Telmex será distribuidor de Avaya

Avaya anunció una asociación estratégica con Telmex para distribuir y administrar la plataforma OneCloud UCaaS. Aseguraron que 40 % de las empresas latinoamericanas planean invertir en servicios en la nube para sus negocios, por lo que la asociación brindará una multiexperiencia inmersiva y colaborativa, que ayuda a las empresas a enfrentar los desafíos de trabajar desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, todo bajo un modelo de suscripción y pago como servicio.

Un estudio reciente, “Futuro de la infraestructura digital” presentado por la firma de analistas IDC reveló que, durante 2022, las empresas de América Latina invertirán: 44 por ciento en servicios en la Nube (IaaS + SaaS), 33 por ciento de ellas en una mezcla entre lo digital y lo físico en lo relacionado a la experiencia del cliente y 30 por ciento en TI híbrida y gestión de la nube.

La solución, con una capacidad de hasta 2.000 usuarios per single tenant, estará disponible en modelos de suscripción de uno, tres o cinco años, y con tres niveles de especialidad según las necesidades de cada cliente, como la aplicación de comunicación todo en uno Avaya Spaces, que consolida y orquesta todas las herramientas necesarias para que el trabajador remoto se conecte y colabore.

A partir de los recientes eventos mundiales que han acelerado la transformación digital de las empresas, existe una gran necesidad tecnológica por superar los desafíos que impone el mercado a nivel mundial. Las empresas necesitan brindar a sus equipos de trabajo una manera fácil de conectarse y colaborar desde un entorno siempre impredecible de “trabajo desde cualquier lugar, que les permita tomar decisiones más rápidas, realizando inversiones adicionales de tiempo, recursos humanos y tecnológicos además de nuevos procesos.

Galib Karim, vicepresidente senior global, Avaya Latinoamérica, afirma, “La alianza entre Telmex y Avaya permite a los clientes llenar ese vacío y disfrutar de una solución líder mundial sin realizar grandes inversiones, además de poder permanecer siempre a la vanguardia al estar basado de forma nativa en la Nube; todo ello bajo un modelo flexible como servicio y a medida. En Avaya estamos convencidos de que la adopción de este tipo de soluciones UCaaS flexibles está aumentando y acentuándose en la región latinoamericana”.

El servicio basado en la nube, flexible y simple, puede ser habilitadi en tan solo unas pocas horas. Asimismo, permite realizar las modificaciones y personalizaciones necesarias en tiempo real, construyendo una de las mejores experiencias para los usuarios y atendiendo al cliente en tiempo real acorde a sus necesidades.

La firma fabricante explica que Telmex será un canal de distribución del Avaya One Cloud for Private Label y que no lo considera una competencia para sus otros canales, pues esta es una solución 100 % Nube operada por Avaya y comercializada por Telmex que tiene características muy específicas como funcionar en un ambiento 100 % Internet.

Sobre el soporte y servicio que sostendrán a las soluciones que venda la telefónica, Gabriel Rodríguez, director de Service Providers de Avaya Latinoamérica, dijo que Telmex proporcionará el soporte de Nivel 1 y Avaya, al operar esta Nube, se encargará del resto de soporte. Telmex también se encargará de personalizar cada instancia de los clientes.

Sobre la opinión de sus otros socios al respecto, dijo que Avaya no puede responder a esto, pues no está autorizada a hablar por otras empresas.