especialmente pensada y en el diseño atemporal de ThinkPad. Optimizadas para el trabajador y profesional híbrido que busca más rendimiento, mejor funcionalidad de cámara y audio para colaboración inmersiva, y una laptop más segura, a la altura de las exigencias diarias del trabajo híbrido.

Una barra de comunicaciones de diseño sumamente innovador con cámara integrada de excelente calidad y matriz de cuatro micrófonos de campo lejano de 360°, que se complementa con opciones de pantalla OLED y soluciones potenciadas por Dolby, incluida Dolby Voice con lo último en tecnología de cancelación de ruido para experiencias audiovisuales y colaborativas sin precedentes. Potenciadas por lo último en Intel vPro con procesadores Intel Core de 12° generación y Windows 11, las nuevas ThinkPad X1 ofrecen un altísimo nivel de seguridad ThinkShield, que se complementa con la nueva tecnología Computer Vision (CV). CV introduce grandes mejoras en detección de presencia de usuario con función de privacidad más inteligente, un inicio de sesión más simple y práctico, y administración de energía optimizada.

ThinkPad X1 Nano 2nd Gen

Pero esas no son las únicas innovaciones, ya que también estamos presentando la flamante ThinkCentre M90a Pro Gen 3 All-in-One (AIO) con funciones colaborativas avanzadas individuales y grupales, y una Tiny-in-One (TIO) rediseñada, llamada TIO Flex, que viene a reinventar la PC de escritorio AIO modular de clase empresarial que lanzamos al mercado allá por 20141. También estamos presentando los nuevos monitores ThinkVision P series de 27″ que amplían el área de trabajo del usuario y ofrecen funciones de valor agregado para eficiencia y productividad en el hogar y en la oficina. Se les puede sumar opcionalmente un Voice-over-IP (VOIP) Modular Stack ThinkVision con cámara web y altavoz para una solución de video colaborativa sin limitación.

“Probablemente” hayamos logrado mejorar las mejores laptops empresariales

Nuestras últimas laptops son todo un orgullo para nosotros, y al entrar ya en el 30° año2 de búsqueda incesante de la perfección, nos pone tremendamente felices que ThinkPad se haya convertido en un ícono de la industria. Nos entusiasman las oportunidades que vemos que la tecnología va a traer durante los próximos 30 años, a la vez que nos esforzamos por deleitar a quienes ya aman nuestros productos e intentamos sumar usuarios nuevos.

ThinkPad X1 Yoga 7th Gen

ThinkPad X1 Carbon se ha convertido en un hito de 10° generación y mantiene todo lo que el profesional moderno necesita; ThinkPad X1 Yoga 7th Gen, con su diseño de aluminio torneado premium, suma estilo y potencia. Ahora todos los modelos admiten procesadores Intel Core P-series de 12° generación, que ofrecen un verdadero salto en rendimiento, incluida nuestra ThinkPad y la más liviana de toda la serie, de menos de 1 kg: la ThinkPad X1 Nano 2nd Gen.

Una característica clave de diseño es la nueva barra de comunicaciones, que integra opciones mejoradas de cámara web FHD, Privacy Shutter y matriz de cuatro micrófonos de campo lejano de 360°. El diseño de la barra permite integrar una cámara con un sensor más grande que el que se suele encontrar en laptops. El sensor de 1.4µm mejora la calidad de la imagen especialmente en entornos con poca luz.

Nueva cámara FHD y matriz de cuatro micrófonos de la ThinkPad X1

La nueva tecnología Computer Vision con la que vienen ciertos modelos de las nuevas ThinkPad X1 emplea una unidad de procesamiento neural (NPU) que genera metadatos desde la cámara integrada en base a un modelado de algoritmo de IA y reconocimiento conocido. La tecnología ofrece una función de detección de presencia humana más inteligente que reconoce a los humanos y su intención de usar la PC, a diferencia de un compañero de oficina que pasa, por ejemplo, o de un gato en casa, y, por lo tanto, solo se activa y desbloquea para ellos, lo que suma un nivel más de practicidad. Funciona incluso cuando el usuario tiene puesta una máscara de protección facial. Para ahorrar energía, Computer Vision también puede apagar o atenuar la pantalla cuando el usuario mira en otra dirección, lo que ayuda a mejorar la eficiencia energética y suma un grado más de privacidad cuando se trabaja en lugares públicos.

Computer Vision y NPU de ThinkPad X1

Hay otras mejoras pensadas más para las necesidades críticas de la fuerza de trabajo híbrida respecto de aspectos tales como rendimiento, experiencia de usuario, conectividad y seguridad. Los puntos destacados incluyen:

Desempeño:

o Lo último en Intel 12th Gen Core con opciones Intel vPro incluidos procesadores U15 y P28.

o Windows 11 Pro brinda una experiencia de sistema operativo de próxima generación.

o Memoria LPDDR5 más rápida y opciones de almacenamiento PCIe Gen 4 para menos latencia.

o Nuevo diseño de teclado con toma de aire de X1 Carbon y X1 Yoga par un mejor rendimiento térmico5

Experiencia de usuario:

o Pantallas de colores intensos, con las nuevas opciones OLED 2.8k, para X1 Carbon, y opciones OLED 4K, para X1 Yoga, más paneles con certificación Eyesafe de reducción de luz azul.

o Nueva cámara FHD con sensor de 1.4µm y tecnología Computer Vision opcional.

o La serie Dolby crea una verdadera fuente multimedia con el sistema de altavoces Dolby Atmos, Dolby Vision en pantallas compatibles, y Dolby Voice con cancelación de ruido por IA, ahora también disponible en X1 Nano para un audio fuerte y claro en conferencias.

Conectividad y seguridad:

o Wi-Fi 6E6 ahora está disponible para optimizar el ancho de banda en redes con mucho tráfico y en entornos sin Wi-Fi. El usuario puede optar por una conexión Cat16 4G LTE o una 5G sub-6 WWAN.

o ThinkShield Firmware Resiliency 2.0 mejora aún más la seguridad optimizando la protección, la detección y la recuperación de componentes adicionales.

o Computer Vision mejora la detección de presencia de usuario, simplifica el inicio de sesión y optimiza la privacidad.

o Las ThinkPad X1 son compatibles con la serie completa de funciones de búsqueda de Tile, de modo que los usuarios pueden ubicar sus PC en un período de hasta 14 días, aun cuando están apagadas.

“Nuestro portafolio X1 es el punto cúlmine de nuestro know-how de ingeniería y diseño ThinkPad. Durante los últimos 30 años nos hemos propuesto deleitar a nuestros seguidores más fieles innovando permanentemente, lo que ha requerido un altísimo nivel de dedicación y concentración, y grandes socios, como Intel,” dijo Jerry Paradise, vicepresidente de Global Commercial Product Portfolio, Lenovo PC and Smart Devices. “Estamos muy orgullosos de nuestro compromiso implacable de poner a disposición de nuestros clientes las laptops ultraportátiles más avanzadas y de más alto rendimiento.”

“Estamos muy orgullosos de haber sido parte del nacimiento de ThinkPad, y de haber ayudado a revolucionar el ecosistema de la computación personal. Creados conjuntamente con Intel, los diseños Lenovo ThinkPad X1 Nano, X1 Carbon y X1 Yoga cumplirán con los requerimientos de cualquier laptop Intel Evo con especificaciones de hardware Intel y metas de experiencia clave respecto de capacidad de respuesta, activación instantánea, duración de batería, carga rápida y colaboración inteligente”, dijo Josh Newman, vicepresidente y gerente general de Mobile Innovation de Intel.

El futuro de las soluciones de escritorio es flexible y adaptable

A primera vista, la nueva ThinkCentre M90a Pro Gen 3 es una actualización más de nuestra solución de escritorio AIO empresarial premium. No obstante, la nueva M90a presenta nuevas funciones y características, y eleva el producto a la categoría de PC productiva inteligente y colaborativa. Potenciada por procesadores Intel Core de 12° generación hasta i9 sobre la plataforma Q670 de Intel con tecnología vPro, presenta una pantalla QHD de 23,8″, DDR5 de hasta 64 GB y múltiples y variadas opciones de almacenamiento y puertos E/S. También incluye salidas HMDI 2.0 y DisplayPort, lo cual no es tan común para una AIO, por lo que permite conectar una segunda pantalla y una base con todas las funciones, incluida su capacidad pivotante de 90°. No obstante, lo que la destaca es la integración de tecnologías de conferencias y seguridad:

ThinkCentre M90a Pro Gen 3

En su versión estándar, la M90a Pro Gen 3 presenta una cámara inclinable con micrófonos de doble matriz y dos altavoces de 3 vatios para videoconferencia individual.

Base para llamada en conferencia opcional para dar vida al trabajo colaborativo. Micrófonos de matriz cuádruple con captación de campo lejano de 360° basada en tecnología de supresión de ruido por IA y cuatro altavoces desarrollados por Harman que transforman la M90a en una PC para conferencias grupales. El dispositivo optimizado por Microsoft Teams con cable USB Type-C integrado también puede conectarse a una laptop compatible, lo que ayuda a hacer de cualquier espacio una verdadera sala de reunión.

La M90a Pro Gen 3 también viene opcionalmente con la función de detección de presencia humana habilitada por Intel Context Sensing Technology para que el sistema de active al acercarse el usuario y se bloquee automáticamente cuando se aleja.

Cancelación de ruido neural vía Intel GNA para reducir los ruidos de fondo para un trabajo colaborativo eficiente.

La M90a Pro Gen 3 de clase empresarial, desarrollada en base a la plataforma Intel vPro de 12° generación, con el rendimiento y las funciones y características más modernas que los usuarios buscan, más la seguridad, la capacidad de gestión y la estabilidad en la que el área de TI puede confiar.

En muchos aspectos Lenovo dio un nuevo ímpetu a la industria de las soluciones de escritorio en 2014 con la presentación de la primera generación de la PC Tiny-in-One modular. Con el lanzamiento de la nueva TIO Flex, nos hemos centrado en una propuesta de valor al cliente verdaderamente integral que minimiza la complejidad para trabajadores de oficina y remotos. Con su alto nivel de flexibilidad y compatibilidad con las últimas cuatro generaciones de las soluciones de escritorio Tiny y nuevas opciones de monitores de hasta 27″, Flex ofrece vías de actualización simples, con la posibilidad de actualizar PC y pantalla por separado. La modularidad se divide en tres:

ThinkCentre TIO Flex (con solución de escritorio Tiny y monitor ThinkVision no incluido)

TIO Flex Stand, una única solución para todas las PC Tiny de escritorio y pantallas ThinkVision compatibles.

PC ThinkCentre Tiny de escritorio opcional. TIO Flex Stand admite Tiny Gen 4 a Gen 8

Monitores ThinkVision T series opcionales con pantallas de 22″, 24″ y 27″9 con o sin funcionalidad VoIP.

También se dispondrá de un soporte 100×100 estándar VESA opcional para otros monitores.

TIO Flex es fácil de implementar y de reparar, y ahora ofrece una vía de actualización flexible e intuitiva que protege la inversión a largo plazo.

Soluciones ThinkVision para trabajo híbrido

El entorno de oficina tradicional parece estar dando paso al entorno de trabajo híbrido. Los usuarios buscan tecnologías consistentes que les brinden un buen nivel de flexibilidad entre la oficina y el hogar. ThinkVision busca responder a esta demanda de sus clientes con la nueva generación de monitores profesionales P-series, diseñados pensando en la flexibilidad modular, el bienestar digital y la sostenibilidad.

ThinkVision P27h-30

ThinkVision P27h-30 y P27q-30 son diseños de bisel prácticamente sin bordes en sus cuatro lados, pantallas QHD de 27″ con colores intensos y precisión de color calibrada. Los puntos destacados incluyen:

95% DCI-P3, 99% sRGB, colores BT.709 y compatibilidad con HDR10.

Ergonómicamente los monitores son idénticos, con bases totalmente regulables y tecnología de reducción de luz azul para aliviar la fatiga visual durante sesiones de trabajo extensas.

Los dispositivos ThinkVision P27 series incluyen embalaje de papel sustentable con una protección de pasta.

Múltiples puertos para mayor conectividad y experiencia de usuario optimizada con software ThinkColour para control de monitor más simple e inteligente.

Los modelos P27h-30 y P27q-30 difieren en funcionalidad. El primero ha sido concebido para un entorno de trabajo flexible en el que se necesita conectar una laptop rápidamente con una solución de un cable. Con una potencia de carga de hasta 100W, ethernet, concentrador USB y funcionalidad multipantalla, el P27h-30 plug-and-work (o play) es ideal para un entorno de oficina en casa o de escritorio compartido, e incorpora funcionalidad de conmutador KVM10 para ayudar a los usuarios avanzados a quienes está destinado a alternar fácilmente entre las distintas entradas de la PC.

ThinkVision VOIP Modular Stock

Ambos monitores P-30 series comparten una misma opción de colaboración por video. El ThinkVision VoIP Modular Stack ofrece una exclusiva solución de conferencias sin cables con la nueva cámara web de monitor MC60, barra de sonido de monitor MS30 y una base USB inteligente que se conecta directamente a un puerto USB ubicado en la sección superior de los dispositivos P-30 series.