Tenable incrementa enfoque en nube

Tenable firmó un acuerdo definitivo para adquirir Ermetic, una plataforma de protección de aplicaciones nativa de la nube totalmente integrada (CNAPP), que es proveedor líder de gestión de derechos de infraestructura en la nube (CIEM). Tenable tiene la intención de integrar estas capacidades en su plataforma Tenable One Exposure Management para brindar visibilidad, priorización y remediación de riesgos contextuales líderes en el mercado en toda la infraestructura e identidades, tanto en las instalaciones como en la nube.

CNAPP de Ermetic ofrece un análisis contextual profundo en términos simples y revela combinaciones tóxicas, como el acceso privilegiado a cargas de trabajo vulnerables expuestas públicamente. La combinación perfecta de los conocimientos de Ermetic con Tenable One ampliará las ofertas de Tenable para entornos híbridos.

En la nube pública, las identidades y los derechos son el mayor riesgo para las infraestructuras de la nube y uno de los problemas más difíciles de resolver. De hecho, según el informe 2022 Top Cloud Threats de Cloud Security Alliance, los expertos en seguridad citan las amenazas basadas en la identidad como el principal problema de seguridad que enfrentan en la nube. La complejidad de la nube (incluida la propagación de identidades y capas de políticas que cambian con frecuencia) hace que comprender los riesgos de acceso y los permisos sea extremadamente difícil.

Ampliar la oferta de seguridad en la nube de Tenable con la CNAPP unificada y multinube de Ermetic y el CIEM líder en la industria brindará a los equipos de seguridad contexto y orientación sobre priorización para tomar decisiones de corrección eficientes y precisas. La interfaz de usuario altamente intuitiva facilitará a los profesionales de seguridad de todos los niveles de experiencia en la nube detectar y abordar rápidamente los riesgos. Este enfoque resuelve un desafío clave de la industria: administrar un volumen cada vez mayor de datos de seguridad mientras se enfrenta a una enorme brecha de habilidades en ciberseguridad. Al proporcionar instrucciones claras de solución, los equipos de seguridad ya no necesitarán ser expertos en seguridad en la nube para comprender dónde existen los riesgos más urgentes y qué hacer al respecto.

“Tendremos la oportunidad de proporcionar capacidades adicionales de seguridad en la nube líderes en el mercado a decenas de miles de clientes”, afirmó Amit Yoran, presidente y director ejecutivo de Tenable. “Juntos, podremos ofrecer una visión holística de la superficie de ataque moderna y ayudar a las organizaciones a reducir la exposición y el riesgo, utilizando la identidad como base esencial.”

La combinación única de Tenable y Ermetic brindará a los clientes:

CNAPP unificada: una solución unificada y sin agentes que automatiza el descubrimiento de activos, el análisis de riesgos, la corrección acelerada y el cumplimiento. Desde seguridad de infraestructura como código con desplazamiento hacia la izquierda hasta evaluación basada y sin agentes para entornos de ejecución, se entregarán amplias capacidades de CNAPP a través de una experiencia de usuario elegante que minimiza la complejidad y acelera la adopción.

CIEM poderoso: una solución integral para gestionar identidades humanas y de servicios para la infraestructura de la nube. Visualiza todas las identidades y derechos, utilizando análisis automatizados para revelar y priorizar riesgos.

Priorización de riesgos en función del contexto: contexto en todos los recursos locales y en la nube, incluidas cargas de trabajo, identidades y datos. La gestión de exposición mejorada ampliará la visibilidad en toda la superficie de ataque híbrida y de múltiples nubes.

Corrección simplificada: orientación y automatización del proceso de remediación que permite a las organizaciones realizar mejoras rápidas en su postura de seguridad.

“La combinación de los datos robustos de gestión de exposición de Tenable y las soluciones en la nube de Ermetic proporcionarán niveles sin precedentes de visibilidad y valor procesables y eliminará la complejidad que hace que la gestión de entornos de nube sea tan desafiante”, afirmó Shai Morag, director ejecutivo y cofundador de Ermetic. “La enorme base de clientes de Tenable nos permitirá presentar a más organizaciones los beneficios de la priorización de riesgos consciente del contexto, para resolver los problemas antes de que se manifiesten”.

Fundada en 2019, Ermetic es líder en CIEM y capacidades de plataforma de seguridad en la nube unificada centrada en la identidad. La empresa presta servicios a organizaciones de todos los tamaños, incluidas las empresas Fortune 50, para mitigar el riesgo de acceso, proteger los datos de la nube, garantizar el cumplimiento y acelerar los esfuerzos de seguridad organizacional.

Según los términos del acuerdo, Tenable adquirirá Ermetic por aproximadamente 240 millones de dólares en efectivo y 25 millones de dólares en acciones restringidas y RSU, sujeto a los ajustes habituales del precio de compra. Se espera que la adquisición se cierre a principios del cuarto trimestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Tenable espera financiar la parte en efectivo del precio de compra con dinero existente.

No se espera que los resultados financieros de Ermetic en el cuarto trimestre de 2023 contribuyan materialmente a los ingresos o a la facturación actual calculada y se espera que aumenten los gastos operativos no GAAP entre $4 y $6 millones. Se espera que el flujo de efectivo libre no apalancado en el cuarto trimestre se reduzca entre $14 y $16 millones, lo que incluye entre $10 y $12 millones de costos relacionados con adquisiciones e ingresos por intereses no percibidos.