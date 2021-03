Thales protege datos sensibles en la nube

Thales anuncia una nueva capacidad de protección de datos para que los clientes de Microsoft se beneficien de la potencia de toda la gama de aplicaciones de Microsoft 365 a la vez que protegen los datos sensibles en la nube y cumplen con las principales regulaciones y requisitos de privacidad de datos.

Diseñado para las empresas que operan en sectores altamente regulados, como los servicios financieros y la sanidad, ahora pueden aprovechar los Módulos de seguridad de hardware (HSM) Luna de Thales con cifrado de doble llave para Microsoft 365 y cumplir con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA) y las recomendaciones del Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPR) tras la sentencia Schrems II.

La seguridad de los datos en la era del trabajo a distancia y el aumento de las regulaciones sobre privacidad

El entorno actual de trabajo a distancia se basa en gran medida en el intercambio de información en colaboración, lo que supone un desafío para las organizaciones a la hora de mantener la seguridad de los datos confidenciales y el cumplimiento de las regulaciones, a la vez que se impulsa la productividad de los empleados. Para las organizaciones de sectores altamente regulados, como los servicios financieros, los gobiernos y la sanidad, sus datos confidenciales requieren el máximo nivel de control y seguridad. La integración de los HSM Luna con cifrado de doble llave para Microsoft 365 ofrece la protección necesaria para resguardar los datos altamente sensibles y cumplir con los requisitos regulatorios únicos.

“La premisa del trabajo a distancia ya no es una ventaja reservada para unos pocos elegidos, sino que ahora es el modelo operativo por defecto para muchas empresas”, afirmó Imran Mohiuddin, director asociado de DKE en Microsoft. “Nuestras herramientas de colaboración y productividad para los clientes de Microsoft 365 están diseñadas para que las empresas puedan prosperar en cualquier situación. Sin embargo, una parte clave para que esto suceda es garantizar que tengan las mejores soluciones de seguridad y cumplimiento cuando se trata de proteger los datos sensibles. Nuestra integración de cifrado de doble llave con Thales permite a los clientes que tienen requisitos superiores de protección de datos, obligaciones de cumplimiento y restricciones regulatorias proteger su información altamente sensible. Al tener el control total de sus llaves de cifrado, los clientes pueden estar seguros de que ningún tercero tiene acceso a sus datos sin cifrar, incluido Microsoft. La seguridad nunca debe ser algo que frene a las empresas en esta era de trabajo a distancia y que les impida trasladar su información sensible a la nube. Con Thales nos aseguramos de que eso no le ocurra a nuestros clientes”.

Thales ha integrado sus HSM Luna, líderes del sector, con el cifrado de doble llave de Microsoft para Microsoft 365. Esto permite a los clientes proteger sus datos más confidenciales o sensibles mientras mantienen el control de sus llaves de cifrado en la nube. La solución funciona utilizando dos llaves para proteger los datos. Una llave la gestiona el cliente de forma segura a través del HSM Luna y una segunda llave está bajo el control de Microsoft. Para ver los datos, hay que tener acceso a ambas llaves, lo que significa que no pueden utilizarse sin el permiso del cliente.

“Nuestra colaboración con Microsoft está diseñada para dar tranquilidad a los clientes en materia de seguridad, independientemente de dónde y a qué aplicaciones de Microsoft accedan”, afirmó Todd Moore, vicepresidente de soluciones de cifrado de Thales. “La forma de trabajar ha cambiado para siempre y, para prosperar, las empresas han tenido que adaptarse y adoptar cada vez más aplicaciones de colaboración. La integración de los HSM Luna de Thales con cifrado de doble llave de Microsoft proporciona a las empresas el control de sus datos cifrados, en línea con los requisitos regulatorios, independientemente de su sector”.